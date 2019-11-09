台男租一整棟老舊旅社再花百萬豪裝　找22人共居還有咖啡廳

今年30歲的柯柯和朋友，去年在台北市，租下一整棟老舊旅社，花費400萬（台幣，下同）改造，保留原本22間套房，重新劃分公共空間，造出咖啡廳、展廳、客廳、廚房等，並邀清陌生人一起入住當室友。

他希望室友們可以來自不同職業、身份，最終面試了超過100人，才把室友找齊。「共居雖然不能解決高房價的問題，但我希望通過大家一起住，讓在外漂泊的年輕人找到歸屬感。」

今年30歲的柯柯和朋友，去年在台北市，租下一整棟老舊旅社，花費400萬改造。（一条授權使用）

自述：柯伯麟 編輯：白汶平

共生公寓

我叫柯柯，今年30歲，從高中租房到現在。說起來人生有一半的時間都在租房，現在我和朋友一起組了團隊，專門做租屋改造。

我是從自身找房的過程裡出發，我看過很多奇怪的房子：有些傢俱很老舊，有些房間格局很怪，有些合租房的客廳根本沒在用，東西堆得亂七八糟。找房子、搬家，真的很麻煩，同時也讓我去思考，難道年輕人就只能住在這種地方嗎？提升租屋體驗真的這麼難嗎？

我一直以來都是住合租房，因為成本比較低，大概從2014年開始嘗試改造我住的地方，把公共空間整理出來。那有人搬走了，我就重新找室友，見過很多形形色色、不同職業的年輕人，大家依照自己不同的專長，來為這個「家」付出點什麼，互相照應、共同生活。

2019年2月，我們改造了台北市一棟50年歷史的老舊旅社，這裡原本的老闆70歲了，已經沒有心力去管理，加上他們的孩子也不想接手，於是我們把它接下來，從內部到外觀裝修，花了400多萬改造。旅社的格局我們沒有動，保留22間房，只是重新改造了它的公共空間部分。

30歲的柯柯和朋友改造了台北市一棟50年曆史的老舊旅社（點圖放大瀏覽）↓↓↓

1樓原本是櫃枱，現在就改成咖啡廳，也對附近居民開放，他們即使不住這裡，也可以來坐坐、一起聊聊天。

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2樓到5樓就是一般的房間，過道就像個小藝廊，如果有攝影師室友或是插畫師室友，就可以掛他們的作品，有時候也會幫他們辦小型的展覽。

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6樓是頂層，我們把這裡做成了大客廳，有沙發、餐廳、廚房，所有人一起公用。

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現在公寓裡面住了22個人，剛裝修的時候，我就開始對外找室友，當時公告一出去，很多人報名，我們就去一一面試，聊一聊他們的職業、對共居的看法、個性合不合適等等。大概超過100個人了吧，從中去找到理念相同的人一起住。



我會特別問他們，是不是有想做的事？比方一個作家，他希望可以辦新書發表會；一個設計師，他想要找一個行銷企劃的伙伴，我會去按照他們的需求，讓他們盡可能在這棟公寓裡，找到發揮所長的舞台。

室友現在有上班族、醫師、設計師、藝術家……住戶的組成很多元，幾乎來自不同職業和成長背景，乍看很難合得來，但這意外地讓每個人都有跨行業認識彼此的機會。

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賴小姐，她因為工作不順來到我們這裡，後續面試好幾次工作都沒上，她就決定自己創業，幫人做儀態規劃、個人整體造型師，那時候她的「練習對象」就是從我們這些室友開始，慢慢地越做越好還發展出品牌，現在她給自己一個職稱叫「衣櫃醫生」。

張小姐，她是個網紅，本身是新媒體工作者，她經常自己在公寓的公共空間裡拍視頻、做一些鍋子、生活用品開箱、寫試用心得等。我們每次看她在拍都覺得很有趣，也會幫她、提供意見，後來放上網反饋也很好，很多廠商主動找她合作，現在是社交網絡教主的地位了哈哈。

我很鼓勵社交，希望大家都能互相理解，所以會刻意縮小每個人房裡的書桌大小，然後網絡都是裝在客廳、咖啡廳，讓人「不得不」出來跟人接觸，你要工作的時候，就不能關在房間。

我很鼓勵社交，希望大家都能互相理解，所以會刻意縮小每個人房裡的書桌大小。（一条授權使用）

公共空間對我們來說重要，除了工作環境，再來就是廚房餐廳。不要看租屋族好像沒時間煮飯，只會吃外食，我發現其實很多人會靠煮飯療愈自己。不煮，只是因為年輕人租房，沒預算租到可以開伙的房子，所以捨棄掉這塊。像有好幾位室友，他們喜歡做菜，那我是不太會做飯，就幫忙洗菜、切菜、洗碗，大家一起準備。對於在外忙一整天的人來說，真的會有種回家的感覺。

租屋族其實都很享受做飯（點圖放大瀏覽）↓↓↓

22人一起住，最大的問題就是生活習慣不同吧，還是會有摩擦。以前有一對情侶吵架，鬧得整棟樓都知道，或是有人吃完東西不丟掉，碗盤堆著不洗。整潔方面的問題，我會把規則定出來，用同住規則去解決。

我們所有室友有個群，如果有人垃圾亂丟的話，就會拍照發群裡看看是誰，請他下次不要這樣，久了大家都會有自覺，要一起愛護這個家。

整潔方面的問題，我會把規則定出來，用同住規則去解決。（一条授權使用）

如果有人因為工作、戀愛、情緒低落或是吵架，大家會一起關心、調解，我們希望室友都可以開開心心啊。真的需要靜一靜，那好，就回房間好好待一下，如果他想通了、需要找人說話，他會知道我們都在。

租房住進一個家

台北市的房價一直以來都很高，年輕人越來越買不起房，大部分的房產，都掌握在一些長輩手裡。因為以前經濟好的時候，這些長輩生幾個孩子就買幾間房，但孩子大了不一定在台灣，也可能婚後另組家庭，很多房子空在那，就會用成套房租出去。

免費幫屋主改造老房

我到現在還是租房，太了解找房子很困難的感覺，當你預算只有一兩千塊，其實對房子不能太有要求。我是到了上大學後，有一次去朋友家玩，發現他家的客廳是可以用來聚會、開Party的，我們邊玩就邊想，客廳、廚房，是家裡交流很重要的公共空間，如果每次回到家，都只關在自己的房間裡，那多無趣？

所以我馬上決定找朋友一起湊錢，把租來的房子好好改造一番。那時有人會做木工、有人會做設計、有人很會整理，大家把屋裡能用的舊沙發、書櫃、桌椅，都整理好，牆壁如果有斑駁露出紅磚，我們也會保留下來。

另外在旁邊插花做些設計，讓老房子融入一點現代感，同時保留一些時間的痕跡。房東偶爾會回來看看，雖然他不是實際下來幫我們改造，可是這個空間是他提供的，他也會覺得他參與其中，會很樂於跟我們分享。

柯柯改造的房子（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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退休醫生夫婦的家

這對夫婦他們是醫生退休，小孩都在國外，我們幫他找了2位比利時室友、1位當地的工程師。他們的故事很有趣，這2位比利時人是一對兄弟，因為弟弟曾經在菲律賓邂逅一位台灣女生，就對台灣很有憧憬，後來雖然他們分手，但他還是決定要來台灣學中文，哥哥因為好奇也一起來了。

他們有很多東西不懂，還會跟屋主伯伯訴說情傷，請教怎麼追女生等等，有時候跟女生用中文聊天，他們看不懂，伯伯也會教他們，還會幫他們分析要用什麼戰術追，教他們分辨哪些女生有公主病。

另外一位工程師，他是上班族，跟阿姨的感情很好，在職場遇到問題回家會跟阿姨說，就像跟家裡長輩分享事情一樣，後來他跟未婚妻認識，也都會帶來阿姨家，跟阿姨一起吃飯，就像一家人。

現在的人太忙了，顧自己都來不及，可能連隔壁住誰都不知道。（一条授權使用）

我們如果辦了活動，也會邀請長輩加入，像端午節要包粽子，現在哪有多少年輕人會啊？可是你跟屋主阿姨、伯伯住在一起，他們就會懂這些，就會教你。有些人在職場遇到困難，長輩也可以給些建議，不好意思跟自己父母說的小秘密，也可以跟這些長輩說，像是組成一種跨世代的新家庭。

這種共居共生的概念，其實以前北京的胡同裡就有啦，鄰居們住得很近，會一起照看小孩、教育小孩，煮了飯會問問隔壁的要不要一起吃，東西壞了看誰會修就幫忙一下，只是隨著時代進步，現在的人太忙了，顧自己都來不及，可能連隔壁住誰都不知道。

我一直覺得，租房子住到的不只是一間房間，而是在外和不同的人共組一個新的家庭，這讓我在離鄉背井的工作環境下，找到溫暖。

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