尖沙咀首屆Design Fest　地鐵站大型壁畫看都市「不正常」現象

都市人養貓,明明人才是主人,然而為了討好貓咪,主僕關係頓時改易,貓為主子人為奴才;香港住宅平均實用呎價$16723/呎,然而全港個人入息中位數為$18300/月,唔駛一個月人工可月供一平方呎,抵買!

以上匪夷所思的都市現象,與大量日常生活林林總總,均由社會價值內化我們以「正常」和「不正常」去作判斷,影響大家介入事情當中的行為和選擇。所謂「正常」和「不正常」這二元對立關係,在戳破背後迷思後,我們卻可以看到別一番不同景象。由即日起舉辦的「normally abnormal藝術聯展」,由本地藝術組織藝探舍策劃集合逾40位本地藝術愛好者的得意之作,透過多媒體創作方式探討「你的奇怪,我的日常」,反思何謂「正常不正常」。



藝術家:Isatisse 作品名稱:Work Life Balance 創作人的生活模式總讓上班族覺得奇怪。 創作人日夜顛倒,而且工作模式和作息時間跟上班族大不同。當大家在週一早上在市區趕上班,他們卻在郊外,也許這時才是他們的假期,也可能是他們為工作找新靈感。 (圖片由K11 ART MALL提供)

本年首度舉辦的《K11 Art Mall Design Fest 2021》由即日起為期一個半月,帶來由藝探舍策劃、逾40位本地插畫師以探討「正常不正常」為主題,舉辦利用孔版油印(Risograph)插畫、視覺壁畫及裝置藝術等多媒體創作的聯展,同場於展館內特設的Snapio四格即影即有自拍機大玩期間限定插畫濾鏡,讓訪客化身藝術品主角!

藝術家:CoreLoArt- After Wonderland 作品名稱:Disguise 在一眾樂園角色中,女孩總覺得自己是格格不入的存在,害怕被發現為異類。但眾人卻在看麻雀看得入神。 (照片由K11 ART MALL 提供)

藝術家:Stefan Chui 作品名稱:一尺-壹萬陸仟柒佰貳拾叁元正 平均一尺,真好抵買, 16723 對決 18300 香港住宅平均實用呎價$16723/呎; 全港個人入息中位數為$18300/月。 所以⋯⋯好抵買! (圖片由K11 ART MALL 提供)

而展場外首次運用獨有的玻璃櫥窗,將展品化為大型壁畫,與地鐵站穿梭的人群互動。4幅壁畫色彩鮮明、畫功細膩,令人不禁停下來駐足細味,窺探normally abnormal藝術聯展所表達的創作人日常。今屆Design Fest 還包括illusfairHK創意市集、一系列包括即畫即印Tote Bag 絲印製作、金箔麻雀全人手上色等工作坊,及逢星期五晚的Busking Night。

藝術家:kafka poon 作品名稱:紙老虎 老虎一向是凶惡的猛獸,而紙張則是柔弱之物。民間一早已經把兩者極端的元素結合—紙老虎,同時回應主題Normally Abnormal. 透過這次裝置展品,希望令人反思真正我們認知的恐懼到底是來自我們的內心?還是只有虛有其表? (圖片由K11 ART MALL 提供)

【參展藝術家名單(排名不分先後)】

Littlelenpopo/ Miloza Ma/ Paperhours/ Hilda Fung/ Lam Pei/ Stefan Chui/ Helen Tam/ Sunny Tam/ Peter Wong W.W./ Tsui Chee Yee/ K. Wong Wong/ kafka poon/ Ricky Wu/ Rainbo/ Chan Hei Shing/ oychir/ K. Wong Wong/ Venus Philosophy/ Steve Yuen/ Crush Face/ KWOKIN WORKSHOP/ David Procter/ Sindy Lau/ Haru and Furi/ ArYU/ tinymaple/ 水熊阿蟲/ dodolulu/ Isatisse/ OnTungC/ Cafe de Bollo/ Rosinewooo/ Grape Chan Art/ Graspberry Chia / RAWARAM/ JasonTommyIllustration 小塗蛙/ 林皮 Lam Pei/ Make a wish/ Isatisse/ CoreLoArt- After Wonderland/ crushface/ ayip/ helen/ RAWARAM/ rainbo

【展覽地圖】

【展覽詳情】

《K11 Art Mall Design Fest 2021》

日期:即日至10月31日

時間:中午12時至晚上10時

地點:尖沙咀河內道18號K11 Art Mall – chi K11 藝術空間、1樓121號鋪、地下中庭及B2層中庭

費用:全免



