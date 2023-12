80年代紐約街頭藝術重要推手　Richard Hambleton首個香港展覽

【街頭藝術/ 展覽/ Richard Hambleton】上世紀80年代美國的一眾街頭藝術家對於現今世代的藝術發展有著莫大的影響力,例如Keith Haring、Jean-Michel Basquiat這些為人所熟知的名字,原來在當時亦有一位街頭藝術家與他們一起嶄露頭角,其作品經常在不經意間被路人發現,震撼眼球感覺得到了廣泛的注意,其後被認為是80年代藝術界蓬勃發展的重要人物——Richard Hambleton



《Clippings Behind Frame》(圖片來源:HKwalls)

Richard Hambleton於2017年離世,享年65歲,他的作品對藝術界的貢獻甚深,作為街頭藝術界的先驅,他最標誌性的風格是「影子人」(Shadowman)。於1979年,Hambleton搬到了紐約市的下東區居住,隨著他的到來,其影子繪畫遍布在紐約市的數百棟建築上,利用黑色油漆潑灑塗刷在牆壁上,影子人最常出現在黑暗的小巷或街角處,往往能夠在無意中震驚到路過的行人。後來Hambleton擴大了他的創作範圍,在巴黎、倫敦、羅馬等城市都能夠見到影子人的縱影,於1984年,他在柏林圍牆的東側繪製了17個真人大小的人像,一年之後又在西側繼續繪製,自此聲名大噪而不只限於美國紐約。

《Untitled Shadowhead》,墨黑的垂直筆劃和奪目卻似潛藏般的剪影,包括曾多次在藝術家作品中出現的旋轉漩渦,也許那是槍聲發出的震波?(圖片來源:HKwalls)

Hambleton見證著80年代紐約街頭藝術最為鼎盛的時期,他擁有空前的感染力,作品往往能夠帶給觀眾震撼力和深思的機會,同時與之產生互動。作品風格獨特且神秘,正如他本人亦相當低調,甚少現身於人前,但從其才華橫溢的作品中似乎可以窺看得到他生活背後錯綜複雜的故事。直到2011年,他在倫敦、莫斯科和紐約辦了一系列大型展覽,雖然依舊深受歡迎,但他卻選擇遠離眾人目光,並不熱衷於名人生活,後來因為黑色素瘤和脊椎側彎症導致的健康問題魔,直到2017年不幸離世,可是這段時間內他卻從未放棄創作。

《The Golden Boy》,對飄逸的頭髮、富警覺的眼睛和富有表現力的眉毛進行了細緻入微的描繪,但同時保留了畫中的情感。(圖片來源:HKwalls)

雖然Hambleton對於藝術界的影響力是備受推崇的,不過他仍然有不少作品從未曝光。街頭藝術於近年的香港愈來愈盛行,於2024年1月,終於迎來了他在香港的首個展覽「Richard Hambleton: The Last Shadows」,讓藝術愛好者們提供難得的機會去進一步了解這位傳奇藝術家,探究其背後深邃複雜的世界。展覽由他早年至晚年,以至是最後的藝術作品都包含其中。例如早年作品《An Attitude》與晚年的自畫像,正正反映出他身體如何逐漸衰退,但他亦希望透過作品去讓觀眾了解即使面對生活上的困境,仍然可以勇敢面對。晚年標誌性作品《Take This and I'll Kill You》,這對站立剪影配合他的最後作品《The Final Work》,表現出他對於色彩的大膽運用,背後的情感表達感染力十足,強烈對比出愛與痛、生與死等命題。

「Richard Hambleton: The Last Shadows」展覽

日期:2024年1月11日至1月28日



地址:香港Soho House(香港上環德輔道西33 號)