【鄧明儀:幸福育兒】應讓孩子自行尋找讀書意義 發掘自我潛能

最近看到一封媽媽寫給孩子的信，情真意切，道出不少現代家長的心聲：「孩子，我知道你一直以為，我是一個只在乎你成績的媽媽。我想，大多數的父母，之所以逼迫孩子念書，都是一樣的心態，希望你們能夠多接觸這個世界，並且學習更多的事物，取得好的學歷，然後在未來得以好好的安身立命……但是，我可以承諾你，不要把念書作重心，只要學你想學的知識就好，如果你真的知道自己喜歡甚麼、對甚麼樣的未來有興趣，我會全力支持你。雖然媽媽不聰明，但是會盡力跟你一起努力，這樣好嗎？」

本文作者：資深傳媒及親子教育工作者 鄧明儀



可惜在這個論成績、重學歷的華人社會氣氛下，讀書的本質早被扭曲，絕大部分家長仍迷信「唯有讀書高」才有好前途的論調，於是逼迫孩子讀書，把孩子的性格、氣質、自尊心、學習慾、樂觀性、同理心、思考力、創作力、好奇心等，都統統扼死在「讀書傷害」中，甚至把親子關係逼死在書本裡。

當孩子質問：「為甚麼要逼我讀書？」家長總是語塞，不知道怎解釋。然而，你們可以告訴孩子，讀書，不是為了測驗考試，不是為了成績名次，不是為了考入名校，不是為了拿高學歷，不是為了父母炫耀，不是為了高職厚薪，更不是為了在殘酷的世界生存，而是為了將來成為出色的大人，就像韓國著名教育專欄作家朴民根在《沒有不會讀書的孩子》中寫道：「學習是使人成長的來源，能讓孩子感受幸福並發掘自我潛能，並打從心底認為讀書是一件有趣的事。」

讀書的意義對我來說，是讓孩子了解屬於他自己的意義，而絕非大眾眼中的意義。有意義，就感到快樂；有意義，就有成就感；有意義，就能活出孩子認為了不起的人生！

資深傳媒及親子教育工作者

作者簡介

【幸福育兒：鄧明儀】資深傳媒及親子教育工作者

畢業於浸會大學傳播學碩士學位。曾任職《晴報》助理總編輯及有線寬頻新媒體發展部總經理。除了擁有超過 28年的資深傳媒工作及管理經驗外，曾採訪了數以千計名人，並出版30 多本勵志書籍。

在教育領域，她是親子平台創始人、著名親子專欄作家、大學兼職講師，並於2017/2018榮獲香港市務學會KOL Marketer of The Year in Parenthood。

視兒子為平生唯一的傑作，認為每個孩子都值得快樂成長，相信每個家長都可以幸福育兒。

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」，原題為「為甚麼要逼孩子讀書？」