【鄧明儀:幸福育兒】育兒是否早教早贏？專家指或會扼殺孩子興趣

純屬真人真事,絕無誇張成分。有朋友為孩子報讀每年學費高達45萬港元的「貴族BB班」,希望他們及早學多一點知識,並為未來學習多種外語作準備;有朋友要孩子做「學前性格鑑定」及「親子性格互動諮詢」,又為他們報讀甚麼「資優寶寶年度課程」、「蒙特梭利課程」、「全能發展課程」等;有朋友為孩子尋遍港九新界最好的導師,學足球、烹飪、舞蹈、繪畫、朗誦、游泳、鋼琴、英文、韓文、普通話、數學、功夫、羽毛球,「我不要求第一,但也不要兒子包尾。」

著名國際學校校長Brian Cooklin坦言,現時學校繁忙的功課不過為家長而設,興趣班對孩子來說變成一種懲罰,厚厚的證書並不能證明孩子多才多藝,「有時候因為太早、太急,家長反而把孩子的興趣扼殺。」

現代父母都錯把知識灌輸當「早教早贏」,然而不少研究指,三歲以下的孩子不宜學知識,而是讓他們學會與人相處,以及培養他們心理成長的質素。事實上,在不少國家,超前教育都是被禁止的,德國等歐洲國家早已立法,禁止家長在幼兒園外給孩子補課及上興趣班;中國教育部兩年前更發布《三至六歲兒童學習與發展指南》,指這個年齡的孩子毋須認字。

漫長人生就如馬拉松。如果父母逼孩子一早就進入跑道,從幼兒園就開始快跑,縱然贏在起跑線,但卻後勁不繼,到大學已經筋疲力竭了,還能跑得過終點嗎?別忘了,《龜兔賽跑》最後勝利的是慢吞吞的烏龜啊!

作者簡介

畢業於浸會大學傳播學碩士學位。曾任職《晴報》助理總編輯及有線寬頻新媒體發展部總經理。除了擁有超過 28年的資深傳媒工作及管理經驗外,曾採訪了數以千計名人,並出版30 多本勵志書籍。

在教育領域,她是親子平台創始人、著名親子專欄作家、大學兼職講師,並於2017/2018榮獲香港市務學會KOL Marketer of The Year in Parenthood。

視兒子為平生唯一的傑作,認為每個孩子都值得快樂成長,相信每個家長都可以幸福育兒。

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」,原題為「誰把孩子的興趣扼殺?」