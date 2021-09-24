舞台忘記台詞勿「驚」 一招教你點拆︱人生導演課︱冼振東專欄

文：冼振東



某日，戲劇工作坊結束之後，一個有數次演戲經驗的中四學生，走過來說：「東sir，我有個少少低能嘅問題 … 但係我又一直好想問 … 」

「沒有低能問題，只有低能答案。」我笑笑道：「希望我答到你啦。」

「我呢，次次做戲都會好緊張 … 」

「個個都會個喎。」

「所以我咪覺得咁問好低能囉 … 」

(圖片來源：mostafa_meraji / Unsplash)

我後悔那麼心急回應他。於是接著說：「對唔住，我唔應該咁樣hea答你嘅 … 你繼續吖。」

他頓了頓，幽幽的說：「我真係成日都好驚自己唔記得台詞呀。」

「我明。所以Miss Fong不斷提你哋放鬆啲，行出來就咩都唔好諗，盡力去做，係咪？」

「都係好緊張喎。成日驚自己唔記得要講咩 … 」

「咁你夠唔夠勤力先？台詞係咪已經好熟好熟先？」

「背得好熟㗎！但一樣會好緊張呀。」

一頓。

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我忽發奇想，轉換一下話題：「我前幾日聽見你話想改編一段《雪山飛狐》，喺variety show道做。依家搞成點？」

「寫緊㗎喇 … 寫好俾東sir你睇睇！」

「金庸武俠小說你睇曬未？」

「差唔多啦。係《天龍八部》睇極都未睇得完 … 」

「有無睇《倚天屠龍記》？」

「梗係有啦。做咩呀sir？你想改編《倚天》呀？」

「唔係唔係 … 你 … 等我一陣 … 」我打開手機的瀏覽器，搜尋一下。

「東sir你真係諗住改編《倚天》呀？… 聽講《倚天》又拍電視劇喎 … 舞台劇會點搞呢？咁鬼多人 … 淨係光明頂嗰場都逼爆個台喎 … 」

我確認了資料，跟他說：「你屋企有無成套書呀？或者你去圖書館，搵番《倚天》來睇，睇睇第廿四回。」

「吓？第 … 廿四回？」

「係呀，第廿四回。幫到你㗎。」

電視劇《倚天屠龍記》中的張無忌。(影片截圖)

一星期後，我再找他談。

「東sir我睇咗喇 … 你想我改編呢一段來做？」

「唔係，我係想你明白一樣嘢。」他一臉不解。

「你做戲緊張，係因為驚自己唔記得台詞。你想唔緊張呢其實好簡單：喺出場之前，要『唔記得曬』啲台詞！」

「吓？」

「呢一段呀。」我把手機閱讀器上《倚天屠龍記》第二十四回中，張無忌學太極劍的一段給他看。大意是，武當祖師爺張三丰教主角張無忌學太極劍，示範完之後問他：記得了沒有？張無忌回答：已忘記了一小半。張三丰點點頭，叫他自己去想想。過了一會張三丰再問：現在怎樣了？張無忌回應：已忘記了一大半。最後張無忌把招式都「忘得乾乾淨淨」，張三丰非常滿意，放心讓他挑戰高手。

「就算你排咗好多次、啲台詞已經熟到爛，係一樣會驚唔記得嘅。記住，『驚』唔記得同真係唔記得，係兩回事。但係你因為驚而喺腦裡面狂loop住啲台詞，就只會愈來愈驚！所以呢，最好嘅狀態就係覺得自己熟到已經『唔記得曬啲台詞』，行入舞台投入去做，啲台詞就會自然流露出來。咁做唔單止唔會驚，重好大機會做得好㖭！」

他似懂非懂的看著我，一副「你係咪老點㗎」的模樣。

（專欄「人生導演課」每月刊出，標題由編輯撰寫，原題：「《忘得乾乾淨淨》」。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介｜冼振東，明愛華德中書院助理校長（演藝），深信戲劇能成就全人教育，致力栽培學生成為自己人生舞台的導演：「導好自己・演好人生！」



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