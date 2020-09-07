三十歲也有自己的美？女性可獨立？揭《乘風破浪的姐姐》三大謊言

終於，《乘風破浪的姐姐》在昨晚（9月6日）落下帷幕，7人成團，按名次排列分別是寧靜、萬茜、孟佳、李斯丹妮、張雨綺、郁可唯和黃齡。捧著獎盃的寧靜大聲喊道：「我拿第一，不想成團。」 同組的王霏霏一直擦眼淚，阿朵笑得很大方，鄭希怡聽到寧靜說她是「中國的Lady Gaga」後有幾分不好意思，藍盈瑩抱住寧靜親了一口。她們都被淘汰了。對這個結果說不上滿不滿意，選秀結果本來就不可能讓所有人滿意。但對節目本身，我心中只剩下難以抹去的失望：竟敢指望它一心一意展示30+女性的新風姿，我們還是太年輕。

標榜著「三十而驪」，請了30位30歲以上的女明星開展女團淘汰賽，《乘風破浪的姐姐》在當下所有的選秀中脫穎而出。我們寫過寧靜、張雨綺，寫過黃齡，寫過萬茜，我們對它抱有展現女性力量的期待。希望看到這些女人「不管多少歲都可以勇敢出發」、看三十歲的風華正茂、看姐姐們的良性競爭……但事與願違。

這三個月裡，有太多觀眾的心情和我一樣，如坐過山車，一度衝上雲霄，很快又重重落了下來。乘風破浪的姐姐們，是今年夏天最大的謊言。

寧靜、Yumiko、張雨綺……點擊放大看看乘風破浪的姐姐們：

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謊言一：三十歲也有自己的美

相比六月的寧靜，你會發現短短三個月過去，現在的寧靜瘦得臉都成了錐子。這是《浪姐》的第一個謊言：「三十而立，三十而勵，三十而驪」，三十歲也有自己的美麗。

一開始它確實做到了。姐姐們上節目是有年齡限制的：30歲及以上。年輕的金晨、朱婧汐才邁過30歲的門檻，年紀較大的鐘麗緹50歲、陳松伶50歲、伊能靜52歲……但觀眾沒有年齡限制。能打動全年齡段的觀眾，是因為這些姐姐展現了與年齡無關的個人魅力。僅僅一個五分鐘不到的個人舞台，就足以看到她們的堅韌、苦練，展現她們從未放棄的自我管理，看到她們對衰老的不屈服。所以觀眾們會說：「我不怕老了，我覺得女人老了也有自己的天地。」

但很快，我們失望地發現，《浪姐》推崇的依然是年輕。30歲的肌膚要比20歲更無瑕，胖更是絕不允許的，皺紋要用梵蜜琳解決；50歲也要和20歲的女團一樣又唱又跳，小跳還不行，一定要有把舞台跳塌的力氣，體力跟不上就回家養孩子吧。所以寧靜為了練舞暴瘦，必須當著鏡頭承認自己「不行」；張雨綺、伊能靜說自己沒自信了，專業唱跳歌手王霏霏練舞到發燒，萬茜發生車禍還要躺著記動作。不是說不能讓姐姐們吃苦，而是本屬於她們的特質，在「吃苦」的包裝下，被這個舞台同質化了。

三十歲的風姿漸漸和二十歲的重合，彷彿她們只要做到一般中年女人做不到的高難度舞蹈動作，就「三十而驪」了。謝天謝地，節目組沒拉一群18歲的女偶像來和姐姐們比誰劈腿更流暢。

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謊言二：付出就會有收穫

決賽之夜的歌舞環節沒多少人在意，最受關注的是寧靜拿了第一之後的發言。為了回應黃齡說的「我還是想和自己的7位姐姐成團」，什麼都敢說的寧靜直接回敬，「我也一樣，我也想和我的7位姐姐們成團。所以我不大想成團。但我拿的這個獎比較重要。我現在出爾反爾，我拿第一，不想成團！」

會做出這樣的發言，既不能怪寧靜、也不能怪黃齡，這賽制就很奇怪：明明最後要成一個團，決賽前竟然把14個人分成了兩個團進行PK，再從兩個團裡分別選人出道。不是兩個組，而是兩個團。名字也不是A團、B團，而是寧靜團、李斯丹妮團。那節目組是希望大家產生感情還是不產生感情呢？培養出默契還是不培養出默契呢？本來大家就互為對手，這下對手中還有對手。

直播結束後，7位成員參加採訪，黃齡那一隊出道的4個人直接穿上了原本的團服，讓寧靜、孟佳、郁可唯三個人顯得像是局外人。被問到「這個女團最不一樣，最特別的地方在哪」，寧靜表示：「就是有很多我很熟悉的生人。我沒有不喜歡其他姐姐，只是她們是熟悉的生人。」大家都是成年人了，最後當然可以握手言和，但團魂——這能有團魂就怪了。這哪裡像是一個團隊？

《浪姐》就是有一套邏輯自洽但處處讓人感覺不對頭的賽制。它彷彿告訴姐姐們要努力就有收穫、有人氣就能成團，但當你一層一層撕開話術的包裝你會發現，不是人氣也不是實力決定你出道，而是賽制，是《浪姐》本身。

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節目組或許懂觀眾要什麼，又或許太懂了。回想第一次公演的舞台，它不是最成熟、最炫的，但確實是給人印象深刻的。所有的姐姐按照自己的特長和喜好選曲，所以會有讓人心潮澎湃的《蘭花草》，和諧嫵媚的《得不到的愛情》，個性十足的《大碗寬面》，打動人心的《推開世界的門》，色彩紛呈的《艾瑞巴蒂》。要知道這是30位在各自領域都有一定成就、本身就有主見的姐姐，她們第一次合作，要彼此遷就，雖然也有人仰馬翻的情況，但大家交上來的答卷各有千秋。

但各有千秋是不行的。姐姐們不是傻子，沒過多久她們就發現現場粉絲投票有一個非常固定的走向：舞台要「炸」。慢歌不行、情歌不行、心靈剖白不行，哪個舞台花頭最多、嗓門最響，誰就能贏。這不是回歸原始社會了嘛。這就奇怪了，姐姐們的淘汰不由專業評委決定，也不由屏幕前的大多數觀眾決定，全看現場500位觀眾，而且一直到復活賽都是如此。不是每個人都想贏，但沒有人想輸。於是比起自己想選的曲目，姐姐們更多的要考慮能不能「炸」。

第三次公演曾出現過一個非常戲劇化的場面：沒有人選孟佳組的《花樣年華》，哪怕孟佳本人實力絕對扛把子。因為她那首歌「不炸」。被立在道德高地上不得不當組長、又因為人氣不高只能選唯一一首慢歌的孟佳，就像個冤大頭一樣被淘汰了。但你看著孟佳一個人坐在那裡，沒有人願意和她一組時，你沒辦法不憐愛她，也沒辦法責怪其他「投機」的姐姐，畢竟這就是賽制啊！

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謊言三：女性可以獨立行走

決賽之夜的前一天，《浪姐》被撕上了微博熱搜。成團直播，參賽的姐姐只有14位，卻請了17位男嘉賓助陣，其中還包括有黑歷史的陳赫。雖然公司立刻接住了「鍋」，表示陳赫是金晨請來的親友團。但從金晨和兩位親友陳赫、尹正都出自同一經紀公司來看，這個親友好像並不是那麼親。數十萬條微博指控節目組：為何讓30位姐姐成了「扶弟魔」？其中「龍貓自在」的評論獲得了107萬點贊，她說：「這就像之前那些女性專屬公益項目的善款被發放給男性一樣。」如果說這時尚可期待他們給姐姐們的表現增光添彩，等到直播開始，我發現這些男嘉賓的作用只剩下喧賓奪主和找罵了。

無疑，《乘風破浪的姐姐》是個好蛋糕，但它不是適合所有人吃的蛋糕。和普通女人一樣，女明星們也有她們的中年危機和職業瓶頸：戲約少了、代言少了，多了一絲皺紋就被說「不行了」，四五十歲的男演員還可以和新人女演員扮情侶，女演員們甚至要演他們的丈母娘。有太多只為男明星設計的綜藝了，《乘風破浪的姐姐》恰當好處的填補了空缺，它的口號如平地驚雷，打開了女性綜藝的大門。但這樣一檔節目，卻一次次地把男嘉賓請到桌前，讓他們也來分一塊可口的蛋糕。如果說選和姐姐們有交情、又有話題的黃曉明來做成團見證人不無不可，但隨後找魏大勳、杜海濤來講些插科打諢的段子就屬實多餘。好不容易來了個合適的楊瀾，結果是藍盈瑩請來的，和節目組無關。

最重要的成團夜，男嘉賓比參賽的姐姐還要多，雖然也放入了職業女性群像，但看上去就像是個大雜燴，實在是讓人心裡的那口氣順不下去。當然，《浪姐》還是給姐姐們帶來了更多的機會。一開始孟佳、王霏霏、李斯丹妮這樣的實力派是小透明，黃齡歌紅人不紅，張含韻給人的印象還是酸酸甜甜就是我，很多人不知道王麗坤、金晨都是學舞蹈出身的……現在她們都有了更多的曝光度，更多的工作邀約。但你不得不承認，我們原本期待的「30歲芳華絕代」停留在了第一期，而後，她們的歸路依然是成為流量。或許讓這些姐姐被人看到，就耗盡了「乘風破浪」四個字所有的意義。

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