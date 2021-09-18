深夜怎樣成為日劇觀眾最期待的時間｜還是日本｜湯禎兆專欄

今時今日，我在看每季新劇劇目時，有時候對深夜劇的期待，會較黃金時段更甚（所謂的月9及木10等）。深夜劇一般每集只有三十分鐘，演員通常較為陌生，但題材大多走偏鋒小眾路線，反過來往往予人驚喜。

文：湯禎兆 ｜ 原題：深夜劇的視角



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其實深夜劇在日本也由來已久，最著名的當以東京電視台星期六「DRAMA24」為首，由05年開始至今已成功製作不少代表作，較為人熟知的有《孃王》系列（05至10）、《桃花期》（10）、《孤獨的美食家》（17）及《昨日的美食》（19）等。深宵的情色世界、同志人物乃至大都會的小眾面貌，均一一可在此中尋。

孃王是日本鮮有以風俗為題的連續劇，劇中多名著名AV女讓演出（網上圖片）

也因為另起爐灶令人刮目相看，於是跟風的系列也應運而生，例如同電視台星期三的「DRAMA PARAVI」就於18年衍生出來，《漂泊溫泉遠藤憲一》（19）就是初期的代表作，由遠藤大叔飾演自己，以偽紀錄片的方式建構他流浪到不同溫泉旅館兼職的小故事，乃人情味濃烈的精緻小品。

同電視台於星期四開設「DRAMAHOLIC」，系列首作的《死役所》（19）最近也在Netflix上架。當中以人死後的中陰身時空為背景，一眾在死役所的職員為亡魂引渡投胎之路，想不到他們全是因死刑才在陰間被判服務，不過從另一意義看也屬亡魂的守護天使，沒有他們亡魂隨時會停棲在陰間不得前進。構思天馬行空，不妨一看刺激想像。

（本文不代表藝文格物立場）

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