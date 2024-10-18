【鄧明儀:幸福育兒】育兒是否早教早贏？專家指或會扼殺孩子興趣

純屬真人真事，絕無誇張成分。有朋友為孩子報讀每年學費高達45萬港元的「貴族BB班」，希望他們及早學多一點知識，並為未來學習多種外語作準備；有朋友要孩子做「學前性格鑑定」及「親子性格互動諮詢」，又為他們報讀甚麼「資優寶寶年度課程」、「蒙特梭利課程」、「全能發展課程」等；有朋友為孩子尋遍港九新界最好的導師，學足球、烹飪、舞蹈、繪畫、朗誦、游泳、鋼琴、英文、韓文、普通話、數學、功夫、羽毛球，「我不要求第一，但也不要兒子包尾。」

（本文作者：資深傳媒及親子教育工作者鄧明儀）



著名國際學校校長Brian Cooklin坦言，現時學校繁忙的功課不過為家長而設，興趣班對孩子來說變成一種懲罰，厚厚的證書並不能證明孩子多才多藝，「有時候因為太早、太急，家長反而把孩子的興趣扼殺。」

現代父母都錯把知識灌輸當「早教早贏」，然而不少研究指，三歲以下的孩子不宜學知識，而是讓他們學會與人相處，以及培養他們心理成長的質素。事實上，在不少國家，超前教育都是被禁止的，德國等歐洲國家早已立法，禁止家長在幼兒園外給孩子補課及上興趣班；中國教育部兩年前更發布《三至六歲兒童學習與發展指南》，指這個年齡的孩子毋須認字。

漫長人生就如馬拉松。如果父母逼孩子一早就進入跑道，從幼兒園就開始快跑，縱然贏在起跑線，但卻後勁不繼，到大學已經筋疲力竭了，還能跑得過終點嗎？別忘了，《龜兔賽跑》最後勝利的是慢吞吞的烏龜啊！

資深傳媒及親子教育工作者

作者簡介

【幸福育兒：鄧明儀】資深傳媒及親子教育工作者

畢業於浸會大學傳播學碩士學位。曾任職《晴報》助理總編輯及有線寬頻新媒體發展部總經理。除了擁有超過 28年的資深傳媒工作及管理經驗外，曾採訪了數以千計名人，並出版30 多本勵志書籍。

在教育領域，她是親子平台創始人、著名親子專欄作家、大學兼職講師，並於2017/2018榮獲香港市務學會KOL Marketer of The Year in Parenthood。

視兒子為平生唯一的傑作，認為每個孩子都值得快樂成長，相信每個家長都可以幸福育兒。

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」，原題為「誰把孩子的興趣扼殺？」