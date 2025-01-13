新年盆菜2025｜精選11款盆菜推介 獨家優惠5折起 部份買一送一

年三十將近，相信不少人想訂購盆菜，為團年飯添加一份奢華的溫暖。今年多間酒店和酒樓都推出各式各樣的矜貴盆菜，不過款式眾多相信大家訂購前都非常苦惱。01親子為大家精選11間盆菜優惠。除了有傳統盆菜，亦有創新料理和加入矜貴食材的盆菜，相信總會有一款適合你！



新年盆菜2024【1】鼎爺廚房｜極上鮑參鼎級盆菜、鼎爺手工盆菜｜免費直送

極上鮑參鼎級盆菜包括秘汁靚鮑魚、特級爽口海參、鮑汁燴花膠筒、北海道元貝、蠔汁燴髮菜、鮑汁炆焗花菇、黃金魚蛋、鮮味大蝦、醬汁炆煮豬皮、鮑汁扣靚鵝掌、南乳燴蓮藕、明爐燒鴨、酥炸香芋、古早秘製腩肉、清甜蘿蔔、頂級炸支竹、上湯娃娃菜、竹笙蝦福袋、濃湯精華鮑汁等，以100% 新鮮肥美蠔肉熬製，不加任何豆粉和糖，帶有海水天然的鹹味，蠔味濃烈！

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極上鮑參鼎級盆菜

10人份: $2,188 (原價$2,488)｜88折｜人均$219

鼎爺手工盆菜

8人份: $1,488 (原價$1,788)｜83折｜人均$186

12人份: $1,988 (原價$2,288)｜87折｜人均$166

極上鮑參鼎級盆菜

訂購須知：

- 盆菜需至少 4 個工作天前預約送貨。不設即日送貨。

- 預約送貨服務請 WhatsApp 商户：+852 9154 7284。



新年盆菜2024【2】周中 極上鮑參金蠔豐盛盆菜｜ 79折起｜免費直送

周中名廚誠意推介極上鮑參金蠔豐盛盆菜。嚴選十八樣食材，絕無味精及防腐劑 。鮑汁炆靚鮑魚、特級爽口海參、鮑汁燴靚花膠、甜蜜蜜餞金蠔。

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周中 極上鮑參金蠔豐盛盆菜（六人份）

優惠價: $1,898 (原價: $2,398)

附上和順記秘製麻辣醬一樽, 秘製鮑汁一包及上湯一樽

周中 極上鮑參金蠔豐盛盆菜（十人份）

優惠價: $2,498 (原價: $2,998)

附上和順記秘製麻辣醬一樽, 秘製鮑汁一包及上湯一樽

周中 極上鮑參金蠔豐盛盆菜

訂購須知：

- 需於最少六天前預訂

-送貨日期: 2025年1月24日至2025年2月2日

-送貨時間：星期一至日 上午10:30 - 下午15:00 或 下午14:00 - 晚上19:30



新年盆菜2024【3】食神韜韜盤滿缽滿盆菜｜免費直送

「食神韜韜盤滿缽滿盆菜」食材包括富貴鮑魚、日本宗谷元貝、如意花膠、紅燒海參、鮑汁扣鵝掌 、荔枝燒鴨、龍崗走地雞、蠔皇炆冬菇、客家豬腩仔、豆卜等。現在訂購食神盆菜，更送出銅鑼灣Arcadia 或 尖沙咀GULUGULU 二人日落套餐 (價值$338)。

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食神韜韜盤滿缽滿豪華版盆菜（十八款配料）

【加送Arcadia 或 尖沙咀GULUGULU 二人日落套餐｜送貨上門】

優惠價: $1288 (原價$2788)（4-5人份量）

優惠價: $1588 (原價$3388)（6-8人份量）

優惠價: $1888 (原價$3988)（10-12人份量）

* 購買更送1套10個利是封+ Arcaida or gulu $338套餐+ 林香檸 $10現金劵 + 886台式料理優惠券$20

* 利是封及優惠券為限量訂購送完即止

食神韜韜盤滿缽滿盆菜

訂購須知：

- 換領日期：即日至2024年1月31日

- 送貨時間：星期一至日9am-1pm或2pm-7:00pm



新年盆菜2024【4】月膳工房｜新年盆菜｜免運費｜低至85折

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4-6人吉品鮑羅萬有盆菜｜$1,069.2 （原價：$1,188）

8-12人吉品鮑羅萬有盆菜｜$1,609.2 （原價：$1,788）

4-6人發財好市至尊套餐｜$1,399.2（原價：$1,488）

8-12人發財好市至尊套餐｜$1789.2（原價：$1,988）

套餐：吉品鮑羅萬有盆菜 + 金玉滿堂富貴炒飯 + 紅燒竹笙雞絲翅

訂購須知：

- *現接受農曆新年訂單,最後送貨日: 年三十晚 (28/1)*

- 需提前最少3個工作天預訂

- 送貨時段為下午1700-1900 送貨

- 請於付款後，WHATSAPP 9548-8348 出示QR CODE 認證及提供資料。



新年盆菜2024【5】香港東涌世茂喜來登酒店采悅軒 |滋味賀年盆菜｜75折優惠

由鍾志強師傅特別呈獻的足料尊貴賀年盆菜。 選用多種上等及新鮮時令食材，包括：六頭南非鮑魚、養顏厚花膠、鮮香瑤柱、爽甜大虎蝦等，配上秘製湯汁底及多款豐富食材，寓意盆滿缽滿。

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悅軒 - 滋味賀年盆菜（四位用）｜$1,910.4 (原價HK$2,388)

香港東涌世茂喜來登酒店采悅軒 - 滋味賀年盆菜

訂購須知：

- 供應日期：即日起至2025年1月28日

- 換領日期：由2025年1月18日至28日中午12時至晚上7時

- 換領地點：於香港東涌世茂喜來登酒店2樓采悅軒換領



新年盆菜2024【6】利苑 | 發財鮑羅萬有盆菜

利苑盆菜配上鮑魚、花膠、海參、柱甫及蠔豉等珍貴食材，回家加熱享用特別滋味。今個新年和家人朋友在家一起享用盆菜，感受喜慶團聚的樂趣。

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發財鮑羅萬有盆菜(6位用)｜$2,388

發財鮑羅萬有盆菜(10位用)｜$3,988

利苑 - 發財鮑羅萬有盆菜

訂購須知：

- 只供外賣，需於兩天前致電分店預約取盆菜。

- 換領盆菜現貨日期為2024年12月16日至2025年2月15日（不包括年初一至三2025年1月29至31日）



新年盆菜2024【7】黑木亭居酒屋日式盆菜｜A5宮崎和牛壽喜/鮑魚日本波士頓龍蝦盆菜｜快閃半價

黑木亭居酒屋提供各式日本料理，包括風味串燒、日本和牛、海鮮燒物等等，時令海鮮及食材由日本空運到港，質素有保證。日式盆菜鴛鴦鍋底， 一邊濃炆汁一邊壽喜燒， 一邊麻辣汁一邊壽喜燒；和牛、龍蝦或蔬菜九格盆追加， 食到舐舐脷!

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皇牌鮑魚壽喜燒盆菜

- 6人前 ｜01空間快閃半價: HK$998 (原價HK$1996)

- 10人前｜01空間快閃半價: HK$1399 (原價HK$2798)

皇牌鮑魚壽喜燒盆菜配A5宮崎和牛

- 6人前 ｜01空間快閃半價: HK$1156 (原價HK$2312)

- 10人前｜01空間快閃半價: HK$1699 (原價HK$3398)

皇牌鮑魚壽喜燒盆菜配波士頓龍蝦(約一斤)

- 6人前 ｜01空間快閃半價: HK$2299(原價HK$2306)

A5宮崎和牛壽喜盆菜

A5宮崎和牛壽喜盆菜配波士頓龍蝦(約一斤)

訂購須知：

- 需提前最少2個工作天向商戶預訂

- 限於黑木亭居酒屋自取

- 電話查詢：23296669/ WhatsApp： 68065382



冬至盆菜2024【8】九龍東皇冠假日酒店｜紫粵軒鮑魚聚寶盤菜, 極品佛跳牆 ｜93折起

紫粵軒「鮑魚聚寶盆菜」選用16款上乘食材包括原隻8頭蠔皇鮑魚、鮑汁扣花膠、濃汁扣海參、日本宗谷瑤柱、茄汁香煎大蝦、紅酒燴沙井蠔、紅炆花菇、貴妃雞及蠔皇鴨掌；另有手打鯪魚球、髮菜、蓮藕、白蘿蔔、豬皮、豬脷、枝竹, 盡收食材及醬汁精華，令滋味推上高峰。盆菜採用高質不銹鋼煲，明火及電磁爐適用。

極品佛跳牆選用8款上乘食材包括原隻6頭蠔皇鮑魚、花膠、遼参、海螺、日本宗谷瑤柱、金華火腿、花菇、鮮雞。為保持原汁原味，會以原盅外賣。

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鮑魚聚寶盆菜

人數：2位用

01空間特別優惠價: HK$638 (原價HK$688)

01空間特別優惠價: HK$688 (原價HK$738) 特別日子14-15, 21/12, 28/1 – 1/2適用

鮑魚聚寶盆菜

人數：6位用

01空間特別優惠價: HK$1788 (原價HK$1888)

01空間特別優惠價: HK$1888 (原價HK$1988) 特別日子14-15, 21/12, 28/1 – 1/2適用

極品佛跳牆

人數：四位用

01空間特別優惠價: HK$1038 (原價HK$1088)

紫粵軒 - 鮑魚聚寶盤菜

紫粵軒 - 極品佛跳牆

訂購須知：

- 限於香港九龍東皇冠假日酒店紫粵軒自取 或 另付費安排送貨服務

- 銷售日期：即日起至2025年2月14日

- 查詢電話：3983 0628



冬至盆菜2024【9】神燈海鮮酒家｜神燈海味盤菜、至尊釀鯪魚盤菜｜79折起

神燈海鮮酒家為你準備了神燈海味盤菜、至尊釀鯪魚盤菜。包含18款材料，有10頭鮑魚、鮑汁花膠、日本宗谷元貝瓜脯、紅燒海參等高貴食材。現在訂購更包運費直送，與親朋好友共渡佳節必備。

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神燈海味盤菜｜外賣直送免運費

6人份 | 01空間優惠價 $1288（原價：$1588）

12人份 | 01空間優惠價 $2388（原價：$2988）

至尊釀鯪魚盤菜｜外賣直送免運費

6人份 | 01空間優惠價 $1288（原價：$1588）

12人份 | 01空間優惠價 $2388（原價：$2988）

神燈海鮮酒家 - 神燈海味盤菜

神燈海鮮酒家 - 至尊釀鯪魚盤菜

訂購須知：

- 需提前最少3個工作天預訂

- 送貨時間：11:00-15:00 或 15:00-18:00



冬至盆菜2024【10】銅鑼灣利景酒店 |「陳家廚房」足料大盆菜｜9折起

嚴選十五品矜貴食材，即日製作包括：「蠔皇六頭鮑」️、「高湯燴原隻花膠筒」️ 、「原粒大元貝」️、乾煎大蝦、紅炆大花菇、瑤柱貴妃雞、明爐燒鴨、發財豬手、爽脆魷魚、香滑豬皮、五香芋頭、南乳枝竹、清湯蘿蔔、陳皮魚蛋、蓮藕腩肉。

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「陳家廚房」足料大盆菜

4位用：01空間特別優惠價: HK$890 (原價HK$988)

6位用：01空間特別優惠價: HK$1250 (原價HK$1388)

12位用：01空間特別優惠價: HK$2420 (原價HK$2688)

「陳家廚房」足料大盆菜

訂購須知：

- 只接受提前72小時預訂 及 需於餐廳自取

- 電話：(852) 2892 3388

- 換領日期及時間：逢星期一至日 12:00pm - 5:00pm（逾時不候）



冬至盆菜2024【11】Fast Gourmet｜巨型酥皮龍蝦盆菜｜76折｜買一送一

Fast Gourmet 票選最優秀法國菜餐廳，全港首創酥皮龍蝦汁鮑龍萬有盆菜。一盆盛宴，三重享受！兩款湯底給你選擇，有法式龍蝦湯及冬蔭龍蝦湯。內有法國酥皮、龍蝦、鮮鮑魚、北海道珍寶帶子等珍貴食材。

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全港首創酥皮龍蝦汁鮑龍萬有盆菜

(可選法式龍蝦湯/冬蔭龍蝦湯)

1-2人用｜01空間特別優惠價: HK$458 (原價HK$528)｜87折

4-6人用｜01空間特別優惠價: HK$1288 (原價HK$1688)｜76折

買大（原價）送細｜01空間特別優惠價: HK$1688 / 2盆 (原價HK$2,216)

Fast Gourmet - 巨型酥皮龍蝦盆菜

Fast Gourmet - 巨型酥皮龍蝦盆菜

訂購須知：

- 需提前最少5個工作天向商戶預訂，客人購買後需待餐廳確認訂單，並提供QR code

- 換領日期：由即日起至2025年2月13日 (不適用: 初一)

- Whatsapp: 6887 8147 (說明希望取貨日期、時間、分店，Fast Gourmet將直接回覆確認 )

