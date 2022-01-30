鈕扣變成盞鬼3D立體雕塑　藝術家從移民角度創作文化衝擊

鈕扣是日常衣物中不可或缺的一部份，用以扣緊兩個分離的布料、物料。但你又想像到鈕扣亦能「鈕」出新意，成為別出心裁的藝術品嗎？

Augusto Esquivel利用原本被設計作固定服裝的紐扣，創造出具有獨特美感的雕塑作品。不管是再現大師名畫，還是新潮的流行文化品，Esquivel都能「紐」出不平凡。

+ 4

Esquivel在阿根廷長大，他深情地記得他的祖母是一名裁縫，她把鈕扣保存在一個錫罐裡，這段記憶後來深深影響了他的藝術創作。

他對藝術熱情起源於電影及科幻小說，因此他在學校學習電影製作及特效化妝，這讓他第一次接觸到雕刻藝術。 2001年，他從阿根廷移居到美國，成為一位移民，從移民的角度認識美國這一個國家。Esquivel在美國從事過許多不同的工作，包括守衛、在服務業工作，最終他成為一位雕塑家的助手，後來雕塑家更成為了他的導師。

我正因為我喜歡的東西而得到報酬，能夠以創意地思考及工作來謀生。這真是令人驚訝。 Augusto Esquivel

在跟雕塑家一起工作時，Esquivel不時需要用上螺絲、鉛筆、工具、釘子等等各種材料，這對他帶來很大的啟發。他發現原來自己可以從日常用品中尋找靈感，甚至謀生。這打破了多年以來人們對他的教誨︰「無論是公司還是機構，你都在為別人工作」，使他漸漸步上創作之路。

+ 10

他的第首個作品，是一個以鈕扣製成的3D自畫像頭像。當他把它展示給雕塑家看時，雕塑家告訴他︰「我認為你在當中包含了一些什麼，但你必須繼續發展它。」於是，Esquivel便一直以鈕扣創作至今。

按照Augusto Esquivel的網頁介紹，他是這樣形容自己的創作︰「我的作品邀請您體驗像素化和強迫症的非線性體驗。通過我的實踐，我試圖理解作為移民所經歷的雙重身份以及與資本主義的關係。」他又指︰「我選擇縫紉鈕扣是為了向我與祖母的緊密聯繫，以及對材料進行升級再造的概念致敬。」

他經常被問到，他是如何將按鈕固定在適當的位置。其實並不是透過打結把鈕扣固定，而是找到具有適當摩擦力及類型的絲線。他解釋道︰「我在最後一個按鈕的底部打結，但這只是我想做的事情，而不是需要做的事情。」

+ 6

在解釋他的靈感時，Esquivel 說，也許是因為從移民的觀點接觸一種新文化，這裡有很多他的祖國不存在的東西︰「有一大堆東西激發了我創作這個主題。我試著用一點幽默來創造奇怪的物體。」

在他的鈕扣作品中，充滿著各式各樣的東西，有名人名畫、樂器、電話亭、動物、植物、黃金馬桶和旋轉木馬等等。他的鈕扣作品往往在視覺上都帶來驚人的效果，當中擁有別具一格的趣味，使人不禁著迷。

假如大家對Augusto Esquivel的作品感興趣，不妨前往其IG、網頁了解更多。

【世界上有不少建於孤島上的著名建築，我們一齊看看這五個著名歐洲孤島建築。】

+ 5

【意大利隱世教堂內藏多具18世紀驚世大理石雕像，雕像迫真到爆！】