曼德拉名言並非來自曼德拉　原作者也不知為何誤傳｜源來係咁

撰文： 小島陸秀夫 最後更新日期： 2021-05-01 00:00

如果天空是黑暗的，那就摸黑生存......我們可以卑微如塵土，但不可扭曲如蛆蟲

相信大家也聽過甚至引用過，畢竟在過去或現在，這段話都非常「到肉」。只是，這段話常被指是前南非總統曼德拉說的，但原來此名言的作者另有其人。

漫漫自由路 v.s. 漫漫人生路 v.s. 漫步人生路

這段話是這樣的：

如果天空是黑暗的，那就摸黑生存； 如果發出聲音是危險的，那就保持沉默; 如果自覺無力發光，那就蜷伏於牆角。 但是，不要習慣了黑暗就為黑暗辯護； 也不要為自己的苟且而得意； 不要嘲諷那些比自己更勇敢的人。 我們可以卑微如塵土，但不可扭曲如蛆蟲。

看到網上有說這段話來自曼德拉的「漫漫人生路」，但他的那本自傳《A Long Walk to Freedom: The (International) Autobiogaphy of Nelson Mandla》中釋為《曼德拉：漫漫自由路》，是「自由路」不是「人生路」。

《漫漫人生路》是謝霆鋒與鍾鎮濤的歌，不太喜歡所以不多說，大家耳熟能詳的「路縱崎嶇亦不怕受磨練，願一生中苦痛快樂也體驗」是鄧麗君的《漫步人生路》，好歌不妨一聽再聽：

因為我並未有看過《曼德拉：漫漫自由路》及其英文原版，所以我也不知道書內有沒有類似的語句，但在尋找名人語錄時就沒有發現類似的。那麼這一段警世之言又是誰說的呢？

季業：我也不知道為何會傳錯

這一段話其實來自鳳凰衛視《冷暖人生》主編在2012年的一條微博：

季業微博（截圖）

而且原文也有點差別：

如果天總也不亮，那就摸黑生存； 如果發出聲音是危險的，那就保持沉默； 如果自覺無力發光，那就別去照亮別人。 但是—但是，不要習慣了黑暗就為黑暗辯護； 不要為自己的苟且而得意洋洋； 不要嘲諷那些比自己更勇敢、更有熱量的的人們。 可以卑微如塵土，不可扭曲如蛆蟲。

和曼德拉會拉上關係，則未能找到原因，最貼近的已是2018年的一個Twitter說這段話來自《季業採訪曼德拉》，但也找不到這個節目／文章：

Twitter＠HanyunLiang

但這段話被誤以為是曼德拉說的已有一段歷史。有說季業在2013年12月14日帖中對此現象也發了一條微博說出對此事的看法：