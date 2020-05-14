【趣中國】陪睡師的職業保衛戰：一晚要價逾千　只陪睡不發生關係

內地近年來失眠患者愈來愈多，當中不少人是因情緒波動、學業或工作壓力造成，抑或是養成了晚睡的生活習慣，即便使用褪黑激素（melatonin）、安眠藥等改善失眠，效果也因人而異，更有機會帶來一些副作用。但總有一些人積極尋求解決方案，他們認為，若是睡覺時有人相伴就更容易安眠。這也催生出「專業陪睡師」（又稱睡眠治療師）這一職業。 不過，與陌生人共枕不免會令人浮想聯翩，坊間對於陪睡師的職業「純度」還抱持不小的懷疑。如何劃清「陪睡」與性交易的界限，不僅關乎每一個陪睡師的職業操守，也對整個行業的形象和穩定發展至關重要。 面對質疑，陪睡師們掀起了一場職業保衛戰，他們能贏得勝利嗎？

據網絡資料介紹，陪睡師是一種新興職業，雖然他們陪同客戶睡覺，給予客戶溫暖擁抱，但與性工作者不同的是，他們並不與客戶進行性行為。一方面，客戶尋求精神世界的溫暖，找一個陌生人當「人形抱枕」，單純滿足一下精神需求；另一方面，找人抱在一起可以幫助安穩入睡，解決失眠問題，「絕對不會發生關係」。

「陪睡」真的可以純潔無瑕嗎？（視覺中國）

不過，對於陪睡師的工作，不少網民仍然抱持懷疑態度。有人覺得，陪睡師這個職業並不正式，與時下新的「約炮」方式——「素炮」沒甚麼不同。素炮又稱素覺，是指兩個人雖然開房約炮，但只是單純抱在一起睡覺，不發生性關係，相反真正發生關係的約炮就被稱作「葷炮」。

也有人質疑陪睡師的「療效」，而且若陪睡無法真正解決失眠，陪睡師是否將開啟「進階模式」？即便陪睡師可以保證不動邪念，顧客能保證不會有非分之想嗎？不少網民表示難以相信，為了幫助一個人入睡，兩個人可以只為了精神安慰相擁，「在沒有行業監管的情況下，僅靠職業操守維持，沒有人可以打包票」。

▼ 你可以接受另一半做「陪睡師」嗎？

更何況，若自己的另一半從事陪睡師這一職業，許多人恐怕就更加擔憂了。有一名女士就在問答網站「知乎」提問，稱自己的男朋友想當陪睡師，告訴她說只是職業，他有職業道德和操守，覺得做這行能給他帶來快樂。但是「自己的東西怎麼拿去跟別人分享」？

有一名男網民也分享了自己的故事，他不經意間發現女友是一名「睡眠治療師」。原本他也不介意女友有自己的事業，而且他也能夠理解失眠的痛苦，「畢竟認識她的時候她也說過，因為工作需求有時需要上晚班，我能夠接受這點才在一起」。然而他漸漸發現，女友常常上夜班，要凌晨3、4點才回家，他認為「女生大半夜工作太不安全」，希望自己可以陪她一起上班，在客戶樓下等她一起回家，但遭到女友拒絕。

▼ 圖輯｜內地有逾兩成民眾有經常性失眠問題

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女友強調，若男友在客戶樓下等到太晚，恐影響他第二天工作。但男友認為，女友一個人待在陌生人家裏，令他不放心。這讓女友覺得缺乏信任感，為了維護陪睡師的職業尊嚴，她難過地質問男友「你當我做甚麼？做小姐？」，並強調自己是去治療失眠、去救人的，使用的是「國外最先進的ASMR治療方式」。

ASMR（自主性感官經絡反應）是一種通常從頭皮開始，並向下移動到頸後及脊椎上方的發麻感覺，最常見是由特定聽覺或視覺刺激觸發，帶來欣快感。雖然ASMR有着數量龐大的狂熱追隨者，但還缺乏足夠的科學解釋或實驗數據佐證這一現象。

男子翻看女友手機上與客戶的對話，「陪睡」一詞令他難以接受。（網上圖片）

男子遭到拒絕後加深了對女友的懷疑，有一晚故意沒睡，等到女友凌晨回家，趁她洗澡時偷看了她的手機，發現她和客戶的交易聊天記錄，顯示一次服務包括「陪睡+ASMR」，收費1400元人民幣（下同．約合1500港元）。「陪睡」兩個字將他激怒，便拿着手機與女友對質，女友則表示自己很委屈，稱事情根本就不是男友想的那樣。

女友則解釋道，陪睡師一般只會提供兩種服務：ASMR和陪睡，工作地點是賓館或酒店，但她否認自己出軌，強調只是在工作。她希望男子尊重自己的職業，強調她是有職業道德的人，不僅專業，而且不允許有過界的舉動發生。

為了能夠充分理解女友的職業，男子特地在社交網絡上聲稱自己失眠，希望得到幫助。很快，有「睡眠治療機構」私訊聯絡他，稱可以幫忙安排專業睡眠治療師，上門服務解決失眠問題，只做ASMR每次400元（約合440港元），陪睡則收費1200到2000元（約合1300至2200港元）。

然而，當他付完會費加入一個群組後，發現這些中介還會詳細地介紹陪睡師的資料，包括照片，群組內不少客戶直言自己是假扮失眠，還對某些陪睡師的長相評頭論足。究竟女友有沒有背叛他呢？或許，最終還是要看他願意相信哪一個答案。

據了解，除了陪睡師外，單純透過ASMR幫助客戶入睡的人又叫「哄睡師」。早期ASMR指的是產生特定的聲音刺激人體顱內興奮點，從而達到對大腦內部按摩的作用，但後來內地一些平台直播ASMR時，因夾雜一些「軟色情」元素，導致不少應用程式慘遭封殺。

有人認為，ASMR本身是劑放鬆身心的良藥，「純淨的時候，可以給人帶來安撫感，很舒適」，但由於有人將其發展成變相不良服務，傷害了整個行業的發展。同樣，陪睡師們如果既能解決失眠人士的心頭大患，又能保持專業而不逾矩，總有一天會受到大眾的接納和歡迎。不過看上去，陪睡師們的職業保衛戰，應該還有好幾局要打。