《名偵探主廚》的飲食推理｜還是日本｜湯禎兆專欄

想不到夏季日劇中，最予人驚喜的竟是《名偵探主廚》此小品。

日劇改編自近藤史惠的暢銷糸列「挺不錯餐館推理事件簿」，系列已有三本，分別為《來一份翻轉蘋果塔》、《為你送上熱葡萄酒》及《馬卡龍是馬卡龍》。電視劇濃縮重組了各篇，構成六集長短的精練之作。

文：湯禎兆



西島秀俊的「主廚」形象，自從19年的《昨日的美食》後已深入民心，劇中同性戀中年大叔的同棲物語，既窩心又貼地，令人眼前一亮。更為甚者，西島飾演的筧史朗，每天步步為營精打細算，卻又可以弄出美味可口的家常便飯，令觀眾也看得大快朵頤。

《名偵探主廚》中，西島飾演的是法式料理店的主廚三舟忍，除了廚藝精湛外，觀察力同樣驚人，往往能洞悉客人的內心世界，從而作出撫慰又或是提醒。我覺得此劇的成功之處，首在內容充實，其實每一集均由兩篇小說構成，所以密度甚高。而且美食元素，推理元素乃至搞笑場面的配合均張弛有度，節奏明快。以第三集為例，一方面以國王餅牽引出副廚夫妻的吵鬧，同時又以馬賽魚湯道出Chez Mina主廚對三舟忍的傾慕，結果同樣因為不夠坦率誠懇而生齟齬。前者幸得三舟忍協助才可以和好如初，後者則缺少援兵而終未成事。不同的短篇結合在同一集內，再起共鳴作用，製作團隊的心思可見一斑。

（本文不代表藝文格物立場）

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