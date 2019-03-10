當小朋友傷心時　父母應做的五件事｜博士媽媽

無論人大或小朋友都會情緒低落時，在小朋友的世界，不見了一塊擦紙膠或一張貼紙，都可以是大事，原因往往是那件物品背後的價值。今次和大家分享，當孩子不開心時，父母應做的五件事。

(一)代入小朋友的角色 了解不開心原因

如果小朋友告訴你，他不見了一塊擦紙膠而不開心，家長或會認為只是擦紙膠、又不是智能電話，或會敷衍他們說：「你咁小事啫！唔洗咁唔開心!」。但這塊擦紙膠可能是因為孩子表現乖巧，老師獎勵他的第一份禮物，所以當他們失去這份禮物，小朋友會感到很傷心。當小朋友不開心時，家長應嘗試從他們的角度，了解孩子的感受。

(二)家長充當忠實的聆聽者

我們在工作上不快，也會希望朋友「呻」，有人聆聽及支持後，不快往往不藥而癒。小朋友一樣，尤其當小朋友和好朋友鬧交時，特別需要支持者聆聽其心事。因為在他們眼中，或是天崩地裂的大事。父母在這時候需要保持耐性，可以跟孩子說:「我知道你而家好唔開心，媽媽會陪著你，你會不會想講(不開心的事)出來?」「呻」更常是情緒低落時的良丹妙藥。 (三)協助孩子尋找抒發情緒的方法

小朋友不開心，或只懂得「黑面」又或扭計來表達。家長可以嘗試協助孩子排解情緒，包括:「媽媽知道你唔開心，可唔可以講畀媽媽聽?」我們可鼓勵孩子用言語表達出來。但如果孩子拒絕，也不要強逼他們，讓小朋友安靜一會。不過，家長也要教導小朋友，不開心也不可以傷害自己或做任何傷害別人的事。

(四)讓孩子學習和不開心say goodbye

小朋友不開心的時間持續性，因人而異，有些小朋友可以一、兩小時便回復原型;有些小朋友的不快情緒卻可持續一、兩週，甚至更久。家長應嘗試讓小朋友表達不快，及讓孩子知道不快過去時，要和這種情緒講再見。同時，家長也無需過份緊張，而導致自己也陷於不快狀態，因為小朋友有時也有宣洩不快的方法。不過，若孩子情緒低落的時間持續，家長以切掉以輕心，應盡快尋找專業人士協助。 (五)家長、孩子一起做減壓運動

當小朋友的情緒較大波動時，家長可以和孩子一起坐下，做基本的減壓練習，即深呼吸、慢慢呼氣，讓他們冷靜下來。在基本練習後，家長可問孩子會否舒服一點，還是現在仍很生氣。

在小朋友不開心時，其實最重要還是讓孩子知道父母的愛與支持。