名古屋親子酒店10間｜Lego主題／小童免費／無邊際泳池／人均$361

名古屋親子酒店推介2025！名古屋擁有樂高樂園、名古屋水族館、磁浮鐵道館等特色親子景點，絕對是家庭旅遊的首選目的地！《香港01》整合10間名古屋親子酒店，大部分酒店開幕不足5年，有酒店提供無邊際泳池、特色主題客房等，小朋友更可免費入住，人均只需$361起！



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名古屋親子酒店推介【1】皇家公園酒店名古屋標誌（The Royal Park Hotel Iconic Nagoya）

皇家公園酒店名古屋標誌（The Royal Park Hotel Iconic Nagoya）於2024年全新開幕，鄰近綠洲21、久屋大通公園、科學館及美術館等景點，而且交通方便！酒店提供246間房，配備淋浴間及浴缸、特大景觀窗、特大睡床等配套，11歲或以下小童不加床可免費入住。酒店亦附設特色餐廳、酒吧、健身室、桑拿等設施。

皇家公園酒店名古屋標誌（The Royal Park Hotel Iconic Nagoya）

房價：人均HK$557起（高級大床房[歷史概念]；11歲或以下小童不加床可免費入住）

地址：愛知縣名古屋市中區榮4-1-1

交通：榮站步行5分鐘

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名古屋親子酒店推介【2】犬山有樂苑花園英迪格酒店（Hotel Indigo Inuyama Urakuen Garden）

犬山有樂苑花園英迪格酒店（Hotel Indigo Inuyama Urakuen Garden）距離名古屋只需大約30分鐘車程，地理位置尚算方便。酒店於2022年開幕，提供156間房，均設有露台、沙發、浴缸或淋浴間等。酒店附設溫泉、桑拿、健身室、公共浴池等設施，並提供免費停車場、兒童餐及兒童用品。

犬山有樂苑花園英迪格酒店（Hotel Indigo Inuyama Urakuen Garden）

房價：人均HK$562起（1張特大床標準房帶沙發床；3人入住）

地址：愛知縣犬山市犬山北古券103−1

交通：犬山遊園站步行12分鐘

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名古屋親子酒店推介【3】TIAD 酒店，傲途格精選（TIAD, AUTOGRAPH COLLECTION）

TIAD 酒店，傲途格精選（TIAD, AUTOGRAPH COLLECTION）開幕於2023年，坐落在久屋大通公園，步行可達池田公園、大須商業街及美術館。酒店擁有150間客房，附設特大睡床、打卡浴缸、大面積景觀窗，12歲或以下小童不加床可免費入住，更提供兒童餐及用品！酒店亦設有餐廳、酒吧、無邊泳池、24小時健身室、傳統日本温泉浴場等設施。

TIAD 酒店，傲途格精選（TIAD, AUTOGRAPH COLLECTION）

房價：人均HK$973起（城景豪華特大床房；12歲或以下小童不加床可免費入住）

地址：愛知縣名古屋市中區榮5-15-19

交通：矢場町站步行1分鐘

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名古屋親子酒店推介【4】名古屋希爾頓酒店（Hilton Nagoya Hotel）

名古屋希爾頓酒店（Hilton Nagoya Hotel）位於市中心，距離白山溫泉車程13分鐘，鄰近白川公園、美術館、朝日神社等。酒店擁有450間現代客房及日式套房，配備浴缸及淋浴、特長睡床等。酒店附設多間餐廳、24小時健身房、室內泳池、網球場、浴場、桑拿等，並提供免費自行車租借、兒童設施及兒童餐，12歲或以下小童不加床更可免費入住！

名古屋希爾頓酒店（Hilton Nagoya Hotel）

房價：人均HK$653起（希爾頓雙床房；12歲或以下小童不加床可免費入住）

地址：愛知縣名古屋市中區榮1-3-3

交通：伏見站步行7分鐘

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名古屋親子酒店推介【5】名古屋大須黃金住宿酒店（Gold Stay Nagoya OSU）

名古屋大須黃金住宿酒店（Gold Stay Nagoya OSU）於2021年開業，坐落在安靜的住宅區，距離大須觀音和大須商店街僅幾步之遙。酒店是為家庭旅客打造的公寓式酒店，房內均備有完善的廚房、客廳、洗衣機和乾濕分離浴室，空間寬敞，最多可容納6人入住，更設有動物園及水族館主題客房。

名古屋大須黃金住宿酒店（Gold Stay Nagoya OSU）

房價：人均HK$405起（動物園文化雙人房；3人入住）

地址：愛知縣名古屋市中區橘1-4-35

交通：大須觀音站步行10分鐘

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名古屋親子酒店推介【6】日本樂高園地酒店（Legoland Japan Hotel）

日本樂高園地酒店（Legoland Japan Hotel）於2018年開幕，鄰近名古屋水族館、日本樂高樂園、鐵道館等景點。度假村充滿樂高特色，客房以樂高為主題，提供海盜、探險、王國、小朋友、忍者系列主題房，非常適合帶小朋友入住！酒店亦設有海盜船及城堡兒童遊樂場、小童嬉水池、室內游泳池、餐廳及酒吧等親子友善設施。

日本樂高園地酒店（Legoland Japan Hotel）

房價：人均HK$1,133起（標準房；小童免費入住；包早餐）

地址：愛知縣名古屋市港區金城埠頭2-7-1

交通：金城埠頭站步行8分鐘

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名古屋親子酒店推介【7】名古屋王子大飯店（Nagoya Prince Hotel Sky Tower）

名古屋王子大飯店（Nagoya Prince Hotel Sky Tower）地理位置優越，鄰近車站、名鐵百貨店、近鐵Passe、名古屋四季劇場等，吃喝玩樂一應俱全！酒店共有170間房，坐擁城景，配備乾濕分離浴室及浴缸、咖啡機、音響等設備，大部分房間可容納4人入住。酒店亦設有健身室、按摩室、餐廳及酒吧，並提供兒童玩具、桌遊、用品等兒童設備。

名古屋王子大飯店（Nagoya Prince Hotel Sky Tower）

房價：人均HK$395起（天際三人房；3人入住）

地址：愛知縣名古屋市中村區平池町4-60-12

交通：笹島演奏廳站步行5分鐘

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名古屋親子酒店推介【8】名古屋站前拉斐恩蒙寶蘭酒店（Montblanc Hotel Raffine Nagoyaekimae）

名古屋站前拉斐恩蒙寶蘭酒店（Montblanc Hotel Raffine Nagoyaekimae）於2021年開業，鄰近名古屋站、四間道、則武之森、Sky Promenade 展望台，以及多家購物中心。酒店提供239間房，房間配備乾濕分離浴室，空間寬敞。酒店亦設有餐廳及洗衣房，非常方便！

名古屋站前拉斐恩蒙寶蘭酒店（Montblanc Hotel Raffine Nagoyaekimae）

房價：人均HK$361起（三人房；3人入住）

地址：愛知縣名古屋市中村區名站3-13-27

交通：名古屋站步行10分鐘

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名古屋親子酒店推介【9】名古屋JR門樓酒店（Nagoya JR Gate Tower Hotel）

名古屋JR門樓酒店（Nagoya JR Gate Tower Hotel）位於名古屋車站上方，地理位置優越，鄰近JR、地鐵、名鐵、巴士站等，方便前往各大名古屋景點。酒店客房環境舒適，空間感十足，配備大面積玻璃窗，可以遠眺名古屋風景。酒店樓下就有商場，且附設24小時健身室、兒童設施、兒童書籍或影音產品等，對家庭旅客非常友善！

名古屋JR門樓酒店（Nagoya JR Gate Tower Hotel）

房價：人均HK$510起（中型雙人房；12歲或以下小童不加床可免費入住）

地址：愛知縣名古屋市中村區名站1-1-3

交通：名古屋站步行6分鐘

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名古屋親子酒店推介【10】名古屋萬怡酒店（Courtyard Nagoya）

名古屋萬怡酒店（Courtyard Nagoya）於2022年開幕，鄰近名古屋市科學館、名古屋市美術館、伏見地下街、柳橋中央市場等景點，大人小朋友都可以盡情娛樂！酒店共有360間房，網民評價房間大、裝修新穎、床品舒適，11歲或以下小童更可不加床免費入住！酒店亦設有兒童餐、兒童用品、嬰兒車等兒童設施，以及健身室、餐廳、Cafe等。

名古屋萬怡酒店（Courtyard Nagoya）

房價：人均HK$起（豪華客房；11歲或以下小童不加床可免費入住）

地址：愛知縣名古屋市中區榮1丁目17-6

交通：伏見站步行12分鐘

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