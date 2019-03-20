【小孩教煮餸】自製生機朱古力　少糖分、少咖啡因、少熱量

很多家長都了解過小朋友吃糖、嗜甜的壞處，不少都會着意限制小朋友攝取糖分。今次陳皮媽教做一款生機朱古力，採取天然的木糖醇，亦可以用上椰子花蜜，用來取替精煉的砂糖，減少小朋友吸收隨製作砂糖而來的化學物質。一起來學做吧！

陳皮和麥皮再次挑戰！今次會製作簡單又好吃的「一口生機可可三文治」。許多家長都不准孩子吃糖，或是含高糖分的食物，朱古力相信也是飲食「禁忌」之一。

中醫指出，吃甜食會加重體內的濕氣，吸收多了不但有機會誘發濕疹，也會導致肥胖和水腫。而西醫也認為，糖分的熱量高而營養少，少吃會導致肥胖，以及其他相關的血管疾病。因此，成人或是小孩也不應貪吃多糖的食物。

今次的可可醬由角豆粉、椰子油和木糖醇製作。角豆粉（Carob Powder）的味道似可可，但脂肪含量和咖啡因也很低，是健康的取代品。木糖醇則能保護孩子的牙齒健康，是可可醬中的甜味來源，很多外國的零食和香口膠之中，也用了木糖醇來代替蔗糖。所以這款可可醬有朱古力的味道，但糖分卻非常輕量，適合小朋友食用。