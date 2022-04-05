西班牙雕塑家Martin Lagares　粗獷手法創「缺憾美」人像黏土作品

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Martín Lagares是一名西班牙出生的雕塑家，以其粗獷而深刻的黏土雕塑而聞名。Martín Lagares在昆卡大學獲得了美術學位，他在那裡受到了藝術概念的薰陶，認為藝術是一種永遠需要探索的語言，一種需要在形式與物質、理性與內心、邏輯與本能之間保持永久張力的語言。

Lagares主要採用粘土、陶土、樹脂、青銅等材料製作雕塑，這些材料具有親和力，與大理石的高貴性截然不同。他試圖用這些材料在他的雕塑中產生一種強烈的表現力的創造張力，讓人不禁聯想到早期印象派雕塑家Auguste Rodin的作品。

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藝術家試圖在每件作品中注入豐富的情感、情緒和思緒，並留下具有表現力的強烈痕跡。他的作品感覺更像是從黏土中自然刻成，而不是雕刻出來的。他的創作速度很快，但卻帶著深深的激情，因為他用自己的雙手建立起了媒介。這導致他的作品外形粗糙，而且往往不甚完整，但卻能從中感受到澎湃的情感和生命感。在Lagares的作品中可以看到接近粗暴的痕跡，但這些看似暴力的手法為作品創造出真正的深度。

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Lagares的大部分雕塑都是以局部形式創作，臉部似乎只是他們以前的碎片，或者是從固體材料的板塊中展現，似乎是從物質本身中湧出，又像正要被吸收回整體中。這些作品有其獨特的魅力。它們作為一個整體的一部分而存在，或者是在時間中捕捉到的瞬間表現。這些雕塑遠沒有未完成的感覺，它們與許多人努力追求「完整自我」的想法作拉鋸。

Lagares的作品都有著一個明確的訴息，就是「捕捉人類的本質」。人類不是完美和光滑的，而是被歲月生活所鍛造和構成的。就像我們皮膚上的疤痕或皺紋一樣，Lagares的風格使他的雕塑具有真實的生命感。通過時間的不斷消磨，人們的經歷一一被刻劃在他們的皮膚上，作為一種存在過的痕跡。正如一個評論說︰「沒有人是真正完成的或完美的，但正是這些不完美的地方蘊含著人類最好的本質。」

假如你對Martín Lagares的作品感興趣，不妨前往他的IG、網頁了解更多。