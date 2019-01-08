【智能手錶】比併7大熱門兒童GPS手錶　最貴接近千四元

不少家長帶孩子出街最怕他們走失，特別是近年不時有小孩被拐傳聞，的確令家長擔心不已。本月初一名患自閉症的7歲男童走失，其父憑GPS定位成功尋回兒子，隨即引起家長對兒童使用GPS的關注。而附有定位服務的兒童智能手錶更成大熱，市面上兒童智能手錶五花百門，價錢由二百多元至一千多，功能各具不同，記者搜集了7款不同牌子、型號的兒童智能手錶作比較，並列出9項購買前的考慮因素，方便家長參考。 （網上圖片）

doki watch結合GPS/3G網路以及wifi三網定位提供更穩定與準確的定位方式，定位結果就如同智能手機的品質。(網上圖片) 全球定位系統(GPS) 對家長而言，具備全球定位系統(GPS)是兒童智能手錶必備的最重要功能，縱觀市面售賣的手錶均具備這項功能，家長可先查詢該款手錶是選用百度地圖還是Google Map，效果跟智能手機準確度高，用於定位及防走失，提升與孩子出外的安全性。

「Setracker」是其中一個兒童智能手錶常用app。(網上圖片) 配合手機apps使用 兒童智能手錶另一特點是選用專用apps，只要在家長手機裝上不同牌子特定的專用apps即可使用，當中「TSK SW6」手錶更可以下載一般通訊軟件如「Whats app」、「LINE」等使用，方便家長。

雙向通話 其中一個吸引家長購買手錶的功能是可以通過智能手錶與孩子即時通話，由於手錶如電話一樣插入手機SIM卡才能使用，小朋友只要對住手錶話筒位置已可通話，而在手錶專用APP中也有限制接聽與外撥預先設定的電話號碼功能，只要家長在專用APP中設定電話簿，便可限制手錶接收與打出的電話號碼。當中「Doki-dokiWatch」、「小尋兒童電話手錶 X1(4G版)」、「Y5.HK學生手錶」及「SPY Watch」，更具備視訊通話的3G兒童智慧手錶，方便家長與子女即時視頻聯絡。

小尋兒童電話手錶 X1(4G版)-(網上圖片) 信息發送 針對使用手錶的孩子年紀，未必可以認太多字彙及打字，因此兒童智能手錶具備語音信息發送功能變得十分重要，市面售買的款式也可具備文字及語音信息發送功能，但文字一般只限家長用手機發出文字簡訊，而兒童手錶只可用語音信息及表情符號回覆。而「TSK SW6」更可以下載「whats app」及「LINE」等通訊軟件，加強信息發送功能。

小米Xiaomi米兔3

Doki - dokiWatch

小米小尋

TSK SW6

小尋兒童電話手錶 X1(4G版)

Y5.HK學生手錶 (網上圖片) 屏幕、鏡頭 兒童智能手錶會以觸控屏幕讓小朋友容易操控，當中以「Y5.HK學生手錶」更加入健康護眼功能。另外，市面上並非所有兒童智能手錶場均具有鏡頭可以拍攝，家長必須留意。當中以「TSK SW6」具有高解像鏡頭，拍照及錄影功能最吸引，而 「Y5.HK學生手錶」鏡頭更可以90度可旋轉拍照。

遠程關機及上課模式 家長可透過專用app設定手錶的使用時間，開關功能，確保子女使用手錶時不妨礙學習及上堂時間。

電池容量 兒童智能手錶的電池容量為待機時間和使用方式之不同各有差異，要視乎通話時間多寡或訊號強弱而定，大致可應付1天的使用需求，一般需要每日充電。當中以「小米小尋」的電池容量具有4天續航力及1周待機時間最優勝。

價格

兒童智能手錶價格約由HKD200元至1500元之內不等，需視乎內置功能、軟件等級、防水物料等而定。同時手錶需購買SIM卡或需要充值通話費才能使用，所以家長在購買前必須查詢清楚，該手錶適用香港哪個網絡供應商的SIM卡。

Y5.HK學生手錶