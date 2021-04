曼德拉名言並非來自曼德拉　原作者也不知為何誤傳｜源來係咁

撰文: 小島陸秀夫 最後更新日期: 2021-05-01 00:00

如果天空是黑暗的,那就摸黑生存......我們可以卑微如塵土,但不可扭曲如蛆蟲

相信大家也聽過甚至引用過,畢竟在過去或現在,這段話都非常「到肉」。只是,這段話常被指是前南非總統曼德拉說的,但原來此名言的作者另有其人。

漫漫自由路 v.s. 漫漫人生路 v.s. 漫步人生路

這段話是這樣的:

如果天空是黑暗的,那就摸黑生存; 如果發出聲音是危險的,那就保持沉默; 如果自覺無力發光,那就蜷伏於牆角。 但是,不要習慣了黑暗就為黑暗辯護; 也不要為自己的苟且而得意; 不要嘲諷那些比自己更勇敢的人。 我們可以卑微如塵土,但不可扭曲如蛆蟲。

看到網上有說這段話來自曼德拉的「漫漫人生路」,但他的那本自傳《A Long Walk to Freedom: The (International) Autobiogaphy of Nelson Mandla》中釋為《曼德拉:漫漫自由路》,是「自由路」不是「人生路」。

《漫漫人生路》是謝霆鋒與鍾鎮濤的歌,不太喜歡所以不多說,大家耳熟能詳的「路縱崎嶇亦不怕受磨練,願一生中苦痛快樂也體驗」是鄧麗君的《漫步人生路》,好歌不妨一聽再聽:

因為我並未有看過《曼德拉:漫漫自由路》及其英文原版,所以我也不知道書內有沒有類似的語句,但在尋找名人語錄時就沒有發現類似的。那麼這一段警世之言又是誰說的呢?

季業:我也不知道為何會傳錯

這一段話其實來自鳳凰衛視《冷暖人生》主編在2012年的一條微博:

季業微博(截圖)

而且原文也有點差別:

如果天總也不亮,那就摸黑生存; 如果發出聲音是危險的,那就保持沉默; 如果自覺無力發光,那就別去照亮別人。 但是—但是,不要習慣了黑暗就為黑暗辯護; 不要為自己的苟且而得意洋洋; 不要嘲諷那些比自己更勇敢、更有熱量的的人們。 可以卑微如塵土,不可扭曲如蛆蟲。

和曼德拉會拉上關係,則未能找到原因,最貼近的已是2018年的一個Twitter說這段話來自《季業採訪曼德拉》,但也找不到這個節目/文章:

Twitter@HanyunLiang

但這段話被誤以為是曼德拉說的已有一段歷史。有說季業在2013年12月14日帖中對此現象也發了一條微博說出對此事的看法: