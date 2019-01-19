在日常生活中為小朋友製造溝通機會│Miss Carley

親子
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近來，很多家長告訴我，家中約歲半至兩歲的小朋友還是不肯開口說話。細問之下，原來小朋友都是由外傭姐姐照顧，一般家傭常犯的毛病就是每當看見小朋友想吃或要甚麼東西，便急不及待的拿給小朋友，小朋友毋須開口要求，想要的東西便垂手可得，久而久之，或會令小朋友失去溝通動機呢！

在日常溝通中稍微改變方式或增加過程，可以鼓勵小孩主動開口溝通。

建議家長於生活中多製造溝通機會，向小朋友示範如何作出要求並鼓勵其開口表達所需，以下是一些溝通機會的例子：

1：把小朋友想吃的東西或想玩的玩具放在他們拿不到的地方，鼓勵小朋友以說話或動作作出要求後，才給予食物或玩具

2：在小朋友面前吃他喜歡的食物，但不主動給予他

3：和小朋友玩一些重覆性的遊戲如搖小船、面對面輪流推波等，但突然停下來

4：和小朋友玩吹泡泡，把樽蓋扭實，然後遞給小朋友

5：在小朋友面前吹氣球，把它放氣然後遞給小朋友

6：把小朋友喜歡的玩具的一部份給予他 (如thomas車的其中一塊路軌)，但故意不給其他的部份。

7：把小朋友想要的東西放在一個有蓋的樽中，把撙蓋扭實，然後遞給小朋友

8：把一些能吸引小朋友的東西放在袋中，在小朋友面前搖動並發出聲音

9：在小朋友面前做一些滑稽的行為，如把鞋套在手上

10：和小朋友玩砌圖，給予三塊正確的後，再給予一塊不正確的

11：和小朋友面對面坐在地上推波，重覆幾次後，推其他東西予小朋友

12：和小朋友玩輪流入積木，來回數次後，家長把一個不能入的大積遞給小朋友

類似的例子還有很多，各位家長還想到嗎？

Miss Carley為香港言語治療師協會會員，曾任國際學校言語治療師及在親子雜誌及網上育兒平台寫專欄。（受訪者提供）

言語治療師媽媽Miss Carley
喜愛DIY、小朋友和語言的言語治療師 + 英文教師 + 新手媽媽 ，家有余寶寶大少，為多個親子雜誌及網上平台擔任顧問及撰寫專欄，致力與各位家長分享小朋友語言發展、英語學習、親子溝通等資訊。

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