Write 'n' Fight｜海明威火炎膝撞莎士比亞？最新文豪格鬥遊戲

所謂文無第一，武無第二，但如果文學家放下文字換成武鬥，會變成怎樣呢？最近公佈的格鬥類電腦遊戲《Write 'n' Fight》就以此為題材。

《Write 'n' Fight》預定共有十五位可用作家角色，目前已公佈的有六位，粒粒都是世界知名的文學巨星：英國派出大前輩莎士比亞（William Shakespeare）與不是漫畫的後輩狄更斯（Charles Dickens）；俄國方面當然少不了《戰爭與和平》的托爾斯泰（Leo Tolstoy）與《卡拉馬助夫兄弟們》的杜斯妥也夫斯基（Fyodor Dostoevsky）；美國代表有《克蘇魯的呼喚》的恐怖小說作家洛夫克拉夫特（H. P. Lovecraft），以及暫時選手之中最年輕、赤著上身打鬥的海明威（Ernest Hemingway）。

《Write 'n' Fight》宣傳圖片（AVOS'）

《Write 'n' Fight》繼承《街頭霸王》的傳統，各個角色都有專屬主場，當中有俄國嚴寒的雪地，而洛夫克拉夫特的主場是設有他筆下克蘇魯巨像的奇異空間。本作亦如格鬥名作《Soulcalibur》，場景中設有「危險區域」，若角色被擊「出界」，會立即被判輸掉該回合。

《Write 'n' Fight》宣傳片段截圖（AVOS'）

從先行的預覽片段與遊戲截圖來看，遊戲的動作與節奏都非常快（而且跳得像《Matrix》 Neo 那樣高），各位作家的攻擊手段多數是拳腳功夫，但在普遍拳腳之外，某些動作有特別效果：例如海明威與托爾斯泰都有火炎腳（或火炎膝撞），一身軍服的托爾斯泰會亮出手斧砍人，甚至拿出長槍開火（這不算犯規嗎⋯⋯）。

《Write 'n' Fight》宣傳片段截圖（AVOS'）

超自然的洛夫克拉夫特則可以在背部多變出一雙手以「貫手」刺向對方，為什麼呢？在他的「克蘇魯宇宙」之中，接觸（甚至只是企圖去認識、研究）克蘇魯的人都會受其影響，除了精神會受折磨而會出現幻覺，甚至身體亦會有變異。

延伸閱讀——H.P. 洛夫克拉夫特：克蘇魯神話，顛倒康德的恐怖

在現階段來看，遊戲中暫時未見有普遍格鬥遊戲或動畫《文豪 Stray Dogs》之中華麗炫目的必殺技與超必殺技。

據遊戲的描述，角色可以召喚自的「魔法」領域（“magic” arena），在一段短時間內變成「街機」遊戲（估計是如《Final Fight》或《吞食天地II 赤壁之戰》一類的清版動作遊戲），讓對手陷入 boss 戰，這遊戲機制聽上去非常有趣，可惜未有公布畫面示範。

《Write 'n' Fight》宣傳圖片（AVOS'）

遊戲預計會有本年11月20日正式發售，不論你喜歡的是文學還是格鬥遊戲，本作都值得期待。