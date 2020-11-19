生髮頭盔、膠原蛋白風筒、HPV疫苗……內地90後掀「健康消費」潮

今年9月剛就讀大學一年級的南京女學生小麗，在「雙11」當日購買了一款號稱能防止脫髮的「生髮頭盔」。她表示：「我也知道全靠外力實現身體健康不靠譜。但買了可以告訴自己，今天我也有好好愛自己。」 「生髮頭盔」僅僅是內地「90後」、「00後」群體中風靡的健康消費品之一。止咳棒棒糖、中草藥M巾、膠原蛋白風筒、免疫力軟糖……各種新潮的健康消費品不一而足。儘管有專家表示不少產品功效只是「營銷噱頭」，但年輕人依然樂於擁抱這些產品帶來的安慰感——「為健康消費」已成為他們的一種「剛需」。

進入11月以來，以「雙11」為代表的消費大潮折射出內地民生百態。大數據顯示，新冠肺炎疫情帶動健康消費更加火熱，且開始向三四線城市和西部地區輻射；這類消費者也愈來愈年輕化，其中「00後」、「95後」更青睞創新型健康產品。

▼ 圖輯｜多款「健康聖品」為內地年輕人簇擁（按圖放大）

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健康問題成「90後」一大憂慮

「雙11」期間，體檢方案、醫用敷料、人類乳突病毒（HPV）疫苗、即食燕窩和安全套，成為天貓醫藥購物平台「95後最愛買的健康類單品」前5位。瘋狂購物的同時，「年輕人不敢看體檢報告」、「90後成植髮主力」、「90後開始立遺囑」、「90後體檢異常率97%」等話題衝上微博熱搜。

藏在這些現象背後的現實是，以往依仗年輕而堅持自我生活方式的90後，如今發現自己開始「老去」。愈來愈多健康問題，迫使他們必須轉變健康消費理念。

「我今年20多歲，我的肩膀47歲，我的膝蓋51歲，我的背60多歲，我的腰快90歲了，我的很多頭髮已經入土為安……」有網民如此調侃自己的「散裝身體」。一份《2019年職場人健康力報告》顯示，內地僅2成白領認為身體狀況良好，健康問題確已成為年輕人一大憂慮。

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男性偏愛防脫髮產品 女性渴求漂亮臉蛋

對於「90後」的男性來說，日益稀疏的頭髮是他們的心頭大患。國家衛健委近日發布數據顯示，中國已有超過2.5億人正飽受脫髮的困擾，平均每6人中就有1人脫髮。其中，大批90後也已加入到脫髮陣營。央視報道指，晚睡、喝酒、燙染髮是年輕人脫髮的部分原因。對於這些飽受脫髮困擾的90後年輕人，購買生薑洗髮水、佩戴假髮、植髮都是應對脫髮的方式。

雲南昆明某假髮店的店主表示，店內年輕消費者從原來的10%上漲到了現在的25%至30%。不同於老年假髮消費者，年輕消費者更多是通過良好的形象管理，來找伴侶、找工作。該店最初的主要服務對象是中老年人，近幾年的年輕顧客比較多，特別是男性就頭頂脫髮問題蜂擁而至。

植髮也成為90後的選擇之一，在目前的植髮群體中，20至30歲的年輕人佔據了57.4%。統計機構的數據顯示，在2016至2019年間，中國植髮行業市場規模由57億元躍升到163億元。2020年，市場規模有突破200億元的趨勢。

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相較於男性熱衷植髮，對於女性而言，更多人會關注讓臉蛋更漂亮。內媒《南方都市報》稱，如今，醫美市場愈來愈火。打水光針、玻尿酸等醫美項目正成為年輕女白領的標準配備。

出生於1993年的兼職女直播主小妮表示，年輕人「競爭太激烈了」，養生必須要盡早，且要「內外兼修」。她身邊的90後不再只討論水光針、玻尿酸，還會交流燕窩的滋補效果。為了由內而外保養皮膚，她不僅會選擇「打針」，日前還花3000多元購買燕窩，每周服用3次。

「90後」養生防病也重「性福」

除了外表上的保養，身體器官機能也是90後們的關注重點。今年9月拿到體檢報告的小慧，幾天後才敢打開查看。報告第1頁就寫着「血管彈性下降」，這讓26歲的她有點難以接受：「年紀輕輕，卻要像老年人一樣開始關注心腦血管健康了。」

看完報告後，小慧上網採購了澳洲進口魚油膠囊，每晚睡前服用1粒。她還順便為高血壓的母親和愛抽煙的父親買了大量進口營養補充品，並為他們辦理了體檢卡。小慧感歎道：「養生一定要趁早，要少熬夜、戒奶茶，每年至少體檢1次。」

▼ 圖輯｜9價HPV疫苗在內地「一針難求」（按圖放大）

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此外，隨着多地放開預防子宮頸癌的HPV疫苗接種，關注健康的年輕女性選擇在網上購買疫苗接種服務，北京、香港、上海等城市接種熱度最高。杭州最近釋出的一批9價HPV疫苗，因快速被搶光而登上微博熱搜，不少20幾歲的年輕人都紛紛抱怨沒有搶購到。

90後也愈來愈重視「性福」生活。 「如今備孕一點也不簡單，要按照專業指導搭配好保健品」，1990年出生的男性小德表示，近兩年，他身邊不少男性朋友都開始購買番茄紅素、男士復合維生素、緩解疲勞精氨酸膠囊等被指有助於提升性生活品質的營養補充品。

「京東健康」工作人員表示，兩性健康品類近兩年增長特別快，增速高於其他品類。調研發現，90後對平台上有關兩性健康的科普內容較感興趣，如男士備孕前吃哪些營養補充品，以及如何改善前列腺健康等等。

不過，過度使用營養補充品所帶來的健康風險同樣不容忽視。內媒此前曾報道過多宗營養補充品服用過量導致中毒的事件。業內專家表示，如果過量補充某種所謂人體所需的元素，很可能會損害肝腎功能，在日常飲食均衡的情況下，額外補充也可能會影響身體機理平衡。內媒報道也指出，當下營養補充品市場仍然良莠不齊，消費者必須要謹慎購買。

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健康消費背後：疾病年輕化、社會壓力大

打疫苗、喝補劑、防脫髮、忙健身、做醫美……這一代「90後」年輕人，已在健康消費的路上愈走愈遠。曾經「敷著最貴的面膜、吃著保健品，熬著最長的夜」的償還式養生漸漸過時，「帶著父母一起養生」成為新趨勢。有網絡商家感嘆，今年「雙11」可能是近10年來，健康類商品需求最旺盛的時刻，疫情不僅改變了大家的消費習慣，也更新了消費理念。

健康消費還呈現向中小城市輻射的明顯趨勢。「阿里健康」平台大數據顯示，小城市的健康消費增速明顯高於大城市，其中，安徽省宣城市人均健康消費額增長了136%，遠遠超過北上廣等一線城市。

「年輕人養生的形式不拘一格，但科學理念和良好習慣的『內核』不能改變。」南京醫科大學第二附屬醫院健康管理中心主檢醫生戴瑛表示，健康消費群體年輕化的背後，也折射出疾病年輕化、不健康生活方式盛行、社會壓力加大健康焦慮等諸多問題。顯然，這是一場全社會都需靜心檢討的大型「健康危機」。