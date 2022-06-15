孩子轉運站︱是枝裕和：血緣是組成家庭關鍵原因嗎？︱康城專訪

日本導演是枝裕和多次橫掃國際多個獎項，作品極具個人風格，尤其擅於探討家庭倫理課題，喜歡用生活小節描寫家人間情感。他在今屆法國康城影展入圍競賽單元的最新自編自導作品《孩子轉運站》（Broker）將於本月23日在本港上映，電影放映前我們看看他在康城跟我們的訪談，分享他這套首部韓國電影拍攝點滴。



電影《孩子轉運站》導演是枝裕和

故事大綱︱ 《小偷家族》金棕櫚獎得主是枝裕和再度揚威康城影展，首部韓語電影《孩子轉運站》一舉摘下「人道精神獎」及「最佳男主角」兩項榮譽，宋康昊更成史上首位韓國演員勇奪康城影帝！尚賢（宋康昊 飾）經營洗衣店，可惜生意淡靜更負債纍纍。好兄弟東洙（姜棟元 飾）本身是孤兒，為「嬰兒暫存箱」機構工作。在一個雨夜，他們竟秘密帶走其中一個箱裡的男嬰。翌日，年輕的母親素英（李知恩 飾）卻找上門要求領回自己的孩子羽星！本想報警揭發，但素英最終竟同意讓兩個「經紀」為兒子尋覓更好的父母，並決定跟隨兩人同行。另一邊廂，刑警秀珍（裴斗娜 飾）聯同後輩李刑警（李周映 飾）原來一直跟蹤著他們，暗中收集證據，決心拉人定案！由暫存箱裡的嬰兒引發，牽連周遭5個關鍵人物，展開一段意想不到的獨特旅程，觸動最微妙的世故人情。



電影《孩子轉運站》劇照

（1） 現在社會對女性好像愈來愈挑剔及具侵略性，而本片也有觸及這一點。片中有一句對白：「若你打算棄養孩子，當初便不應該將他誕下來。」生孩子應是個人的選擇，但你好像在說社會也對孩子有一種責任。你對此有何想法？

生育與否絕對是每位女性的個人選擇。但我想呈現的，是這個出現在「嬰兒暫存箱」的棄嬰，到片末時已有一個新創造的匣子去保護他，這個匣子以社會的形式存在，當中卻有些人做過壞事，有人會可以近距離保護他、照料他，亦有些未能留下的，會遙距地看管着他。重要的是這個無形的匣子在保護着這個嬰孩。我認為影片能夠走到這個結局便很美妙。至於刑警秀珍片首的說話：「若你打算棄養孩子，當初便不應將他誕下來。」我想看看這結局能否改變她，以至觀眾的看法。

（2）日本也有這些「嬰兒暫存箱」嗎？

日本唯一的「嬰兒暫存箱」在熊本縣，啟用了大概十五年，位處於一所醫院內。他們的成立是因為當時沒有制度去幫助未婚懷孕的年輕媽媽，她們不會告訴父母，暗地裡誕下胎兒，當然亦沒辦法養育他，因此唯有棄養。「嬰兒暫存箱」就是為了幫助這些隱姓埋名的母親及嬰兒，儘管現在仍存在合法性的爭議。

電影《孩子轉運站》劇照

（3）影片提出了責任的問題，是雞與雞蛋的狀況：有人棄養嬰兒導致「嬰兒暫存箱」的出現，還是「嬰兒暫存箱」令人棄養嬰兒？影片有沒有為此提供答案呢？

我自己有一套看法的，但當我在南韓做資料蒐集時，有人認為這制度會鼓勵女性棄養嬰兒。可是「嬰兒暫存箱」的負責人卻樂見那些母親將棄養的嬰兒交托他們，因這樣便救回了小生命。他們沒有批判別人的做法。在日本，同樣有人批評「嬰兒暫存箱」會鼓勵女性棄養嬰兒，我想利用這個批評來開始這部電影，讓刑警說出那嚴厲的話。但這種批評漠視了很多現實的狀況，包括父親的責任，還有社會的責任。故事發展下去，我想那些批判聲音逐漸了解其他因素，以及開始為嬰兒着想，為他們的未來着想。我希望角色與觀眾同樣經歷這轉變。

電影《孩子轉運站》劇照

（4）你很喜愛倫理主題電影，尤其是以不同人物走在一起組成家庭這個課題。你生命中那些部份令你對這種題材特別感興趣？

我有很多電影也源自我的家庭背景。相信我的第一部倫理電影該是《誰知赤子心》(Nobody Knows)。我認為這些社會矛盾在我們處理孩童及女性問題時經常出現，包括日本在內的很多社會，有不少人總是在社會架構以及福利制度的夾縫中生存，他們消失於制度及社會中，而這些人物特別令我感興趣，我很喜歡刻劃他們，有時他們會走在一起，組成類似家庭的組群，但這不是我特意去做的，只是人們後來向我指出這點，我才意識到。加上，在日本及南韓，我們對家庭有一套普遍的概念，就是我們總是將血緣關係看得很重。這是一個頗為傳統的觀點，包括在法律上。其實這套想法追不上時代。我在影片中呈現這些組群，一方面想重新思考，也鼓勵其他人一起重新思考何謂家庭。難道沒有血緣關係便不是一家人？

電影《孩子轉運站》劇照

（5）從《真實芳言》（The Truth）與《孩子運轉站》這兩部在日本以外拍攝的國際性製作中，你從法國及南韓演員身上學到了什麼？

我發現日本的電影製作跟時代脫節了。當我們談到工作環境時，我們真的需要改進，否則新一代年輕日本製作人繼續在日本工作將會很困難。我在法國及南韓拍攝時真的感受到這種迫切性，令我學到了很多。

至於導演工作方面，在南韓拍攝完這部電影後，我已返回日本並投入新片的拍攝工作。拍攝了兩部對我來說言語不通的影片之後，我發現拍攝時我會更加留心，更加專注去感受演員在對白以外所帶出的各種資訊。現在，回到日本工作，我的雙眼和耳朵的靈敏度都提高了。我看見他們演出的更多細節，事物更加清晰了。就是這樣，我從這些工作經驗得益了很多。

（6）你談到電影製作人在日本工作時遇到很多困難，這些困難是什麼？

工時太長。在南韓，他們有條例限制工作人員每星期只可工作52小時。在法國，每天工作8小時。但日本仍然沒有類似的條例，亦沒有工會。因此，我覺得對工作人員提供一個舒適的工作環境是我部份的責任。而年輕一代的電影工作者，總有種並非真正工作的感覺，他們在日本只當拍電影是嗜好，雖然這並非壞事，但這樣對年輕人投入電影行業卻很難持續。在南韓，他們已經根據美國的模式改革過很多次，那是一件很好的事。某程度上，日本比較多樣性，工作環境卻不及南韓，但年輕的工作人員則真的很享受工作。

電影《孩子轉運站》主演宋康昊

（7）可否談談你的演員？宋康昊的角色是一名轉售嬰兒經紀，但他為人卻很和藹。另外，李知恩本是南韓歌手，但戲中她飾演一名妓女，且殺過人，並經常粗言穢語。你為何會選中他們演這些角色？你有沒有明確指導他們如何演繹角色？

我在釡山電影節遇過宋康昊很多次，他是一位非常出色而且很具吸引力的演員。還記得有一年我在釡山看完他的《密陽》(Secret Sunshine)，在一個訪問中我被問到：「若你可以跟一位南韓演員合作，你會選擇哪一位？」我說：「宋康昊。」訪問結束後，我在等電梯，電梯門一打開，宋康昊就站在裡頭。我感到這是命運安排。此後我們開始傾談，雙方都希望有機會合作，我們就這樣開始了。我想到了一個故事，腦海中的第一場戲就出現一位牧師，是宋康昊，他從「嬰兒暫存箱」抱起嬰兒，微笑着，溫柔地跟他說話，然後賣掉了他。那是我想到的第一場戲，就是這樣開始的。

在疫情時期，我看了很多韓劇。有一位現年82歲的攝影師，我們合作過《誰知赤子心》及《橫山家之味》(Still Walking)，他介紹我看韓劇《我的大叔》(My Mister)，他提到結尾跟《誰知赤子心》的關係。他又說：「李知恩非常出色，你一定要看看。」起初，我看只是因為他叫我看，但我被完全迷住了，就像他一樣。而李知恩真的做得很好。故此，在我飛往南韓進行演員試鏡之前，我已在腦裡決定了她是素英這個角色的首選。我跟她做了一個越洋訪談，給她看劇本。而她在看劇本前，她找了曾跟她合作的裴斗娜給她意見，之後便一切都成事了。我也十分欣喜。