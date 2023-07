「風箏計劃」第四次沙龍　一起和潘惠森「隔山打牛」！｜何故專欄

2023年7月2日,一支公去睇「One Man Show」。我在尖沙咀香港文化中心的「牧羊少年與他的浮萍 Bar Lemna」,參與了香港話劇團「風箏計劃」的第四次沙龍,一起和潘Sir潘惠森「隔山打牛」!



演員陳健豪和王曉怡及筆者合照(圖片來源:香港話劇團)

這次沙龍名為「寫One Man Show有幾難?(或有幾易?)」,由演員陳健豪和王曉怡演讀潘Sir的舊作《隔山打牛》後,潘Sir跟大家互動交流,以《隔山打牛》為例子,分享創作「One Man Show」的秘訣。

圖片來源:香港話劇團

先讀劇後分享的「風箏計劃」沙龍,讓潘Sir重拾了自己的不同「風箏」:4月16日的沙龍一,名為「拉出你的金線,讓風箏起飛」,由申偉強、黃慧慈和丁彤欣選段演讀潘Sir發表於1985年,榮獲市政局圖書館「中文文學創作獎」劇本組冠軍的出道作品《榕樹蔭下的森林》;5月7日的沙龍二,名為「豁出去,你準備好了嗎?」,由陳淑儀和陳麗珠兩位資深劇場工作者破天荒聯手,同台演讀潘Sir另一舊作《小島.餘香》;6月11日的沙龍三,名為「戲劇的正經與怪誕 —— 我們為甚麼要怪誕?如何怪誕?」,由陳健豪和潘泰銘演讀潘Sir對我影響深遠的「怪誕」代表作《螳螂捕蟬》。

圖片來源:香港話劇團

《隔山打牛》是一個「超現實」的故事,舞台設在鬥牛運動起源地西班牙,兩個主角,分別是一頭喜愛思考的大水牛(陳健豪 飾),以及一名渴望成為鬥牛士的少年(王曉怡 飾),他們偶然被困在倉庫裡,被迫展開了一人一牛的「困獸鬥」。《隔山打牛》雖然有兩個演員,卻是潘Sir於2005年應邀創作的一個「One Man Show」。

上網翻查舊資料,康樂及文化事務署在2005年6月及7月主辦了名為「單・雙・男・女」系列的獨腳戲演出:「4位出色戲劇演員的4台獨腳戲,同場雙劇目上演1男1女演員的單人劇場,男說男話,女說女話,各自精采。首先上演的是來自英國的蓮達・馬露《無有怕》及葛瑞・阿姆斯壯《夏洛克》⋯⋯第2個節目是由本地演員邵美君及李鎮洲演出的《隔山打牛》(又名《最後1道防線》)⋯⋯這是個人獸故事,以兩段獨腳戲演繹,李鎮洲化身大水牛,邵美君反串男鬥士,創作意思來自海明威關於鬥牛的書《Death in the Afternoon》」。

潘Sir在分享時透露,《午後之死》(Death in the Afternoon)是李鎮洲旅行時在西班牙偶然買到的書,卻不足以變成故事,所以他也參考了海明威另一作品《世界之都》(The Capital of the World),借用了其中一個從鄉下到馬德里工作的餐廳侍應,成為了本劇的主角之一。潘Sir笑說他「不是正經的人」,所以不會太保守,他選擇兩個獨腳戲一齊做,因為兩個主角並沒有共通語言,其實就等於各自獨白,他只是將兩個角色的獨白放在同一時空,正如是次沙龍的宣傳文案:「兩個人物的劇本也有千變萬化——one man show都可以show two characters」。

圖片來源:香港話劇團

寫One Man Show可以好困難,亦可以好容易,重點是你是否掌握箇中的竅門!潘Sir舉了《隔山打牛》裡【牛有點亢奮】後的一段獨白為例子,寫獨白最重要是要有action、力量和激情,大水牛說他「由黑羊平原打到上黃泥坡」,這就是action,大水牛然後提出了一連串問題,角色提出問題,讓觀眾期待答案,這也是action。獨白除了要有「動感」,另一個重點是「意象」,我們要用「意象」帶出「美感」,「醜」也是一種「美」,就像在《隔山打牛》經常提名的「尿」。獨白的第三個重點,就是「想像力」,獨白不只是提供訊息,最重要是引發觀眾的想像力!

我問潘Sir為何將這個故事命名為《隔山打牛》,他解釋這一人一牛雖然在生死鬥,但就像是傳說中的功夫「隔山打牛」,他們都不是彼此的真正對手。潘Sir不是用直接的手法去講故事,而是透過「意象」去跟觀眾討論「生存」和「死亡」這些觸及哲學的形而上問題。《隔山打牛》又名《最後1道防線》,這是一個關於「尊嚴」的故事,潘Sir認為每個「人」都有自己的底線,他將兩個主角放在退無可退的絕境中,討論人性的陰暗面同時,也是思考我們如何守護屬於自己的「最後1道防線」。

圖片來源:香港話劇團

潘Sir播放了多段2005年在香港文化中心劇院公演時的片段作為例子,其中一段是兩位主角在餐廳的最後決鬥,非常怪誕,亦非常搞笑,卻正好回應了「最後1道防線」的問題,另一段是李鎮洲以獨特的方式唱「牛歌」,同樣是非常怪誕,潘Sir解說當時李鎮洲正在研究南音,所以有這樣的演繹方法,果然是個非常特別的「One Man Show」。

透過是次沙龍,初次欣賞《隔山打牛》,說茅塞頓開也許會太誇張,但既然「one man show都可以show two characters」,劇本創作還有很多我們未知的可能性!

圖片來源:香港話劇團

潘Sir笑言他已超越了莎士比亞,莎士比亞一生只創作了36個劇本,但潘Sir的作品數量是莎士比亞的兩倍以上,而且仍在生,9月將會有新劇《親愛的・柳如是》,這是潘Sir繼《親愛的・胡雪巖》後又一「親愛的」歷史人物新作,令人期待。

活動結束時,潘Sir率先透露,下次「風箏計劃」沙龍將會演讀他在「2006牛棚劇季」的舊作《一個自由行者的斷章殘句》,同樣令人期待!