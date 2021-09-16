【展覽】大館「信任&迷惑」群展　新展品探索日與夜聲影變奏

為期八個月至2022年1月的大館當代美術館群展「信任&迷惑」，將在九月於展廳及監獄操場呈獻新部曲，帶來藝術家Nile Koetting、Tarek Atoui、楊沛鏗及西村多美子的新作品。

（一）Nile Koetting《保持冷靜（氣）》



日本藝術家Nile Koetting的項目分為兩集進行：《保持冷靜（流動 +）》已從5月到8月在「白天」的空間展出；《保持冷靜（氣）》則從即日到10月10日在「黑夜」的空間展出。Koetting以兩組表演裝置所探討的議題，正是日漸普及的保安系統與監控技術。

兩件裝置以對比鮮明的錄像、光線與聲音，將安全疏散的程序帶到舞台。《保持冷靜（氣）》是《保持冷靜（流動 +）》的進一步發展，利用四個熒幕，向觀眾闡述適當行為舉止和疏散路線。與此同時，一齣按疏散路線創作的演出實時顯示表演者的心跳率和健康資料。現場亦安排了花道擺設，還有一份表演日程表，告訴觀衆每天該如何渡過難關，直至另一場災難降臨。

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（二）Tarek Atoui《來自「水之見證」的細語》



黎巴嫩藝術家Tarek Atoui的全新聲音雕塑《來自「水之見證」的細語》設於監獄操場，呼應其於展廳展出的「細語者」系列。這件作品最初是為《水之見證》（Waters’ Witness）項目而創作的，其靈感來自阿聯酋首都阿布扎比海濱的田野錄音以及港口鐵軌日曬而發生的劈啪聲。這件雕塑為「信任&迷惑」展覽重新思考和改裝，金屬結構成為傳播聲音的終端，讓大館聽眾有機會觸摸、坐下、聆聽，或躺在繚繞的聲音之上。

【展覽地圖】

（三）楊沛鏗《唔，我很好》



香港藝術家楊沛鏗新增《唔，我很好》至其於「信任&迷惑」展覽的雕塑群，這系列作品是對愛護與支配等概念的狂想。他的作品經常利用精密控制的水族箱環境，處於「白天」内的《唔，我很好》也用一個養魚缸，裝滿了清澈的水。缸裡面雖然沒有物種棲息，水卻滿到水缸邊緣。在這裏，水本身構成原動力，而不是養在缸內的物種——這水會不會溢出它自身的容器？

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（四）西村多美子《旅人》



日本攝影家西村多美子一生被表演、旅行和流浪生活的變革潛力深深吸引。這個攝影回顧展的作品收錄範圍從1968年至今，呈現了西村在日本的精彩旅程，她專注拍攝舞者、詩人和音樂家的生活寫照，以冀保留日本的傳統和神聖儀式。西村的作品拍下生活中轉迅即逝的片刻，表達她一直所追隨的輕盈詩意。

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