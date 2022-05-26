美國藝術家David Datuna肺癌離世享年48歲　曾藝展吃掉94萬元香蕉

2019年曾把價值12萬美元（約港幣94萬元）的香蕉吃掉的美國行為藝術家David Datuna於本月24日傳出離世消息，享年 48 歲。



本月24日媒體《美國日新聞》 （Us day news）最先報道David Datuna離世的消息，另有媒體引述David好友兼同事藝術家Natalia Kldiashvili在 Facebook 上宣布了他的死訊，但她亦未有詳細他的死因，David官方Twitter帳戶連結的維基百科引述格魯吉亞媒體消息，則指他死於肺癌。

David Datuna 於 1974 年出生於格魯吉亞，他自 1990 年代後期以來一直在美國從事創作，積極將現代科技融入創作，是格魯吉亞最暢銷的藝術家之一，他的畫作亦被眾多國際領袖、私人收藏和世界各地的博物館收藏。

Putin - Mona Lisa（https://daviddatuna.com/）

2011年，他用蒙羅麗莎畫像重新構建了普京的面孔創作出《普京-蒙羅麗莎》（Putin - Mona Lisa），並以26.9萬美元成交，及後他利用玻璃拼貼作品《史蒂夫·喬布斯》以21萬美元成交， 2013年他在Art Basel推出作品《Viewpoint of Billions》，是第一位將 Google Glass 用作現代藝術品的藝術家。

Viewpoint of Billions （Wikimedia Commons）

2019 年意大利藝術家Maurizio Cattelan 打造三根貼著強力膠帶的香蕉作品《Comedian》，其中兩根以12 萬美元高價賣出，然而在當年 12 月 7 日，其中一根展出的香蕉作品卻被David Datuna吃掉。David事後表示自己並不是在吃藝術，「就像藝廊所說，在這種情況下這件作品不是一根香蕉，而是一種概念，我只是吃了藝術家的概念，這就是藝術的意義。」他更把這場表演稱為「飢餓的藝術家」，因為餓了就吃，「這就是藝術家之間的交流方式，我們通過藝術交流；這是他的藝術，這是我的表演。」

David因備受爭議的表演「飢餓的藝術家」登上頭條並轟動全球，展出作品的藝廊最後決定不向他索償，表明香蕉只是一個象徵，原創人亦將最後一根香蕉賣給藝廊代替。

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