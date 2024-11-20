【鄧明儀:幸福育兒】忽視溝通或影響親子關係 勿以權威讓孩子服從

一位母親問五歲的女兒：「如果媽媽和你一起出去玩，我們渴了，又沒帶水，而你的小書包恰巧有兩個蘋果，你會怎麼做呢？」女兒歪著頭想了想，說：「我會把兩個蘋果都咬一口。」母親怒不可遏，正想訓斥女兒時，女兒一臉童真的續說：「因為我想把較甜的一個給媽媽。」

本文作者：資深傳媒及親子教育工作者 鄧明儀



另一位父親在洗車，四歲的兒子拿起小石頭在車門上劃起來。父親見狀大怒，拿起木板就往兒子身軀打下去，兒子被父親打至骨折。躺在醫院的兒子沒怪父親，反而輕聲安慰父親：「手指會好的，不要擔心啊！」父親很自責，回家後，正想把自己的汽車打砸時，卻赫見兒子劃在車上的痕迹：爸爸，我愛你。

孩子麻煩，是因為父母麻木，從沒有好好傾聽孩子的心，或者好好跟孩子溝通。現世代大部分都是焦慮或焦急的父母，總會不禁把「快啲」、「小心啲」、「乖啲得唔得」嘮叨的掛在嘴邊，像唐僧給孫悟空戴金剛圈般，不停的告訴孩子「你總是做得不夠好」、「你考得不好我就不喜歡你」、「你再做得不好我就不愛你」……有的喜歡以父母的權威讓孩子服從，有的習慣以憤怒而扭曲的臉龐讓孩子害怕，有的以「實在忍不住」動輒打罵孩子，慢慢，孩子變成疏遠你、鄙視你，甚至壓斷父母與子女的關係，成為生命中不能承受的遺憾。

很記得洪蘭教授與陳美齡博士曾不約而同的說：「親子的愛不應該是有條件的。」孩子像是一棵幼苗，必須被觸摸、被了解、被傾聽，以愛灌溉，不但要學會尊重孩子是一個個體，而且從孩子的視角來看所有問題，然後，你會發現，無論我們如何不完美，孩子仍然愛著我們，也最愛我們！

資深傳媒及親子教育工作者

作者簡介

【幸福育兒：鄧明儀】資深傳媒及親子教育工作者

畢業於浸會大學傳播學碩士學位。曾任職《晴報》助理總編輯及有線寬頻新媒體發展部總經理。除了擁有超過 28年的資深傳媒工作及管理經驗外，曾採訪了數以千計名人，並出版30 多本勵志書籍。

在教育領域，她是親子平台創始人、著名親子專欄作家、大學兼職講師，並於2017/2018榮獲香港市務學會KOL Marketer of The Year in Parenthood。

視兒子為平生唯一的傑作，認為每個孩子都值得快樂成長，相信每個家長都可以幸福育兒。

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」，原題為「親子的愛不應該是有條件的」