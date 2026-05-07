深圳一日遊|瑪蒂爾達Matilda音樂劇限時75折+最美書店+摩天輪夜景

深圳一日遊｜周末最開心就是北上吃喝玩樂！最近神級音樂劇《瑪蒂爾達》登陸深圳濱海藝術中心歌劇廳，過關後只需約30分鐘車程就可以到達，吸引不少港人特意北上朝聖，順道去寶安區「歡樂港灣」一日遊！立即看看行程推介：

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《瑪蒂爾達》深圳站自開售以來反應極之熱烈，掀起了一陣搶飛熱潮！為滿足觀眾，大會宣佈特別加開5月25日起的全新場次！到底這部音樂劇有什麼吸引力呢？

🎭《瑪蒂爾達》深圳站｜莎士比亞劇團出品 獲獎無數神級音樂劇

由英國皇家莎士比亞劇團出品的《瑪蒂爾達》，現正於深圳濱海藝術中心歌劇廳演出，喜歡音樂劇的朋友絕對不能錯過！無論有沒有在學生時期閱讀過《瑪蒂爾達》的故事，甚至未曾接觸過音樂劇，這次的演出都可以給你耳目一新的體驗！

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英國皇家莎士比亞劇團出品的《瑪蒂爾達》。(官方圖片)

改編自羅德達爾（Roald Dahl）經典童話的音樂劇《瑪蒂爾達》，講述一位聰明絕頂、會使用超能力的小女孩瑪蒂爾達（Matilda），每天面對家庭及校園的PUA，即透過不斷否定與貶低來進行精神控制，重男輕女的父母常罵她「笨蛋」、不滿她「看書」；校長常把學生稱呼為「蛆蟲」，甚至將學生關進滿佈釘子的禁閉室、恐嚇學生。即使如此，Matilda卻沒有氣餒退縮，反而更努力去學習，用智慧和勇氣找到自己的價值。

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《瑪蒂爾達》音樂劇5大亮點

除了故事緊湊、充滿啟發性，《瑪蒂爾達》更結合精心設計的舞台、現場樂隊演奏的音樂、小演員們高難度的舞蹈演出，以及華麗的場景與燈光變換，每秒都精彩絕倫！立即盤點《瑪蒂爾達》必看的 5 大亮點：

1. 世界級重金製作｜巨型字母舞台／飛天鞦韆

由英國皇家莎士比亞劇團（RSC）重金製作，整個舞台被巨大的字母木塊（Scrabble tiles）包圍，機關重重！這些積木不僅視覺震撼，還暗藏玄機，拼湊出劇中相關的單字彩蛋，眼利的觀眾可以邊看邊找。加上超巨型鞦韆直接飛向觀眾席，視覺衝擊力絕對滿分！

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整個舞台被巨大的字母木塊包圍（官方圖片）

2. 6至12歲小演員超高難度歌舞｜爆發力震懾全場

《瑪蒂爾達》參與的小演員年齡僅約6至12歲，不單能記住密集的台詞，還要跳出極具爆發力的舞蹈，當中包括花式側手翻、字母歌、跳書桌、滑板車等高難度場面。其中一幕全場小朋友站上書桌、極具氣勢地跳唱《Revolting Children》，那種熱血與感染力，絕對讓全場觀眾狂起雞皮疙瘩！

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《瑪蒂爾達》參與的小演員年齡僅約6至12歲。（官方圖片）

3. 引發孩子共鳴寓學習於娛樂｜最完美的「人生首套音樂劇」

對於小朋友來說，《瑪蒂爾達》絕對是接觸表演藝術的第一課！舞台上色彩繽紛的視覺效果，加上看著與自己年齡相若的小演員在台上發光發熱，能讓小朋友產生極大共鳴與代入感。全劇以全英語演出並配有中文字幕，更能大大提升小朋友對英語的興趣。

主角 Matilda 喜歡閱讀，面對困境時展現出的勇氣以及自我成長，都是值得小朋友學習的寶貴一課！而家長亦可以從劇中的內容，學習與小朋友相處的態度，以另一個角度了解他們的內心世界。這不僅是一齣消閒劇目，更是家長陪伴小朋友接觸藝術、培養英語的絕佳機會。

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《瑪蒂爾達》可作為人生首部音樂劇的首選。（官方圖片）

4. 澳洲音樂鬼才操刀｜神級配樂與現場樂隊伴奏

《瑪蒂爾達》的音樂是由澳洲音樂鬼才兼演員Tim Minchin 操刀，《School Song》、《When I Grow Up》、《Naughty》等都是令人印象深刻的神曲，尤其劇中最溫情的一幕，小朋友在舞台上盪起巨型鞦韆，現場樂隊奏起《When I Grow Up》，唱出了他們對長大的單純渴望，極度催淚。

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舞台上有巨型鞦韆。（官方圖片）

5. 男演員神反串魔鬼校長｜荒誕的視覺衝擊

劇中的大反派Miss Trunchbull校長，傳統上都是由男演員反串演出！男演員穿上誇張的墊肩制服，帶來一種荒誕的壓迫感，把角色那種神經質、粗暴又滑稽的「暴君」形象演繹得淋漓盡致，絕對是全劇的一大亮點。

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Miss Trunchbull校長仿如怪人般荒誕（官方圖片）

《瑪蒂爾達》自2011年初次登上舞台後，已橫掃多達101項國際大獎，更曾於2019年在中國開始巡迴演出。今次巡迴到深圳，於深圳濱海藝術中心歌劇廳演出，出關只需要30分鐘車程，最適合港人北上觀看！現在更有推廣優惠，限時低至75折購票，即搶優惠！

倫敦西區原版音樂劇《瑪蒂爾達》深圳站｜演出詳情

日期：2026年5月1日至6月21日

地點：深圳濱海藝術中心歌劇廳

時長：全長150分鐘（含20分鐘中場休息）

年齡：適合全年齡觀賞（英語演出，附中文字幕）



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📸打卡小貼士：入場前更有超多打卡位，例如模仿舞台的經典書本與鞦韆場景，以及劇照的佈置，記得預留時間去打卡！

📚文青必去鍾書閣｜全深圳最美螺旋書架打卡位

看完精彩的舞台劇演出，想延續這份濃厚的文化藝術氣息，下一站必去的就是鄰近的鍾書閣！

深圳歡樂港灣這裡除了有前海地標摩天輪，還有超美書店——鍾書閣。鍾書閣佔地1,100平方米，擁有約45,000冊藏書。最吸引人的是貫穿整個門店的紅色螺旋式書架，設計寓意為「生存在城市裏不停旋轉的人」，科技感十足，絕對是集書卷氣與藝術於一身的圖書館。加上階梯式書牆穿梭整間書店，富強烈設計感，輕輕鬆鬆就能拍出超美照片。

鍾書閣

地址：深圳市寶安區華僑城歡樂港灣東岸L1-021

開放時間：10:00-22:00



🎡「灣區之光」摩天輪｜太空艙俯瞰夜景及噴泉秀時間

來到歡樂港灣，當然要去歡樂港灣的重頭戲——「灣區之光」摩天輪！

這裡聳立著深圳最大的摩天輪，約128米高的「灣區之光」設有28個橢球型全景太空艙。入夜後，摩天輪會亮起閃爍的七彩霓虹燈，映照整個深圳海灣的夜空；晚上更可欣賞到夢幻的音樂噴泉和水舞秀表演。不論是在摩天輪底下打卡散步，還是購票登上太空艙俯瞰大灣區絕美夜景，沉浸在輕鬆浪漫的氣氛中，絕對是這趟一日遊最完美的句號！

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灣區之光

地址：深圳市寶安區新安街道海旺社區寶興路8號（摩天輪位於東岸）

開放時間：周一至周五10:30-22:00；周末及節假日延長至22:30



🍽️歡樂港灣必食餐廳推介｜對住摩天輪歎M6和牛

看完一套感染力飽滿、震撼人心的音樂劇，又逛完最美書店後，最好就是去吃一頓滿足的晚餐！歡樂港灣為大型公園式商業街區，集美景、咖啡店於一身，如果喜歡火鍋有深圳·論牛潮汕牛肉火鍋、故里和山，喜歡潮汕美食有潮香餐廳，泰菜有Naya，如果想一邊欣賞摩天輪美景一邊用餐，就更加不能錯過Met Petal遇見花瓣、牛角燒肉！

特別推薦牛角燒肉：這裡的牛角有別於香港，主打800度高溫炭火燒肉，而且有專人代烤。最吸引的是可以坐在窗邊位，一邊歎M6和牛，一邊欣賞摩天輪夜景，打卡氣氛一流！

🚆歡樂港灣交通指南｜地鐵10站直達

如果經褔田海岸過關，只需要搭地鐵10個站（中途轉兩次車），於5號線臨海站下車，B2出口就可直達商場東岸B1層。而再直接的方法是坐環島中港通跨境巴士，從香港直達歡樂港灣。

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