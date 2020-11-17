內地心臟支架從1.3萬降到700元　「高值醫用耗材」究竟有多暴利？

心臟病是威脅人類生命健康的頭號殺手，不少患者需要安裝心臟支架，來改善冠狀動脈血管收窄及阻塞等情況。在內地，心臟支架屬於「高值醫用耗材」（價格相對較高的醫用耗材），國產支架價格通常介於7500至18500元（人民幣．下同），均價為1.3萬元，進口支架要價更可達23300元，為一些患者家庭帶來沉重負擔。 國家醫保局日前宣布，集中大量採購100多萬個心臟支架，均價每個僅700元，其中部分品牌的報價更低至469元，且明年1月就可投入供病患使用，這為大量患者帶來了福音。 不少人疑惑的是，為何心臟支架過去可以賣到天價，且遲遲降不下來？從均價1.3萬元到700元，中間難道都是暴利嗎？官方在此次集中採購背後，又實施了哪些準備工作呢？

圖為心臟支架。（資料圖片）

從國際上偏貴到低於印度標準

事實上，在此次集中採購之前，內地心臟支架價格在國際上普遍偏貴，國產支架均價1.3萬元，進口支架均價1.7萬多元，對比同代支架價格，巴西最低2183元，美國患者支付價6403至18507元，法國零售價則為6881元，印度則規定藥物洗脫支架不得超過756元。

此次集中採購的相同產品平均降價幅度達到93%，均價700元則已低於印度標準。這也就不難理解為何消息一出，就即刻引起內地全網廣泛關注。

事實上，內地心臟支架價格偏高是一個長期問題，數十年來懸而未解。80年代中晚期，心臟介入支架手術開始進入中國，當時，支架全部是進口產品，單價為2至3萬元。1999年，中國自行研製的心臟支架成功上市，價格降至1萬元左右，一舉打破進口壟斷。後來國產支架單價最低在8000元左右，再加上球囊、造影劑等耗材及手術費用，至少也要2至3萬元。若使用進口支架，總費用則會再增加1萬多元。

高價背後：代理商、醫院層層回扣 毛利率近8成

以支架為代表的高值醫用耗材利潤空間有多大？從一間全球知名醫療器械公司在中國區年會上放出的豪言「若未來1到2年內完成指定銷售額，將為所有銷售人員配車」，便可一探端倪。

根據內媒梳理，心臟支架過萬元的價格，有很大一部分是「虛高」。一款耗材從廠家到醫院，要經過全國總代理、大區代理、省級代理、市級代理等多個環節，環節冗長、層層加價，「高回扣」現象普遍存在。

根據內地某廠商披露的資料，2017年其支架出廠價為每套3384元，當年毛利率為79.60%，也就是說成本在690元左右，但到了醫院，價格卻升至13300元。據悉，醫院的利潤佔最終價格的2成，此外還有暗中給醫生的回扣，科室主任、器材科、藥事委員會亦都佔有一定的回扣比例。

層層回扣盤剝，令到心臟支架的價格一直虛高不下。（示意圖／視覺中國）

除了支架，江蘇南京還曾出現過「天價螺絲釘」。一枚骨科手術中使用的醫用螺絲釘，市場價只有60多元，但廠家的報價竟高達1500多元，是市場價的20多倍。人們不禁驚嘆，高值醫用耗材的暴利遠超想象。

此外，與藥品相比，醫療器械流通市場的競爭格局更為散亂，價格形成機制不合理。由於器械種類、規格繁多，出廠價和終端價（醫院價）之間的價差各有不同，很難形成統一的招標採購價。

中國裁判文書網顯示，多個心臟支架代理商都曾捲入行賄受賄案件中。目前雖已有「兩票制」（由醫療器械生產企業到經營企業開具一次發票，經營企業到醫療機構開具一次發票）政策約束，但因難以在全國範圍內嚴格執行，流通環節仍然存在較大的操作空間。

另外，相關醫保支付政策存在缺位，也是醫用耗材價格居高不下的原因之一。例如，缺少詳細的高值醫用耗材的報銷指導目錄，為高值醫用耗材濫用提供「灰色地帶」。同時，公立醫院長期存在「以藥械價格補醫療價格」的補償機制，一定程度上補償了過低的醫療服務價格，但也導致藥品耗材高價進出。

「國家隊」出手背後：多措並舉衝破枷鎖

高值醫用耗材的價格「虛高」背後因素繁多，過往難以一一衝破這些枷鎖，也就無法實現真正的降價。如今「國家隊」出手，採用集中採購的方式降價，背後其實還有大量準備工作。2019年6月，「醫保業務編碼標準動態維護」窗口在國家醫保局官網上線，統一了醫保醫用耗材的編碼標準。同年7月，國辦印發實施《治理高值醫用耗材改革方案》，要求理順高值醫用耗材價格體系，完善全流程監督管理，淨化市場環境和醫療服務執業環境。

除了統一標準、加強監管外，醫保局還建立了國家醫療保障信息平台，要求公立醫療機構採購高值醫用耗材，必須在統一平台上公開交易。官方還開始推行以按病種付費為主的多元複合式醫保支付方式，按疾病診斷相關分組付費，逐步統一醫用耗材的支付範圍。

（綜合報道）