日本花鳥畫家佐藤潤　再生竹紙繪動物神怪圖喚自然保育關注

佐藤潤在1970年出生於大阪的一個工廠小鎮中。當時那裡的空氣污染非常嚴重，他患有嚴重的哮喘病，一出門就會咳嗽，所以他只能長期逗留在家中獨自畫畫。是一個經常在家裡畫畫的孩子。因為出生地根本沒有大自然環境，與自然、土壤、樹木和昆蟲沒有關係，於是他開始對動物產生渴望，在很長一段時間都一直在注視著動物插圖書或玩傳統鬼怪玩具，並將牠們繪畫出來。

及至初中三年級時，佐藤被一位很熱心的藝術老師深深啟發。老師有一次問他去普通學校是否可以接受，他是否不會後悔。這使佐藤仔細思考自己的未來，於是決定報讀縣裏唯一一所藝術高中，畢業後升讀京都精華大學主修設計。

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大學畢業後，佐藤曾一度糾結自己應該當設計師還是畫家。經過一段時間嘗試設計師的工作後，他認為這絕不是他想做一輩子的事。然後，佐藤決定到海外遊歷，帶著素描本到歐洲許多國家旅行。在東歐的旅途中，他發現那裏的人對日本和東方文化很感興趣，他們問了自己很多問題，但自己對此一無所知。

佐藤那時常去畫廊的老闆是一個日本老古董和風俗專家，這逐漸改變了他的繪畫風格。他被古老的「花鳥畫」所吸引，當中描繪了各種鳥和花，而那些組合都有意義。動物的數量，牠們的行為，牠們在哪個季節，牠們的身體是什麼樣的，動物和動物的組合，花和動物的組合、這些花和動物如何懸掛等等，一切都被畫上了某種意義。經過不斷自學研究、磨練技術後，佐藤漸漸發展出屬於自己的鳥獸畫風格。

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在創作上，佐藤秉乘自己從小到大對大自然的嚮往，以日本古代相關動物的吉祥故事為主題。同時，他一直把動物作為主題來畫，環境破壞和動物保護等問題是不可避免的主題。但如果只畫這些問題會看起來很像說教，所以他儘量讓畫作保持明亮，避免具有悲劇感。在選擇紙張時，佐藤認為使用普通紙張是一個壞主意，這些紙張是通過砍伐東南亞的森林並在上面種植紙漿而製成的。因此，他尋找由國內生產，具有可再生性和可回收性的紙張，最後決定一種以竹子製成的「竹紙」作畫。

佐藤的畫作經常以人類和動物之間的關係為主題，特別是瀕臨滅絕的物種和牠們在人類世界中日益減少的地位，希望通過他的作品可以喚醒自然保護和動物保護的關注。同時，他亦將自己的畫作貢獻給公共機構，如動物園，並將部分收益捐給世界自然基金會。

假如大家喜歡佐藤潤的作品，不妨到他的IG、Twitter、YouTube、網頁了解更多。

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