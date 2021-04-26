《書畫裡的中國》3D技術再現古畫　佘詩曼「穿越」與虢國夫人對話

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-04-26 18:38

《我在故宮修文物》、《如果國寶會說話》、《國家寶藏》、《上新了，故宮》，近些內地一系列有關古文物的綜藝節目和紀錄片，以年青觀眾為主打對象，讓古文物以一種新的姿態走進大家生活，在類型繁冗複雜的綜藝節目和紀錄片中獨樹一幟。最近北京衛視播出的新文化類綜藝節目《書畫裡的中國》，演員王剛擔任主持，通過創新方式重看書畫名作、解讀其背後故事，開啟國寶級書畫的探索之旅。

《書畫裡的中國》由曾演出《鐵齒銅牙紀曉嵐》和珅一角的王剛以「茶畫會」主人身份，於萬壽寺（現北京藝術博物館）邀請文物專家和演藝人，以喝茶談書畫方式向觀眾介紹多幅經典國寶書畫，節目同時採用3D再現技術，讓觀眾可走進畫裡近距離感受傳奇名作細節，同時相關歷史故事也將由明星嘉賓演繹再現。

首集節目找來演員佘詩曼、北京藝術博物館館長王丹、文化學者蒙曼、藝術史學者談晟廣、書法家曾來德擔任嘉賓，挖掘丹青書畫背後的歷史密碼。佘詩曼一出場就以「穿越」到《早春圖》裡的形式，近距離觀察畫中景色，王剛和文化名家蒙曼更和佘詩曼一起討論為何畫中內容為早春。

唐朝畫家張萱的《虢國夫人游春圖》(網上圖片)

在介紹唐朝畫家張萱的《虢國夫人游春圖》時，佘詩曼更與虢國夫人跨時空「同框」。虢國夫人是楊貴妃三姐，相傳她有份迷惑唐玄宗，在楊貴妃、楊國忠相繼於馬嵬坡之亂遇難時，虢國夫人逃奔陳倉避過一劫。在尋找誰才是畫中真的虢國夫人時，佘詩曼與其他嘉賓各抒己見，在專家協助解讀下尋找線索，向觀眾傳遞書畫背後的歷史，揭秘唐朝時期流行女扮男裝的流行風氣，剖析唐朝社會的風俗面貌。最後佘詩曼憑畫中人的妝容和所騎馬匹的配飾，推斷畫中帶頭的人就是虢國夫人。

節目最後分享有「天下第一行書」之稱，王羲之的《蘭亭集序》。除了介紹名帖背後歷史之外，主持人王剛也分享自己與《蘭亭集序》結緣的趣事：早年他在拍戲閑著時會在片場臨摹《蘭亭集序》，但每每寫到三分之一總被張國立打斷，故如今只能背誦其中三分之一。

《書畫裡的中國》由4月23日起，每周五晚上九時於北京衛視播出。