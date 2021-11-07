英國居民自發組人鏈助書店搬遷　50年前中大亦曾組900米人鏈搬書

最近網上流傳一組圖片，英國市民自發組成人鏈協助書店搬遷，場面感人。其實早在50年前的香港，便曾出現一模一樣的情景。

英國居民自發組人鏈助書店搬遷

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其實這是一則舊新聞，事件發生於2018年10月尾。「十月書店」（October Books）創立於1977年，名字取自俄國「十月革命」，是英格蘭修咸頓一家非營利獨立社區書店。書店在原店址經營15年，深深融入當地社區，成為人們日常生活的一部份。

但到了2018年7月，書店被業主加租後被迫搬遷。在籌款活動和當地捐助者的幫助下，這家書店以近50萬英鎊的價格購買了距離舊店150米外的新舖位。然而，它仍然面臨著需要搬動大約2萬本書、家具、箱子和書架的困境。因此，October Books支持者向他們的社區提出幫助呼籲，而附近居民亦以行動肯定地回應呼籲。

在搬遷的那天，社區中約250人成為志工，組成一條150米長的人鏈，從十月書店的舊址沿大街一直到達店面的新址。人們群策群力，把雙手化成輸送鏈，一手傳一手，在短短幾個小時內便成功把2000多本圖書、家具等由舊店搬運到新店中。這使十月書店能夠在短時間內重新運作。

事件感動不少網民，體會到人與人之間守望相助的窩心。

但你知道嗎？其實早在50年前香港，亦曾出現過一模一樣的情景。

50年前中大曾組900米人鏈搬書

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香港中文大學崇基學院圖書館成立於1951年，位處於現今何添樓對面。在1971年10月尾，圖書館需要遷移到搬遷到現今的牟路思怡圖書館大樓中。那是是由美國亨利路思基金會，通過美國聯合長老會捐款興建，於1971年10月29日由亨利路思先生的妹妹牟路思怡夫人親臨主持揭幕，命名為牟路思怡圖書館。

當時舊圖書館跟新圖書館相距900米路程，若以正常方式搬運，至少需要關閉圖書館一至兩星期，勢必對學生教員造成不便。於是，校方決定召集學生志工，採用人鏈方式共同完成搬遷工作。

當時數以百計中大師生報名參加，排成900米長的人鏈，有條不紊地把12萬冊書從舊圖書館的書架上，直接一個人手傳到另一個人手上，最後直達新圖書館的書架上。整個圖書館新舊交接，只花上兩天的時間。

這次人鏈搬書運動成為中文大學歷史壯舉之一，亦代表了知識承傳的重任。

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