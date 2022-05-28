俄烏戰爭｜布查慘案彈痕綻放出花朵　倖存者因她的藝術得到慰藉

Ivanka Siolkowsky是一名在加拿大出生的烏克蘭後裔，她的外祖父和外祖母都是烏克蘭人，長大後在多倫多擔任生產力顧問。料想不到，22世紀爆發的俄烏戰爭促使Siolkowsky以另一種方式踏足烏克蘭。

戰爭爆發後，Siolkowsky在波蘭幫助邊境的難民疏散兩個多星期，期間不斷進出烏克蘭國境協助無人陪伴的年輕人穿越到安全地區。後來，她因為在寒冷的天氣中睡在汽車裏，於是感染了肺炎，不得不回到加拿大的家養病。但是，她最後還是決定回到烏克蘭，在不同城市中擔當志願者。

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4月初，烏克蘭軍隊收復基輔西北30公里的布查鎮（Bucha），隨即揭發「布查慘案」。烏克蘭指控俄軍在布查鎮（Bocha）鎮殺害平民，其中包括以「私刑處決」的方式殺害多人，涉嫌干犯戰爭罪。有見及此，Siolkowsky計劃前往布查鎮提供援助渡過難關。

當Siolkowsky 來到布查鎮做志願者時，她遇到了一個名為Sasha的男人，他說他在俄羅斯的入侵中失去了一切，他的兒子被殺，他的家被炸毀，燒成了灰燼。他所珍視的街區的街道不再是原來的感覺。Sasha曾對她說︰「在這個城市裡，我沒有任何快樂可言。我的圍牆上的彈孔提醒我所失去的一切。」

Sasha的話讓Siolkowsky為之心碎，突然她靈機一動，腦海裏產生了為塗抹圍牆的想法。她問Sasha他最喜歡什麼花，Sasha指了指地面生長出的黃色水仙花，回答說他和他已故的兒子都喜歡水仙花。在戰爭的灰燼中，這些小小的生命依然努力生長。

於是Siolkowsky帶著五罐油漆和兩把刷子，開始給Sasha的圍牆上漆，把子彈孔變成花朵。起初，她擔心人們可能不欣賞她的藝術作品，或者它們可能將其理解為攻擊性。Siolkowsky甚至覺得每次有人走到她面前，她都很害怕。

但當她作畫時，附近開始出現圍觀者，甚至還有一些人出手幫忙。在街的對面，4歲女孩Anya也一直在窗外觀看，更詢問她的母親是否可以到外面去跟Siolkowsky打招呼。「我把刷子給了她，她幫我刷了幾朵花，」Siolkowsky說︰「當鄰居們看到Anya幫助我時，人們開始要求我也給他們的柵欄刷漆。」

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Siolkowsky繼續為另外五戶人家粉刷。她在他們被擊中的柵欄上畫上花朵，有時是在她的小徒弟的幫助下。他們一起畫了長莖的水仙花和雛菊，紅色的罌粟花和卑微的忘憂草，還有烏克蘭的國花——明亮的黃色向日葵。自從俄羅斯軍隊在2月底入侵以來，它早已成為全球抵抗和希望的象徵。

Siolkowsky把她的作品分享至社交媒體上，並以「#bulletsofbucha」標籤，未幾便獲得了廣泛的關注。有網民在Twitter留言讚美「這太美了」、「感謝你努力幫助這個地方愈合，一次一個籬笆」。在Facebook上，一個烏克蘭童軍組織感謝她「在俄羅斯對主要城鎮的轟炸中幫助這個國家綻放」。

面對各界的好評，Siolkowsky謙卑地表示︰「這從來不是為了創造傑作。它是為了給這個城市帶來某種程度的歡樂。」她又指自己很快便要回到多倫多的家中工作，她計劃在夏天回到烏克蘭，但她不確定那時還是否會繼續畫花。

她解釋說：「我的希望是，所有以前被佔領的城鎮的人們將在他們的圍欄上畫花。」她已經看到在其他地方湧現出的畫花。「人們正在不惜一切代價，他們想從傷害中走出來。」

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