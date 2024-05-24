【鄧明儀:幸福育兒】3歲前建立親子共讀習慣 為孩子打開知識之門

我經常收到讀者留言問得最多的，除了關於升學，就是關於閱讀：什麼時候開始閱讀？在哪裡開始？怎樣開始？如何給孩子選擇最好的圖書？然而，我常糾正說，無論是選學校還是選圖書，均是「沒有最多，只有最適合。」而我心目中的「適合」，並非適合應付測考的，而是能讓孩子認識核心道德價值、表達自己所思所想、發揮無限的想像力、感受親子閱讀樂趣、尊重及重視生命的圖書。 （本文作者：資深傳媒及親子教育工作者鄧明儀）



猶記得，兒子在我的肚皮裡，我已經用最溫柔用最甜美的聲音給他閱讀，給他撒播閱讀的種子，讓他儲備閱讀的能量；到他開始會爬會走，我便天天把他抱在身上講故事，就像著名認知神經科學教授洪蘭在《好孩子，三分天注定，七分靠教育》寫道：「把孩子抱在身上，在他坐得很舒服時，先念短短幾分鐘的故事給他聽，用手指著字，一個字一個字地讀下去，訓練他專注於書本的能力，然後逐漸拉長時間，從5分鐘到10分鐘，再到15分鐘，最後到30分鐘。」這都是親子間既幸福又浪漫的事！

一直努力提倡閱讀的德萃總校長朱子穎常說：「閱讀，人類學習的基礎。」我不但同意，而且相信讓孩子喜歡學習，第一步是讓他愛上看書，這也是我一直堅信的育兒寶鑑：「衫可以不買，書想買就要立即買。」從兒子甫出生，我便把家裡12呎高共40格的書櫃，分了一半給兒子，並與丈夫不斷選擇好書，天天輪流為兒子講故事，反覆的陪讀，日子有功，他在3歲前認識的詞彙及說話能力比同齡小孩高，3-6歲已經可以悠閒地自讀，尤其在近期經常停課的日子，7歲的他甚至從閱讀打開通往世界的另一道門。

閱讀，先要「悅讀」。誘導孩子從小培養閱讀的興趣，把閱讀變成良好的生活習慣，並塑造良好的品格，讓孩子受用一生。

資深傳媒及親子教育工作者

作者簡介

【幸福育兒：鄧明儀】資深傳媒及親子教育工作者

畢業於浸會大學傳播學碩士學位。曾任職《晴報》助理總編輯及有線寬頻新媒體發展部總經理。除了擁有超過 28年的資深傳媒工作及管理經驗外，曾採訪了數以千計名人，並出版30 多本勵志書籍。

在教育領域，她是親子平台創始人、著名親子專欄作家、大學兼職講師，並於2017/2018榮獲香港市務學會KOL Marketer of The Year in Parenthood。

視兒子為平生唯一的傑作，認為每個孩子都值得快樂成長，相信每個家長都可以幸福育兒。

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」，原題為「閱讀，先要「悅讀」」