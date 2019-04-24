研製素食薑醋　陪月員自創獨門秘訣　吸引新手媽夥拍創業

媽媽剛生完BB，身體虛弱，很多時候家中「長老」早已煲好薑醋，為產婦補充流失的能量。不過，不是每位媽媽都喜歡食薑醋內的薑和雞蛋，近年也多了茹素的媽媽，資深陪月姨姨創出令薑醋全不浪費的配方，也能讓素食媽媽同樣能吃到薑醋，補充能量。 攝影：歐嘉樂

May姐擁有15年陪月經驗，薑醋是她的拿手好菜之一。 覺得薑醋美味，但往往又覺得雞蛋的蛋白太硬、豬腳太大、薑又很大，很難完整地把一碗薑醋吃完？做了15年的資深陪月員May姐認為，薑醋含有豐富的營養，如不能把配料都吃完，會很浪費，於是在傳統的做法上加入自己的想法。 例如雞蛋在醋中煮完之後，蛋白會變成「鐵蛋」一般，未必很多人喜歡這種口感，May姐則加入咸蛋，即使煮完和浸泡在醋中，咸蛋仍能保持鬆化的口感。另外，她特意把薑和豬腳都剪細，一口可吃，鼓勵大家都能吃完一碗薑醋。

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切薑有竅門。 煮薑小妙法： 她分享說，薑不要選太老，吃起來才夠爽口。刮淨薑皮後，拍裂少許，再烘乾至爽身，最重要是炒至乾身，那煲出來才入味鬆化。 而隨着茹素的媽媽增多，她亦開始按媽媽的要求嘗試，並平衡當中的營養和味道。她留意到很多素食的菜式之中，都加入了麵筋，於是她便嘗試添在薑醋之中。另外，再加入了含骨膠原的木耳和含豐富蛋白質的黑豆，增加口感和營業價值。 May姐的薑醋每煲也要製作約一個月，不停加入再翻滾，令每項食材都非常入味。

新手媽媽G（右）和拍擋Jacqueline本身從事設計，但首次食May姐的薑醋已一試難忘。 新手媽一試難忘邀創業 本身從事設計工作的新手媽媽Genevieve（G），她的父母和家人都在外國，當她誕下兒子後，便聘請了陪月姨姨May姐幫忙照顧BB，她呷了一口May姐的薑醋後，覺得味道獨特又好吃，於是大膽邀請May姐創業，希望令更多媽媽品嚐到這份美味。 G本身也喜歡吃薑醋，而薑醋含高鈣、高蛋白質，是滋補強身的產婦恩物。「在見面時，我已特別請May姐幫助煲薑醏。」G說，而May姐帶來自家研發口味的薑醋時，G一試難忘。 回想2年多前誕子，G記憶猶新。「當時真的很累，只是想休息，而對照顧BB更是一竅不通，如何掃風、BB喊代表什麼，完全不懂。」幸有做了15年陪月的May姐，兒子很快就戒了夜奶，能一夠睡天光，令G也得到了充分的休息。即使May姐離開後，G的兒子依然能維持有規律的生活。