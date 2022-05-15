日本羊毛氈達人完美重現貓星人神態　幾可亂真不摸不知真與假

很難想像，眼前可愛極了、懶洋洋的小貓咪，居然是由人手一針一針戳刺而成。

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Hinali（ヒナリ）是日本一名貓咪羊毛氈達人。她創作出的作品像真度極高，不真正觸摸一下都分不出真與假，彷彿下一秒便會喵喵叫地動起來，絕對稱得上是栩栩如生。

Hinali 出生於日本沖繩縣。Hinali從小就喜歡想像和創造，直到現在她都是在這種風格中長大的。她原本是「狗派」愛好者對貓咪們並不特別感興趣，一直到開始接觸羊毛氈藝術，她才意識到貓的魅力，被貓的小手和面部表情吸引住。她的創作目標是「塑造女孩的溫暖和氣氛，而不僅僅是真實的東西」，並「創作一件讓我的眼睛、我的心顫抖的作品」。

大家不要看Hinali 今日的神級作品，其實好她是在2011年才初次遇到羊毛氈，並在沒有老師指導下開始自學，經歷11年的不斷鍛煉嘗試，才練成今日驚人的手藝。假如大家看過她早期的作品，絕對很難想像是出自Hinali的手下。

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羊毛氈也被稱為「針刺氈」，是運用羊毛氈化的原理，透過戳針重複戳刺做出想要的造型。針氈所需工具十分簡單，只要有一支羊毛氈戳針、一柄剪刀、羊毛氈工作墊便可。針氈基本手法主要是利用帶有倒刺的戳針不斷戳刺，使內部的羊毛纖維產生磨擦互相糾纏，達到氈化塑型。然而這個工序可是易學難精，非常考驗創作者的技巧及對羊毛特性的熟悉程度。

假如大家對Hinali（ヒナリ）的作品感興趣，不妨前往她的IG、網頁了解更多。

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