深水埗賽璐璐展　回味《多啦A夢》等七八十年代港人經典動畫回憶

在上世紀初膠捲電影年代，於美國誕生的賽璐璐動畫別具魅力，後來這種動畫技法引入日本，不少七、八十年代深入民心，成為港人集體回憶的經典日本動畫，便是運用這技術下誕生。由即日起，於深水埗舉辦的《賽璐璐：動畫珍品展》，便展出多幅經典賽璐璐原畫，讓大家一同重拾昔日兒時童真，回味那份畫風厚實卻永不過時的情懷。



賽璐璐動畫簡介

賽璐璐動畫技法在1914年由美國人發明，為傳統的動畫製作方式。畫師將每格畫面畫在透明的賽璐璐膠片上，直接用顏料上色，再搭配水彩繪畫或複印的畫作為背景。經膠捲相機拍攝後回放出來，便是賽璐璐動畫。

數百格的膠片才能組合出一小段畫面，使賽璐璐動畫產出過程繁複瑣長。要成為能決策重點線稿的畫師，甚至須費十年以上的工夫鍛鍊技巧。千禧年動畫產業開始全面數碼化後，日本的賽璐璐動畫在2013年已全面停產。加上早期工作室普遍會將已放映的原畫棄置處理，因此有幸流傳在外的原畫具獨特的收藏意義。

追憶孩童時光

大約於1970年開始，日本動畫的流入引起香港娛樂文化的新熱潮。那年代娛樂產業未及當今花樣百出，孩子們在課餘後爭相去熱心鄰里的家門前，佔一小板櫈的位置收看動畫片。賽璐璐動畫簡單但靈動的線條，成為香港人集體的童年回憶。

《藍寶石王子》講述探索自我的勇氣、《萬里尋親記》傾訴愛與親情，《老夫子》影射出舊香港社會生活的光景。縱然數碼化動畫在畫面精緻度、特效的觀賞性和產出速度佔大優勢，賽璐璐動畫所帶出的理念仍然與香港人的成長歷程緊緊連結。時至現今，《叮噹(多啦A夢)》、《忍者小靈精》仍然在電視上播映，賽璐璐動畫厚實的藝術風格傳達着一股永不過時的情懷。

《IQ博士》、《美少女戰士》的粵語主題曲朗朗上口，「香港叮噹」配音員林保全先生的聲線言猶在耳⋯⋯賽璐璐原畫是動畫史隨着科技進步發展更迭的見證，是香港娛樂文化和產業的里程碑，是一眾香港人的回憶錄。在當下流水式動畫產線中，希望能透過賽璐璐動畫珍品展，再現過去動畫產業的精神魄力和文化風韻。

經典原畫藏品難求

賽璐璐動畫隨時間流轉，情懷魅力越發深厚。賽璐璐原畫所呈現的藝術技巧和特色，也使它在當代藝術的舞台中表現亮眼。賽璐璐原畫的收藏價值亦提升到藝術品層次，在近年頗受收藏界的歡迎和關注。原畫流轉中，大眾的關係再度拉近，牽起共鳴。每格賽璐璐原畫都是獨一無二，整套動畫中繪有主要人物或經典場面的原畫少之又少。賽璐璐原畫供不應求的情況和保存難度，讓它的蒐集價值不斷提升。

舊時代動畫的影碟或許會因年代沖刷而像素失真，但精緻厚實的賽璐璐原畫永遠是最清晰的定格。收藏賽璐璐原畫的同時，也是收藏着一份熱愛，一份童年，一份香港回憶。

【展覽地圖】

【展覽詳情】

名稱：《賽璐璐：動畫珍品展》

日期：即日至17日 （逢星期三休息）

開放時間： 中午1時至晚上8時

地址： 大南天梯 - 深水埗大南街173號聯昌皮號一樓

費用：免費

