【鄧明儀:幸福育兒】3歲前建立親子共讀習慣 為孩子打開知識之門

我經常收到讀者留言問得最多的,除了關於升學,就是關於閱讀:什麼時候開始閱讀?在哪裡開始?怎樣開始?如何給孩子選擇最好的圖書?然而,我常糾正說,無論是選學校還是選圖書,均是「沒有最多,只有最適合。」而我心目中的「適合」,並非適合應付測考的,而是能讓孩子認識核心道德價值、表達自己所思所想、發揮無限的想像力、感受親子閱讀樂趣、尊重及重視生命的圖書。 (本文作者:資深傳媒及親子教育工作者鄧明儀)



猶記得,兒子在我的肚皮裡,我已經用最溫柔用最甜美的聲音給他閱讀,給他撒播閱讀的種子,讓他儲備閱讀的能量;到他開始會爬會走,我便天天把他抱在身上講故事,就像著名認知神經科學教授洪蘭在《好孩子,三分天注定,七分靠教育》寫道:「把孩子抱在身上,在他坐得很舒服時,先念短短幾分鐘的故事給他聽,用手指著字,一個字一個字地讀下去,訓練他專注於書本的能力,然後逐漸拉長時間,從5分鐘到10分鐘,再到15分鐘,最後到30分鐘。」這都是親子間既幸福又浪漫的事!

一直努力提倡閱讀的德萃總校長朱子穎常說:「閱讀,人類學習的基礎。」我不但同意,而且相信讓孩子喜歡學習,第一步是讓他愛上看書,這也是我一直堅信的育兒寶鑑:「衫可以不買,書想買就要立即買。」從兒子甫出生,我便把家裡12呎高共40格的書櫃,分了一半給兒子,並與丈夫不斷選擇好書,天天輪流為兒子講故事,反覆的陪讀,日子有功,他在3歲前認識的詞彙及說話能力比同齡小孩高,3-6歲已經可以悠閒地自讀,尤其在近期經常停課的日子,7歲的他甚至從閱讀打開通往世界的另一道門。

閱讀,先要「悅讀」。誘導孩子從小培養閱讀的興趣,把閱讀變成良好的生活習慣,並塑造良好的品格,讓孩子受用一生。

資深傳媒及親子教育工作者

作者簡介

畢業於浸會大學傳播學碩士學位。曾任職《晴報》助理總編輯及有線寬頻新媒體發展部總經理。除了擁有超過 28年的資深傳媒工作及管理經驗外,曾採訪了數以千計名人,並出版30 多本勵志書籍。

在教育領域,她是親子平台創始人、著名親子專欄作家、大學兼職講師,並於2017/2018榮獲香港市務學會KOL Marketer of The Year in Parenthood。

視兒子為平生唯一的傑作,認為每個孩子都值得快樂成長,相信每個家長都可以幸福育兒。

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」,原題為「閱讀,先要「悅讀」」