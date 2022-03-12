中環街頭壁畫｜鬧市中瓹窿瓹罅尋覓世外桃園　一睹國際級壁畫作品

提起中環鬧市，大家可能馬上想起蘭桂坊、中銀大廈、大館等等著名景點。其實中環街頭巷尾散佈了不少壁畫藝術，當中還有日本藝人香取慎吾的作品。本文帶領大家瓹窿瓹罅，實行中環街頭壁畫一日遊。

從中環街市出發，沿著中環半山扶手電梯徐徐而上，不消一會便見到位於擺花街的壁畫作品。壁畫描繪了一個咧嘴大笑的年輕男子，四周被冉冉上升的七彩氣泡環繞，在街道中相當亮眼。這幅壁畫出自居港法國壁畫家Elsa Jean de Dieu之手，是2018年香港街頭藝術節的作品之一。Elsa希望藉著獨特的個人風格，為人來人往的SoHo荷南美食區營造輕鬆歡樂的氣氛，在都市人的生活裡注入一點小確幸。

再沿半山扶手電梯走著，去到荷李活道跟些利街交界的橋底，便會見到一幅紅白色的醒神壁畫。這是由日本樂隊SMAP成員香取慎吾花了三個晚上完成的，也是他在日本以外首件公共藝術作品——大口龍仔。他巧妙地融合大膽的火紅色、香港市花洋紫荊和迷你天際線，突顯出香港的特色和魅力。走遠一點看，你會發現這些元素交織成一條形象生動的龍，非常特別。

然後順著荷李活道走到嘉咸街交界，便可見到一幅別具一格的壁畫。這幅巨型壁畫出自本地塗鴉藝術家Alex Croft之手，鮮藍色背景跟七彩繽紛的香港老房子形成鮮明對比，生動地重現了老香港的懷舊韻味，也讓這條原本平平無奇的斜坡成為了香港最具人氣的打卡熱點。細看壁畫，其描繪的原來是已經拆除的九龍城寨，色彩繽紛的唐樓中，收藏的是一代的歷史。

再往荷李活道方向望去，遠遠就能看到這家酒店「星」光熠熠的彩繪外牆。以香港醉人的天際線美景為背景，性感巨星瑪麗蓮．夢露（Marilyn Monroe）、傳奇女演員奧黛麗．赫本（Audrey Hepburn）、喜劇演員查理．卓别林（Charlie Chaplin）和流行音樂人法蘭克．辛納屈（Frank Sinatra）以普普藝術風格重現在大家眼前，相當搶眼。

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回到嘉咸街，在粉藍壁畫斜對面的小巷隱藏著一幅充滿虛幻風格的壁畫。這是英國著名街頭藝術家Dan Kitchener的作品，運用了招牌城市的印象派風格創作，描繪紐約的雨夜在柔和的霓虹燈光籠罩下，充滿了醉人的浪漫情懷。在作品的右下方，還畫有一幅風格迥然不同未來藝妓的壁畫，藝妓與雨夜的霓虹燈相映成趣，更添上一絲唯美感。

沿著斜路而上，到了嘉咸街的盡頭，大家在轉角位的餐廳牆上會見到色彩繽紛的壁畫。

位於士丹頓街42號的壁畫。（圖片擷取自︰旅遊發展局網頁）

轉入士丹頓街，一直往元創方方向前行，在兩幢住宅大廈中間的佐治里，牆上一幅鮮艷奪目的塗鴉映入眼簾。這是中國內地街頭藝術家SENK為了2018年「香港街頭藝術節」而創作的壁畫，運用招牌的Old-School風格塗鴉字體和繽紛的色彩，把原本毫不起眼的寧靜後巷塑造成生氣勃勃的特色小巷。

位於士丹頓街52至56號的壁畫。（圖片擷取自︰旅遊發展局網頁）

繼續沿士丹頓街直行，去到鴨巴甸街交界，便會見副一幅彷彿來自未來科幻世界的壁畫。它是西班牙畫家Cinta Vidal Agulló運用上下顛倒的建築物和反重力的灰色大廈，在義大利酒吧Stazione Novella的外牆上創作，配合酒吧櫥窗，令途人們不禁回首重看，從眼前景象區別真假。

位於荷李活道82號的鯉魚壁畫。（圖片擷取自︰旅遊發展局網頁）

去到城皇街轉到荷李活道交界，大家便會見到一幅巨型錦鯉壁畫。來自丹麥的藝術家Christian Storm糅合幾何元素和中式文化風格，把兩條巨型錦鯉結伴游泳的姿態描繪得活現眼前，原本了無生氣的牆壁彷彿變成了一個被時間凝結的池塘，別有一番趣味。

位於水池巷的李小龍壁畫。（圖片擷取自︰旅遊發展局網頁）

最後一站位於水池巷。韓國塗鴉創作人Xeva運用其招牌「切割繪法」，創作出動感十足的大型李小龍壁畫，向這位一代武打巨星致敬。

中環區四處隱藏了不少壁畫作品，大家假日有空不妨前往瓹窿瓹罅，或許能夠發現更多街頭藝術品。

【中環區其他壁畫作品】

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鶴咀炮台｜港島東南端英軍海防炮台 繼主教山後又一本地歷史遺蹟

香港地勢三面環海、多島多山，足稱世界知名的遠足、登高勝地。鶴咀半島位處香港島東南端，頗受本地遠足愛好者歡迎。沿下山小徑穿過樹到半島西面海邊，我們可見岩石灘上仍矗立着一座堅實的建築，它就是鶴咀炮台（Former Cape D'Aguilar Battery）。

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