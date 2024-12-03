保良局林文燦英文小學獲邀第四屆粵港澳大灣區學生體育節開幕表演

本校感激香港特區教育局的邀請，成為特區當晚的唯一代表，於廣州廣東華南師範大學體育館內舉行的第四屆粵港澳大灣區體育節開幕禮表演隊。表演於2024年11月29日（星期五）晚上7點半開始，吸引了來自粵港澳大灣區各區代表的學校或團體參與演出。該活動將體育作為一種共同語言，在建設粵港澳大灣區的進程中，能為三地青少年學生溝通感情、加強交流起到很好的橋梁作用。本次活動以“活力灣區、體脈相連”為主題，以體育表現了粵港澳三地同根同源、不可割捨的地緣與文化血脈。



你的心有多大！學生們的的舞台便有多大！ 保良局林文燦英文小學 文詩詠校長MH

保良局林文燦英文小學 文詩詠校長MH

花式跳繩隊發光發熱同時充分展現林文燦人精神和才華

在文校長和體育組老師團隊的帶領下，本校共派出17位跳繩隊的同學和3位校友參與演出，當中有12位是香港跳繩的代表隊成員。跳繩隊及舊生合作表演《躍動獅子山》跳繩表演項目。昨天晚上，花式跳繩隊學生能夠在如此大的舞台上成功演出，獲得全場掌聲認同，充分展現了林文燦人精神和才華。這次表演不僅是對學生能力的挑戰，更是他們展示自我、增進交流的難得機會。

校方表示，此次參與體育節的表演對學校和學生而言，都是一個非常珍貴的經驗，能夠讓學生在更大的舞台上發光發熱，並加深與祖國其他地區的文化交流，見證我們強大的國力。相信這次活動將激勵更多學生積極參與體育活動，提升他們的健康、自信心和團隊合作能力。

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學校將繼續致力爭取提供更多類似的機會，讓學生在各方面發展，培養他們的全面素質，為國家為保良局增光添彩。

再次感謝香港特區教育局體育組及香港保良局，給予這次寶貴的機會能讓本校師生參與其中，透過這次活動與粵港澳大灣區的學校進行交流、表演。共同為粵港澳大灣區發展出力，為國增光添彩。