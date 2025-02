【鄧明儀:幸福育兒】讓子女學會體恤及感受一切 逐步建立同理心

與好友談到Design Thinking(設計思考)這們以人為本、易學難精的解決問題方法論,他說:「上至國家大事,下至親子問題,都可以用到。」從而達到大家的Sweet Spot(甜蜜點)。

本文作者:資深傳媒及親子教育工作者 鄧明儀



關於Design Thinking用於教育上,相信其第一點也是最重要的一點,莫過於Empathy(同理心)。像《卡爾.威特的教育》一書也提到:「我力圖讓他(兒子)學會怎樣去愛人,讓他懂得甚麼是同理心,甚麼是人生最美好的東西。具有同理心的孩子都不會霸道蠻橫,能從事對社會有益的事情,比如幫助他人,分擔他人痛苦等等。能接受別人、同情他人,他所得到的回報將是無限的。」

有同理心的孩子,不會因為成功打尖而沾沾自喜,不會看到澳門風災而幸災樂禍,不會在別人喪子的傷口上灑鹽,不會因父親買錯飲品而亂棍侍候,不會把挖苦別人當成風趣幽默,不會因自己受傷而去傷害別人。反之,他們會體驗、體諒及體察別人,能感同身受地從對方角度出發,這些孩子能得到家人、朋友、社會及大眾的喜愛,這比起單單有財有勢或學識淵博的人更受尊重。

天下沒有甚麼比「讓孩子具有同理心」更重要的事,因為,不肯放過別人的孩子,同樣也不會放過自己。正如犬兒學校強調培養孩子的三大核心價值:Do your best, Show respect, Make a difference,教孩子用雪亮的眼睛看世界、用清澈的耳朵聽聲音、打開同理的心去感受,才能一起創造更好的世界。

資深傳媒及親子教育工作者

畢業於浸會大學傳播學碩士學位。曾任職《晴報》助理總編輯及有線寬頻新媒體發展部總經理。除了擁有超過 28年的資深傳媒工作及管理經驗外,曾採訪了數以千計名人,並出版30 多本勵志書籍。

在教育領域,她是親子平台創始人、著名親子專欄作家、大學兼職講師,並於2017/2018榮獲香港市務學會KOL Marketer of The Year in Parenthood。

視兒子為平生唯一的傑作,認為每個孩子都值得快樂成長,相信每個家長都可以幸福育兒。

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」,原題為「打開孩子的同理心」