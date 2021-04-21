世界閱讀日｜倒數2天｜回顧瘟疫、探討情色　看人類思想如何交織

撰文： 唐晉濱 最後更新日期： 2021-04-21 18:17

編按：距「世界閱讀日」不足一星期，不少機構藉此推廣它們心目中的「廣泛閱讀」，在無助無望的年代，鼓勵大家深入閱讀世界，尋找精神樂土。容我們賣個關子：世界閱讀日當天，將會與大家分享日子起源的幾個說法。為了迎接這個日子，我們回顧藝文頻道曾介紹過的書籍，古今中外，幾近無所不包，可說是個小圖書館了。

另外，我們從熱身到倒數至今，分別列出了幾個主題的書單：第一天（16日）我們介紹五位作家的閱讀心得和寫作經歷。第二天（17日）我們介紹中外歷史的文明足印。第三天（18日），我們介紹了十本海外攝影師的佳作，放眼世界近代歷史一刻。第四天（19日），我們帶大家從視覺藝術、平面設計到電影影像來感受這萬千世界。昨天（20日）的主題是哲學，從佛洛伊德、馬克思開始讀到人工智能，今天的主題延伸到更廣大的「思想」，有李小龍電影的文化解讀，有關於瘟疫與少女的文學，也有幾本談情說性，帶大家一覽 LGBT+ 的廣闊光譜。

書單｜1｜ 丹尼爾・狄福（Daniel Defoe）著、謝佳真譯《大疫年紀事》（麥田出版）

病毒都嬌艷如花，但致命

導讀作者南方朔：因此，「瘟疫文學」作為「疫病文學」裡的一支，無論就人或社會及歷史著眼，它們都有著獨特的意義。近代私人生活史學者指出，日記這種書寫形態的出現，標誌著人們「自我意識」的形成和「個人主義」的萌芽。而對「日記文學」的研究則顯示人對病痛的體察，對身體的注意，以及對因病而死的抵抗等問題意識被寫進日記裡，這都是「人在疫病中形成自己」的主要成分。而「瘟疫文學」則因它涉及了更大的範疇，因而它在「社會我」的形成過程中，扮演著極大的角色。在瘟疫的客觀歷史上，它是城市設計、公共衛生、居住空間、行為規範的根本。瘟疫過去在摧毀人類的同時，也重塑著人類的生活甚至制度。

【相關閱讀：《大疫年紀事》：病毒不斷變種，人類的瘟疫文學亦在改變｜南方朔】

書單｜2｜楊煉、朱又可著《被偷走的骨灰甕：楊煉文學訪談錄》（南方家園）

桑塔格首先是個小說家，而非批評家

楊煉：當人們開始互相介紹，我才聽到那個名字：蘇珊・桑塔格。也要怪我出國漸久，看不到多少漢譯外國作品，所以竟然對這名字一片陌生。也因此，我站在一邊，倒更像個觀察者，只見人們紛紛圍著蘇珊・桑塔格，毫不吝惜地獻上很多贊美之詞，而蘇珊・桑塔格表情卻很平靜，不停謙虛地說：「我只是個支持者，我只是個支持者。」這句話是針對著《查禁索引》的辦刊宗旨而發的。

還是蘇珊・桑塔格先注意到了我這個站在旁邊的陌生中國人，她打量了我一下，問：「你是誰呀？」當聽到我被介紹是香港特輯的特約編輯時，她眼睛立刻亮了：「太好了！這個特輯太重要了！」顯然，她對香港回歸這件事非常關注。

【相關閱讀：楊煉：為什麼蘇珊・桑塔格被稱為美國最後一個「歐洲式」知識分子】

書單｜3｜葉曼丰著、譚以諾譯《武俠電影與香港現代性》（手民出版社）

李小龍是尼采「權力意志」的流行版本

葉曼丰：作為一個凝結香港社會最深層渴望和焦慮的文化符號，我們在李小龍身上可以清楚看到武俠電影中對國族自豪和勞動力量（的幻想）的雙重焦點。一方面，李小龍電影之所以重要，很大程度上在於影片所表達出的中國國族身份。這身份刻在李小龍充滿力量和訓練有素的身體上，並化為一場又一場與外國敵人激烈對戰的壯觀場面，像是《精武門》的道場對戰，還有在他自導自演的《猛龍過江》（1972）中與羅禮士（Chuck Norris）的角色在羅馬鬥獸場中的對決。在這些場面中，李小龍被描述成無敵的武者，他反抗和挑戰了通常以日本和西方敵人作象徵的帝國主義邪惡勢力。與此緊扣的是，李小龍的影片往往通過表現中國功夫如何優越於其他國家的武技—不論是日本的空手道，還是俄國的搏鬥技—來肯定國族自尊。這格式恰是《死亡遊戲》中的核心主題和結構，但李小龍未能完成影片就猝然去世。

【相關閱讀：《武俠電影與香港現代性》：李小龍為何成為了世界工人階級的英雄】

書單｜4｜安迪・沃霍爾（Andy Warhol）著、張馨月譯《波普啟示錄：安迪・沃霍爾的哲學》（河南大學出版社）

普普藝術大師談何謂美人與美的國度

華荷：美麗的程度和呈現它的平台有關。一個人讓你覺得「美」，跟你見到他們的地點，他們的穿着，他們身邊站着誰，有很大關係。和他們下樓前從哪個私室裏出來也有關。

珠寶不會讓一個人更美，但是會讓一個人覺得自己更美。如果你給漂亮的人披掛上漂亮的珠寶和衣服，然後把他們放進擺着漂亮的傢俱掛着漂亮的畫的漂亮房子裏，他們的美並不會增加一分，他們還是同一個人，但是他們覺得自己更美了。與此相似的是，如果你給漂亮的人穿破衣爛衫，他們就變醜了。還是讓一個人變醜比較容易。

美人遇險，顯得更美；美人蒙塵，顯得很不堪。

【相關閱讀：安迪・華荷｜美國真的很美。若每個人都有足夠的錢生活，就更美了】

書單｜5｜兵法舞雪著《少女歷史：日本ACG萌文化哲學筆記》（天地圖書）

「少女」的特殊性、少女文學、「少女」的死亡與重生

兵法舞雪：明治—大正少女文學成為了一份貴重的遺產，由當代ACG文化確確實實地繼承了下來。「少女」在一個又一個的動漫、電玩、小說故事中活躍，發揮超越性，使讀者和玩家在日常短暫的審美時光中，能稍微觸碰到人的本真。日本社會，以及我們各自的社會，百年間雖然滄海桑田，但社會從未停止過對人的壓迫。理想的彼岸、完美的世界、烏托邦從來沒有真正降臨人間，這才是我們每個人都仍然需要「少女」故事的真正原因。

【相關閱讀：《少女歷史》｜少女的死亡與再生 「少女」是日本文化的特殊產物】

書單｜6｜白田秀彰著、林琪禎譯《「色情就是不行！」這種想法真的不行》（麥田出版）

從歷史角度看「性表現作品（Pornography）」一詞

白田秀彰：這邊比較麻煩的地方，在於「娼妓」一詞所指對象產生的變遷。在缺乏基督教式貞節觀念的時代，即使女性與複數男性發生關係，人們也不會認為那是什麼太大的問題，更別說是平民階層了。在這階段，「娼妓」一詞，一般是用來稱呼從事性行業的女性（有時也用於男性）。不過，「娼妓」一詞的使用範圍，以及怎樣的人該被視為「娼妓」，則會隨著時代或是社會變遷而有複雜的變化。以下本書將列舉一些相當特殊的例子，來與各位讀者一同具體觀察這個詞的變化。

【相關閱讀：《色情就是不行！》：淫褻、色情有何分別？上流、下流怎樣區分？】

書單｜7｜艾胥莉・馬岱爾（Ashley Mardell）著、李斯毅譯《性別是彩虹色的嗎？》（麥田出版）

性傾向、情感傾向和性別認同，並非「全有或全無」的二元對立

馬岱爾：對我來說，性別是無垠的宇宙。每個人都有不同的性別。有時候，某個人會沒有性別，宛如太空中的黑洞或星團。有時候，性別就像是爆發的彩色星系。有些人可能一生都堅持待在嚴格的女性星球，或者在幾個不同的星球間流暢的跳動。關於我對自身性別的感受，迄今我還沒有找到比「非二元化性別」更具體的標籤，但創造出一個性別宇宙讓我感覺非常棒，我們在無限的性別宇宙中都有自己獨特的位置。

【相關閱讀： 《性別是彩虹色的嗎？》｜性別是無垠的宇宙 認識 LGBT+ 光譜】