Affordable Art Fair週四開幕　今年聚焦本地作品藝術角度看香港

每當談到藝術品,很多人都會聯想起拍賣會價值過百萬的作品,但原來藝術收藏亦能豐儉由人。第九屆香港Affordable Art Fair將於本週四開鑼,超過60間本地及國際畫廊和參展單位將展出逾千件當代藝術作品,所有藝術品均定價定價港幣 100,000元以下。



這次Affordable Art Fair的參展單位中,超過50家來自香港。以「Welcome to the Zoo」為題的「Young Talent Hong Kong x Next Gen」展覽項目更將特別展出26位香港新晉藝術家的作品,還有以香港人、香港日常、香港遊樂場等作靈感的「特別項目」大型裝置。主辦單位亦會與香港創意單位及慈善團體進行合作展覽和活動。

「YOUNG TALENT HONG KONG x Next Gen」部分作品介紹

「Young Talent Hong Kong x Next Gen」展覽項目今年由Jonathan Jay Lee策展,以「Welcome to the Zoo」為題,聯同26位香港新晉藝術家展示他們眼中的香港。

Steven John Ho



在香港長大的Steven John Ho以諷刺幽默和流行文化作主題,混搭虛擬角色和現實場境建築,創作其富有故事性的漫畫式插畫作品。他最近亦推出其首個NFT藝術系列《Fiction County Police Department》。

Kristy Hon



香港插畫家Kristy Hon認為藝術是一種治癒的方式,能撫慰心靈。她的作品往往能激發內心的童真,探索我們和周圍世界的關係。

「特別項目」部分大型裝置簡介

來自不同領域的藝術家,包括Jonathan Jay Lee、伍穎欣、何慧恩、許宜宏等將為本屆香港Affordable Art Fair創作「特別項目」大型裝置,以香港人、香港日常、香港遊樂場等作靈感,透過不同形式展出創意。

Jonathan Jay Lee



現居香港的美籍台灣藝術家Jonathan Jay Lee特別為本屆香港Affordable Art Fair創作名為《City Pop》的燈箱藝術裝置,以香港市民的日常生活為主題,如深水埗的民生百態,呈現他對這片土地的情感。

伍穎欣(Amber Ng)



於香港土生土長的伍穎欣(Amber Ng)擅長於多個藝術領域,包括雕塑、玻璃創作、繪畫及數碼媒體。今次展出的作品《Playground》以社區的遊樂場為靈感,透過動態捕捉技術,記錄玩樂時的一刻,並轉化成為大型互動藝術裝置。

何慧恩(Sophia Ho Tung)



歐亞混血兒何慧恩(Sophia Ho Tung)是一位作家兼插畫家,將創作名為《The Hong Konger Wall》的作品。為了創作此作品,她邀請香港市民上載側面及手指作出心形的相片,搜集逾一百幅相片後繪畫成插畫,呈現於寬6米x高3米的牆上,於藝博會展出。

【活動詳情】

名稱:第九屆香港Affordable Art Fair

地點:香港會議展覽中心

日期:2022年8月4日至7日