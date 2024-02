展覽｜黃偉文 x 傅珮嘉 x 周國賢　以繪畫為都市人建立心靈避難所

【展覽/繪畫】這個社會急速運轉,都市人可能情緒還來不及消化,就已經被日常事務推搡著繼續生活。填詞人黃偉文、唱作歌手傅珮嘉及唱作歌手周國賢在2023年啟動藝術企劃《The Asylum 3》,以自身體會創作不同類型藝術作品,自我療癒同時令大家了解日趨普遍的情緒病。



企劃去年兩次展覽均大獲好評,這次迎接最終章,將集合此藝術企劃所有藝術作品,包括傅珮嘉《層層沉潛》油畫系列及周國賢《Dancing with the evils》繪畫系列,並加入傅珮嘉全新一組畫作《瞥 Glance》作結。



黃偉文 x 傅珮嘉 x 周國賢《The Asylum 3: In the Asylum to Set You Free》展覽現場(圖片來源:海港城)

展覽名稱中「Asylum」即是庇護所之意,傅珮嘉在介紹展覽時表示:「其實Asylum就是一個可以讓你放鬆、有安全感的地方,可能是你最親的人,可以是你家小狗,甚至可以是一首歌、一張照片。」企劃由黃偉文 、傅珮嘉及周國賢共同創作音樂三部曲《恐慌症與疑病之病》、《幸福強迫症》及《快快樂樂病下去》開始,繼而推出一系列畫作。「我們堅信聲音、畫面、文字是一個共同體,所以我們嘗試用想像畫面,和大家嘗試做一些連結。」展覽廳以黑色為主色調,與早前兩個展覽白色佈置作出強烈對比,循環播放三首歌曲,設立一個平靜心情的環境。

傅珮嘉與周國賢分別為展覽作畫,各佔展館一面牆壁。傅珮嘉《層層沉潛》油畫系列記載著她一層層情緒,有的憂鬱、寂寞、焦燥,有些則趨向平靜,引導群眾正視自己潛藏深處之情緒。

傅珮嘉 瞥Glance (一組兩張)20241)藍色油畫-敝40 x 40厘米2)橘色油畫-目40 x 40 厘米(圖片來源:海港城)

這次展覽來到最終章,她加上全新一組畫作《瞥 Glance》,畫作一幅以紅色作主調,另一幅則是藍色調,她表示分別表示恐慌症和強迫症,也代表人的一種矛盾狀態:「當我們覺得自己狀態不好時,回想自己躲起來,但同時又希望得到他人關心。其實情緒存在一種矛盾狀態——我想你看到我,又不想你看穿我。」兩幅畫兩種顏色,既對應歌名,也是代表情緒病患既需要個人空間,同時需要與大家相處之空間。

周國賢《Dancing with the evils》三幅畫作則以心理學「黑暗三角人格特質」(Dark Triad)作為題材,分別對應自戀、馬基雅維利主義和心理變態。三幅畫作中各有不同顏色及不同面孔鬼怪,代表著人們內心陰暗角落的妖魔鬼怪。他在展覽說明中提醒大家要接受自身黑暗面,「心裏藏著的妖和怪,別怕揭穿他們,即管揭穿他 們,只要一天足夠勇敢就邀請他們一起跳舞」。

名稱:黃偉文 x 傅珮嘉 x 周國賢《The Asylum 3: In the Asylum to Set You Free》展覽

日期:2024 年 2 月 29 日至 3 月 17 日

時間:上午 11 時至晚上 10 時

地點:海港城美術館(海港城海洋中心二階 207 號舖)