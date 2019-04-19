【復活節食譜】餐飲到會達人媽媽　製作兩款可愛小食

三孩之母Gloria與丈夫Mose經營一所餐飲到會服務公司，在親子界贏盡口碑，一直深受家長支持，每月接獲訂單600多宗，原本是一名幼教導師的她，以母親角度出發營運公司，每個細節都由孩子立場考慮，希望將健康、美味、賣相吸引的食物帶進小朋友的派對當中。 Gloria特別在復活節為我們設計兩款節日主題食譜，讓爸爸媽媽可以大顯身手製作愛心小食。 攝影：龔嘉盛 攝錄：李偉軒、鄧藹彤 剪接：魏雪筠

育有分別6歲、5歲兒子及11個月大女兒的Gloria，原本是一名幼兒教育導師，由於想抽更多時間陪伴兒子，與從事食品批發的丈夫Mose開設親子餐廳，希望可以一邊照顧小朋友，一邊工作，但經營餐廳兩年，卻遇上一大難題。她說：「當初開餐廳時，兒子與客人的孩子一起玩，但漸漸兒子需要我更多的關注，我實在無法分身去招呼客人，所以我想是時候要暫停餐廳生意了 。」

為人母親者事事都總把孩子放首位，巧合地Gloria當時遇上一個良好的契機，讓她由親子餐廳生意轉型為到會餐飲的食物工場，而且訂單不斷，生意愈做愈大。「親子餐廳愈來愈多客人問我們有否做派對食物到會服務，他們欣賞我們的食物，想在舉辦派對時order到會，起初我們也拒絕了，因為擔心運送過程影響食物味道與質素，但我不想錯過陪伴兒子的時間，所以與丈夫決定研究到會食物的可行性，最後在2016年初正式轉型做到會食物工場。」

實施彈性上班時間提升士氣

當時只有Gloria與丈夫Mose二人一腳踢，運作在觀塘只有700呎面積的食物工場，落單的人多到要截單，三個月後因為地方不足於是租下隔壁700呎的工場，員工增加4人，但訂單仍然應接不暇。直到現在由觀塘搬到青衣8000呎廠房，員工增至20多名，除原先的派對食物，更開拓中式、火鍋、婚禮到會食物，但不變的是Gloria花在子女的時間上有增無減。「因為用工場形式運作，令我減少花在公司的時間，員工很團結很快上手，最重要保持到食物質素的統一性。」

香港做生意，棘手問題除了昂貴的金租，還有人力資源，Gloria實施彈性上班時間，員工士氣提升，工作效率亦得提升。「如果今日接的訂單較少，他們下午3、4點完成就可以下班，如果是晚上的訂單，他們會11、12點回公司。另外，我們會聘請全職媽媽做客戶服務，專門跟進客人訂單，聆聽及解答客人的查詢及意見，跟進食物質素，她們可以在家工作又可以照顧孩子。」

想小朋友生意長做長有，除了食物賣相要吸引，食物質素與營養價值也是父母最大的考慮，為人父母的Gloria與Mose最明白不過，二人持續進修相關課程，希望可以愈做愈好。「我本身自己很喜歡整蛋糕、甜品，小時候已開始煮飯給弟弟吃，加上丈夫讀酒店管理常常要入廚房工作。「我們想小朋友看到食物會食慾大增，更加希望可以做既吸引又健康的餐單，BearBear三文治、少甜啫喱糖、用果欄鮮果代替罐頭水果做的沙律，並將沙律醬與水果分開擺放，希望小朋友吃得更健康。」

有訂購過他們到會服務的家長，都讚他們的送貨速遞員有禮有熱誠，原來與Gloria過去不快的經歷有關。「我試過幫兒子訂生日會食物，遇上求其放低食物的速遞員，打開食物不但已放涼，賣相更令人失望。我們聘用了12個司機專責運送食物，有自己的車隊，他們會小心保持食物的賣相，也會幫客人擺好食物，試過有司機送貨的時候要追電車尾。」

Gloria同時希望將到會美食幫助基層小朋友，現正舉行「愛心Party」服務，每月為基層小朋友籌備一次派對，並免費提供派對食物、繪本故事及遊戲時間。有興趣參與的社福機構可與Pantry Foodies聯絡。

（下一期7/2019至9/2019「愛心派對」現正接受申請）

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