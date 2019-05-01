【免費活動】公共交通工具融合繪本　認識香港城市故事

閱讀不一定要「坐定定」。香港公共圖書館與綠腳丫合作，於4月至7月期間舉行四個主題的外展親子閱讀活動。小朋友及其家長可以在電車上閱讀電車及城市的故事、走訪九巴車廠及在巴士上認識司機的工作、參觀港鐵安全體驗天地，以及登上香港唯一仍在海上航行的中式古董帆船鴨靈號，導賞維港兩岸地標建築及海岸線變化。 攝影：鄭子峰

在剛過去的星期日，4月28日，一班家長和小朋友就率先坐上「走讀電車」。大家一邊聆聽綠腳丫導師講電車繪本故事《電車小叮在哪裡》，一邊留意自己身處的電車有什麼特色。之後，叮叮老香港辦館負責人李俊龍又向他們展示香港電車相關的收藏品，從中談及香港電車故事。例如盡訴第一至七代電車的演變、拖卡車、單層電車等。

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相關人士的解說結合親身體驗，認識交通工具和城市的連結，讓大小朋友一起享受身處香港這個城市的樂趣。

除了電車，5月至7月還有九巴、港鐵、漁船的外展閱讀活動。詳情如下：

九龍灣‧走讀九巴車廠 -- 巴士活動2節, 每節1.5小時

內容：走訪九巴車廠，綠腳丫導師在巴士上閱讀巴士繪本故事，現職巴士司機工作分享。迷你巴士上司機工作體驗。

主題圖書：100層樓的巴士（索書號 JJ 9843）

活動日期：5月25日

報名日期：即日起至5月2日

青衣站‧走讀港鐵 -- 地鐵活動2節, 每節1.5小時

內容：走訪位於青衣站的港安全體驗天地，綠腳丫導師閱讀鐵路繪本故事，由樂在棋中代表帶領參觀地鐵展覽及虛擬體驗區活動。

主題圖書：搭地鐵去外婆家（索書號 862.594 0043）

活動日期：6月30日

報名日期：5月20日至6月7日

維港兩岸‧走讀鴨靈號 -- 漁船活動2節, 每節1.5小時

內容：綠腳丫導師在漁船上閱讀香港遊繪本，拓展公共空間的規劃師(代表待定)船上導賞維港兩岸地標建築及分享海岸線變化。

主題圖書：香港遊 （索書號 JJ 1231）

活動日期：7月27日

報名日期：6月17日至7月4日

參加人數：每場活動15對親子(4-8歲兒童及其家屬)

活動詳情請參考：https://www.hkpl.gov.hk/tc/extension-activities/event-category/150712/fun-reading-at-hong-kong-public-transportation