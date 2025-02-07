11大免費工作紙網站 填色/解難/語言訓練/數學 幼稚園至小學程度

免費工作紙｜在這個數位化迅速發展的時代，教育資源的獲取變得越來越方便。相信對於各位爸爸媽媽來說，尋找優質的學習材料不但可以促進子女學習，同時亦可以增加子女對學習的興趣。現時不少網站都提供了豐富多樣的免費學習資源，《01親子》為你整合11大免費工作紙網站，助提升孩子的學習成效。



免費工作紙網站【1】Free4Classrooms

Free4Classrooms提供學前兒童及幼稚園程度的工作紙，包括字母、數字到10、圖案、形狀、常見詞等等。

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免費工作紙網站【2】Coloring.ws

Coloring.ws提供多樣性的填色工作紙，探索創意和樂趣的世界，這些填色工作紙非常適合兒童，深受教育工作者、照顧者和媽媽們的喜愛。

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免費工作紙網站【3】SoftSchools

SoftSchools提供由幼稚園至小學程度的英文數學工作紙，以英文為主要教學語言的數學科的工作紙，以主題分類，程度由幼稚園至小學，包括手寫、範例、公式、比較等，更提供網上遊戲及練習，增添學習趣味。

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免費工作紙網站【4】Krazydad

Krazydad提供約200 萬個單獨的謎題，種類繁多，有數獨、迷宮、拼圖等的解難題目，有助小朋友提升解題能力。

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免費工作紙網站【5】Super Coloring

Super Coloring提供幼稚園至小學程度的填色工作紙，透過填色工作紙培養小朋友顏色辨識、自我表達、信心和知識。

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免費工作紙網站【6】MamaLovePrint

MamaLovePrint是由媽媽分享自家設計的一系列超過1000套幼稚園和小學工作紙。程度由淺入深，包括中文、數學及英文工作紙，更提供說話訓練、中文結構字、擴寫句等。

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免費工作紙網站【7】Worksheetfun

Worksheetfun提供由幼稚園到小學程度的英文及數學教材，包括簡單數學練習，更提供英文主題教材，如認識大小概念、寫字練習等，連線、填色等。

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免費工作紙網站【8】精明師奶幼教分享會

精明師奶幼教分享會是一個分享幼教素材的平台，程度包括幼稚園至小四，除了提供常見的數學、中文及英文題材，亦有提供小學程度的常識工作紙。

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免費工作紙網站【9】K5 Learning

K5 Learing提供由幼稚園至小學程度的免費工作紙，這些工作表可助小朋友了解字母、數字、顏色、寫作和計數相關的學習主題。

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免費工作紙網站【10】Worksheet Works

Worksheet Works提供小學程度的英文和數學工作紙，使用者可以自由選擇問題難度、提出的問題類型，甚至頁面的外觀去生成不同的工作紙。

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免費工作紙網站【11】Kizclub

Kizclub提供學前兒童至小學程度的工作紙，包括手作、故事書、學習卡組等。

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