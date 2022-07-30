拍賣行專家做藝壇伯樂 為市場發掘新一代奈良美智︱藝術職場

趙無極、曾梵志、劉野、奈良美智、草間彌生、Andy Warhol、Jean-Michel Basquiat ......這些大家耳熟能詳，其作品價值連城的響噹噹人物，是當今藝術界趨之若鶩，受人追捧的寵兒。遙想他們早年初登藝術市場，嶄路頭角，尚算寂寂無聞，但在拍賣市場熱烈競投下，他們的作品價格水漲船高，勢如破竹。讓這些極具潛質的藝術家能給登上殿堂，風靡全球，其作品能從芸芸競爭者中脫穎而出，拍賣行專家於其中擔任伯樂角色功不可沒。

我們這次受訪者邦瀚斯（Bonhams）亞洲區現代及當代藝術部主管關尚鵬（Marcello），便以拍賣行當代藝術專家身份與其團隊把脈市場，鑑定作品，為大家發掘下一個奈良美智、新一代的藝壇大師。而要晉身藝術專家之列，新人應如何裝備自己投入這市場？

文：賴家俊、攝：賴家俊、受訪者提供



邦瀚斯（Bonhams）亞洲區現代及當代藝術部主管關尚鵬。(賴家俊 攝)

讀藝術搵唔到食？唔做藝術家可做乜？疫情下多項政策限制，藝術文化產業還有怎麼可做？「藝文格物」欄目【藝術職場系列】，將透過與不同行業的人士訪談，向大家介紹與藝術文化產業有關，而又非藝術家的工作崗位。



見證中國當代藝術市場崛起

藝術市場有分一級和二級市場，一級市場多見於藝廊，泛指作品首次在市場出現而被初次定價，大家仍未有足夠信息預知它將會價值連城，或只是曇花一現；二級市場較常見的是拍賣市場，作品價格取決於市場競爭價格，同時因媒體宣傳而更廣為人知，這讓二級市場打造的價值很快變成藝術家分類及作品定價的參考。這兩個市場看似徑渭分明，但作品相互轉流又讓它們共生依存，而對兩個市場有所認識，才能更得心應手洞察市場發展趨勢。

Marcello九十年代畢業於香港中文大學藝術系，在香港藝術市場相對平靜，只有幾間藝廊經營當代藝術品的年代，加入由有「中國當代藝術之父」之稱的張頌仁所經營畫廊「漢雅軒」工作，他在這段時間學習前輩們如何發掘藝壇新人、策劃展覽、評鑑作品，安排作品投入市場，見證了九十年代方興未艾，氣勢如虹的中國當代藝術市場由萌芽到成長的歷程，而這十多年來「紅褲子」經歷，讓Marcello打下厚實基礎投身拍賣行事業，讓他更有能力在藝術品浩如煙海的市場中澄沙汰礫，找出珍寶。

在畫廊工作期間，Marcello見證了中國當代藝術的興起，因工作之便更有機會接觸初露鋒芒的中國當代藝術F4（岳敏君、王廣義、張曉剛、方力鈞）。「當時看到不少自己曾在畫廊處理過的作品在拍賣市場賣得好高價，例如張曉剛一幅細細的畫作只賣1萬美元，後來卻可轉賣100萬港元。2005年香港當代藝術拍賣市場步入興起階段，新面孔百花齊放，亦見證了市場在數年瘋狂過後的調整，時至2011年我轉職拍賣行工作，到2021年轉到我現在的工作機構。」

張國榮來畫廊拍攝個人寫真集，剛好是朱銘的展覽，而Marcello也曾收藏他的作品，張國榮是Marcello童年第一個偶像。(圖片受訪者提供)

專家如何評鑑當代藝術

說起當代藝術，很多人覺得不少作品高遠抽象看不明白，專家們如何看出它的價值？Marcello認為要有豐富的藝術史知識，和對作品有深入了解，才能為客戶發掘作品經濟價值背後蘊含的藝術價值。

他以近年市場反應大熱的留法三劍俠（朱德群、趙無極、吳冠中）為例，說明可以從華人傳統背景怎樣運用西方物料創作來作鑑賞角度。三子的作品說來抽象，但華人其實很容易看得明白，「看這些抽象畫其實像看書法或國畫，後者本身結構高度抽象，三子其實運用了書法來表現其作品，呈現了用筆的虛實和對比。像趙無極後期看似無形象的作品，正正表現最基本的藝術語言 ── 線條、構圖、色彩、對比、疏密、聚散、虛實、乾濕等等，一旦與西方油畫比較便會察覺兩者用筆結構大不同，雙方對線條呈現方式有著不同美學標準和要求。」

創作界發掘潛質新秀

有別於畫廊要長期與固定藝術家合作，美術館肩負研究和教育職能，Marcello指出拍賣平台要照顧收藏家需要，緊貼瞬息萬變的市場潮流找到合適的作品給他們。多年來他見證數個風潮的此起彼落，例如由入行時流行中國當代藝術、華人抽象畫到日韓抽象畫，再後來以西方當代藝術主導市場，近年潮流藝術、女性藝術家、黑人藝術家乃至少數族裔的藝術作品都備受關注，疫情下數碼藝術更成為新一波藝術熱潮。

江山代有人才出，雖然在藝術圈無法比較一代新人是否勝舊人，但專家們身兼藝壇的弄潮兒，如百樂相千里馬，捕捉潮流發掘未來新星。Marcello指他工作的拍賣行，拍賣外亦讓他以策展人身份，從廣大的創作界發掘具潛質的藝壇新秀，為他們舉辦個人展覽，更緊密與大眾交流，讓更多人認識他們。「一手市場與拍賣市場關係密切，當某藝術家作品在一手市場出現供不應求的情況，縱然他未有正式拍賣紀錄，作品亦極具市場潛力。」

他續指，在這個像尋寶的過程中要極小心，市場太快太急，大家追逐其中易於理解；但風潮之快，有時藝術家未成派別卻已不斷有新東西推出，專家在甄選新作品時要格外小心把關。「你會怎樣評鑑這些作品？創新性？個人風格？質量？能否用某物料表達作者原意？觀眾又能否從中感受？都是評鑑新作品時更要小心考慮。」

疫情下，拍賣市場亦迎來了NFT藏品交投，更屢破天價紀錄。Marcello認為藝術反映時代精神，當大家慣用電子產品時，用數碼媒介創作是最自然不過的事，但他認為新興的數碼收藏市場，與傳統實體收藏市場是兩個雙軌並行的市場，無法互相取代。「情況有如大家已慣於電腦打字而甚少用毛筆，但仍然會欣賞書法字帖，因當中有其藝術價值。如果大家相信原作形態是有意義，那一件藏品就必須以它最原初的媒介欣賞才最具鑑賞價值，用數碼創作的作品在數碼平台觀賞，實物藏品應以實物形式觀賞。」

Marcello（右）早前為香港新晉藝術家黃進曦(左)舉辦個展，讓更多人認識有潛力的藝壇新秀。(圖片受訪者提供)

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「藝術價值」vs「商業價值」

說起投身拍賣行業，Marcello認為新人要明白專家在藝術市場的角色。「藝術市場之所以稱為『市場』，是因為市場不談浪漫。藝術創作是否需要迎合市場並無對錯，全是個人選擇；但市場卻有其規律，無人要的東西便只能淘汰。」

他表示要分清楚藝術品的「藝術價值」（Value）和「商業價值」（Price），這兩種價值並不全然掛鈎，而專家必須站在中間不偏不倚，才能維持其專業，為客戶帶來更客觀資訊。

「在藝術層面，每一個人都會有自己風格喜惡，但站在專家立場要放下個人偏好，客觀告訴受眾作品的藝術價值，太執於個人愛好會做得很痛苦；在市場層面，不能短視只從賣到好價錢來衡量作品，而完全排除它本身的藝術價值。專家要做好藝術角度分析，一件有藝術價值的作品，可能當下風潮未到而未為人認識或接受，但只要有紮實藝術美學底蘊，風潮一轉終有機會備受關注。舉個例，同一藝術家同一年創作的作品哪個較好？這時候便要返回藝術的領域去評價。」

他補充拍賣行是刁鑽的行業，業內對專職當代藝術領域的人才有一定需求。專家工作壓力不少，除了鑑定工作，也有機會做行政策劃，亦要配合全球團隊為公司搜尋源源不斷的新貨源。大家除了對藝術有熱誠外，要積極學習藝術史或嘗試體驗藝術創作，因為這些經驗都會影響專家詮釋作品的功力和質素。

Marcello指出拍賣行專間，要做「藝術」與「市場」中間人，才能最客觀為客戶服務。(賴家俊 攝)

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