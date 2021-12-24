慈善團體推本地原創兒童英語音樂劇　基層學生演戲劇學藝術

2020年本港疫情最嚴峻期間，因場館封閉讓舞台從業員手停口停，收入大減，有慈善團體卻於這時推出300班Zoom教學班，讓一眾舞台從業員可以教戲劇之餘賺取收入之餘，還連繫了一群來自基層家庭學生學習表演藝術，更於今年從中組成班底舉辦三場英語音樂劇演出，向大家展示他們一年多來的成果和學員的活力。



(中)Susanna Lo在疫情期間透過剛成立的藝術教育慈善基金和社福機構合作，以Zoom視像教學方式，向基層學童提供演藝教學機會。(圖片由受訪者提供)

2020年疫情期間，百業蕭條，所有人都把活動計劃延遲甚或取消。Susanna Lo卻逆市道而行，透過剛成立的藝術教育慈善基金和社福機構合作，以Zoom視像教學方式，向基層學童提供演藝教學機會，希望在有限資源下讓他們在停課期間可以繼續學習。

「2017年我和團隊已贊助9位來自低收入家庭的兒童參與我們活動，本來進一步在2019年成立教育慈善基金來推廣音樂劇教育，以此讓年青人培育對音樂的興趣和藝術的愛好。可惜遇上疫情而延遲了計劃，今年終能達成所願，讓一眾學員和專業演員同台演出英語音樂劇。」

小老師互助教學模式

這次Susanna推出的是香港本地原創的音樂劇，創作班底既有專業舞台從業員，亦有初嘗舞台創作的初哥。音樂劇的作曲人是一位剛二十歲，來自英國的香港留學生。她與團隊開辦十多堂訓練班，透過與社福機構合作甄選幾位年齡屆乎9 - 16歲的基層學員，贊助他們參與訓練，並分別於今年四月和七月演出兩套英語音樂劇，而十二月下旬將會重演七月的音樂劇《音樂奇蹟》（三次演出均起用不同學員）。訓練班是以「小老師」模式舉行，學員不是「坐定定」聽老師教學，而是透過活動合作學習，不分年紀背景，學員間互相幫助，讓大家更快投入音樂和唱好十多首英文歌。

「很多來⾃低收入家庭的學⽣都乏學語英語的機會，他們可以透過我們的活動在舞台上練習英語和勇於⽤英語和⾳樂表達⾃⼰。他們除了把所有對⽩背誦如流外，還要記得所劇中⾳樂的歌詞。他們完成整個項⽬後會發覺英語其實不是想像中這樣困難，他們會更有信心自己有能⼒去完成和參其中。」

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除了讓學員有機會演出外，主辦單位還透過坊間贊助給予200張戲票予低收入家庭欣賞音樂劇。Susanna表示曾有人質疑成效，認為基層家庭未能看得明英語劇，她對此卻有不同看法。「表演娛樂是不分階層，很多時他們進場是享受看到自己仔女或認識的朋友，他們在台下參與也是一份鼓勵，在享受兩小時的演出。他們未必聽懂歌詞，但音樂卻能打破語言感染他們，一同感受台上的喜怒哀樂！」團隊所創作的音樂劇都以正能量和親情為主題，除了學員從中學習外，也希望為父母者從故事中明白到，子女是否出色並不是單憑讀書成績來衡量，而是要發掘他們的長處。

Susanna表示團隊希望以這一年的經驗和班底，組織本地學校和來自低收入家庭學童於來年成立劇團，有恆常定期演出。「我們現在是鼓勵曾參加過演出的學員再來看其他同學演出，亦鼓勵他們回來當小老師教人，希望這個模式能繼續下去，讓他們繼續發揮所學，讓寶貴經驗延續下去！」

基層學生有份參與的英語音樂劇（圖片由受訪者提供)

【活動地圖】

【活動詳情】

名稱：音樂奇蹟（The Miracle of Music）

日期及時間： 28.12.2021 2:00pm 7:00pm / 29.12.2021 2:00pm 7:00pm

地點：香港藝術中心壽臣劇院

票價詳情請參閱主辦單位「傲楹藝術」或「快達票」網站



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