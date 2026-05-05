人命資源影評｜泰國鬼才導演透視職場生態　直視人性陰暗面｜何故

《人命資源》由開場一刻已顛覆了大家的觀影經驗，節奏、美術和拍攝都匠心獨運，故事充滿啟發性，反思在亂世中生存之道。



《人命資源》海報

《人命資源》由泰國鬼才導演納華普譚容格坦拿列（Nawapol Thamrongrattanarit）編劇兼執導，納華普曾執導《戀愛病發》、《無痛斷捨離》及《神速特攻隊》等賣座電影，新作《人命資源》的風格有別於過往的輕鬆手法，以冷靜得近乎冷酷的角度，透視職場生態，叩問人生意義，窺探內心的恐懼，以及人性的陰暗面。

（《人命資源》劇照）

《人命資源》的英文片名「Human Resource」，故事講述因為變態部門主管不斷罵走同事，令任職人事部的芬恩（Prapamonton Eiamchan 飾）為招聘新員工頂替空缺而疲於奔命，與此同時，她發現自己剛懷有身孕，本來應該是一件值得高興的事情，但每日面對的職場壓力，加上新聞無間斷報導的暴力、環境污染和社會問題，令她無法像丈夫一樣對新生命的來臨充滿期待，芬恩作為人事部主管及準母親，在焦慮與失落中，必須為自己和胎兒作出選擇……

吉妲（Pimmada Chaisaksoen）飾公司新人，帶來一點點衝擊。（《人命資源》劇照）

《人命資源》的節奏很慢，刻意地緩慢，讓我們有足夠時間去思考：這個混亂不安的世界，當真適合小朋友成長嗎？然而，更重要的問題是：為什麼這個世界會變成如此紛亂？究竟是誰令這個世界變本加厲？為了守護我們最愛的人，我們必須做出不喜歡的決定？我們這些「身不由己」的改變，會否正是產生更多社會問題的主因？看著芬恩丈夫在性格和行為上的轉變，芬恩那個變態上司雖然令下輩自殺，卻得不到任何懲罰，而且繼續生活寫意，或許，你和我都有責任……

（《人命資源》劇照）

《人命資源》的第一個鏡頭是芬恩胎兒的超聲波照片，約半分鐘完全沒有聲音的特別處理，「無聲勝有聲」地「先聲奪人」，配合開放式結局、精心設計的細節、別樹一幟的拍攝、以及有關「水」的不同意象（過濾水、雨水、泳池、洗車），導演為觀眾營造出非一般的觀影體驗！建議大家入場前先忘記導演的所有舊作，更重要是入場前飲多兩杯咖啡，這樣應該會更容易投入故事的世界，跟芬恩一起思考人生，甚至乎懷疑人生。

泰國導演納華普譚容格坦拿列，在世界已具一定知名度。（《人命資源》劇照）

《人命資源》或許並非每一位觀眾都喜歡的電影，甚至未必是每一位觀眾都能夠接受的電影，然而，就像宣傳文案「每個人心中都有一封辭職信」，這是一部以「人命」和「選擇」為主題的電影，向觀眾提出一連串問題同時，當中應該會有你和親友的影子。

（專欄「何故火鍋館」每星期刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。

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