或是Gen Z少女最愛青春電影？回顧Sofia Coppola《鎖不住的青春》

導演蘇菲亞・科波拉 (Sofia Coppola) 其實也沒有想過，《死亡日記》 (編按：The Virgin Suicides, 1999，港譯《鎖不住的青春》) 上映 20 逾年後，居然會成為 Gen Z 世代青少女眼中，被公認最有共鳴的電影作品之一。



Sofia Coppola, Corinne Day《The Virgin Suicides》（圖片來源： https://moom.com.tw/l/UXZOir）

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大約從 2010 年開始，有人陸續向蘇菲亞・科波拉說，他們的女兒非常喜歡《死亡日記》。科波拉當時心想：「她們怎麼會知道這部電影？當初她們甚至還沒出生。」但她同時也感到欣慰，發現她人生第一部電影作品對人們來說還有意義，故事中五姐妹們的生活與最後的死亡，在多年後與 Gen Z 世代的女孩青春建立起了聯繫。

Sofia Coppola, Corinne Day《The Virgin Suicides》（圖片來源： https://moom.com.tw/l/UXZOir）

Sofia Coppola, Corinne Day《The Virgin Suicides》（圖片來源： https://moom.com.tw/l/UXZOir）

有別於世俗眼光中對於少女夢幻的青春絮語，我們在看《死亡日記》時，會發現電影著重的不是青春的自在美好，而是女孩對愛情、親情的壓抑渴求；同時，我們也會被電影中瀰漫的憂鬱氛圍深深著迷——直到故事最後，我們才會發現那些女孩好像沒有存在過一樣的死去，僅剩下人們對於少女青春的無限想像。

儘管當年電影上映時的票房表現並不特別亮眼，但近年隨著社群媒體的傳播，《死亡日記》中對於青少年時期的憂鬱、情感訴求，與自殺議題的探討，引起世界各地年輕世代的關注和共鳴。許多人認為，這部電影展現出自己青春期內心複雜的惆悵，那些女孩有如自己身體的一部分，也有人著迷於電影的美學表現，甚至尊稱科波拉為「美學教母」。

Sofia Coppola, Corinne Day《The Virgin Suicides》（圖片來源： https://moom.com.tw/l/UXZOir）

Sofia Coppola, Corinne Day《The Virgin Suicides》（圖片來源： https://moom.com.tw/l/UXZOir）

「很少有藝術作品能如此尊重地對待那個年齡層和那個時代的青少年。我很自豪能創作一部關於青少年，探討嚴肅話題，展現他們複雜心理的作品。」科波拉說。

從此，《死亡日記》一躍成為導演蘇菲亞・科波拉的經典代表作。

本片改編自科波拉大學時期讀到後非常喜歡的同名小說作品，但其實在製作這部電影之前，作為名導法蘭西斯・科波拉 (Francis Ford Coppola) 的女兒，科波拉原本是不太想成為導演的。「但我當時看完小說後，真的很想拍一部細膩而真實地反映少女生活的作品，」她說，「我腦海中已經浮現出電影的畫面，我想保護它，因為我不想讓任何人破壞它。」

Sofia Coppola, Corinne Day《The Virgin Suicides》（圖片來源： https://moom.com.tw/l/UXZOir）

Sofia Coppola, Corinne Day《The Virgin Suicides》（圖片來源： https://moom.com.tw/l/UXZOir）

回憶拍攝時，她以最低的預算，最短的時間內拍出這部作品。《死亡日記》當年於坎城影展首映時，獲得法國媒體一致好評，但由於片名敏感，最終仍沒有機會於美國上映。雖然科波拉從未期待電影會大獲成功，但還是有些失望，不過，她也很高興地發現，20 年後的今日，這部電影能夠回到大家的視野，重獲新生。

「對我來說，這部作品至今仍能引起青少女的共鳴意義非凡，因為它也曾經觸動過我。所以，它所蘊含的普世主題能夠跨越世代與少女產生共鳴，這真的讓我非常感動。」她也說：「我想展現的正是男生看不見的少女世界。」

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文，標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）