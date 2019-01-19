在日常生活中為小朋友製造溝通機會│Miss Carley

近來，很多家長告訴我，家中約歲半至兩歲的小朋友還是不肯開口說話。細問之下，原來小朋友都是由外傭姐姐照顧，一般家傭常犯的毛病就是每當看見小朋友想吃或要甚麼東西，便急不及待的拿給小朋友，小朋友毋須開口要求，想要的東西便垂手可得，久而久之，或會令小朋友失去溝通動機呢！

在日常溝通中稍微改變方式或增加過程，可以鼓勵小孩主動開口溝通。

建議家長於生活中多製造溝通機會，向小朋友示範如何作出要求並鼓勵其開口表達所需，以下是一些溝通機會的例子：

1：把小朋友想吃的東西或想玩的玩具放在他們拿不到的地方，鼓勵小朋友以說話或動作作出要求後，才給予食物或玩具



2：在小朋友面前吃他喜歡的食物，但不主動給予他



3：和小朋友玩一些重覆性的遊戲如搖小船、面對面輪流推波等，但突然停下來



4：和小朋友玩吹泡泡，把樽蓋扭實，然後遞給小朋友



5：在小朋友面前吹氣球，把它放氣然後遞給小朋友



6：把小朋友喜歡的玩具的一部份給予他 (如thomas車的其中一塊路軌)，但故意不給其他的部份。



7：把小朋友想要的東西放在一個有蓋的樽中，把撙蓋扭實，然後遞給小朋友



8：把一些能吸引小朋友的東西放在袋中，在小朋友面前搖動並發出聲音



9：在小朋友面前做一些滑稽的行為，如把鞋套在手上



10：和小朋友玩砌圖，給予三塊正確的後，再給予一塊不正確的



11：和小朋友面對面坐在地上推波，重覆幾次後，推其他東西予小朋友



12：和小朋友玩輪流入積木，來回數次後，家長把一個不能入的大積遞給小朋友

類似的例子還有很多，各位家長還想到嗎？