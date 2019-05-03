【親子活動】烹飪與創意二合一　女兒用杯子蛋糕答謝媽媽

有沒有想過創意可以食落肚？臨近母親節，有沒有想過為媽媽送上什麼獨一無二的禮物？親手製作蛋糕相信是最好不過，有機構大搞親子創意廚房，提供一個自由的平台讓小孩發揮天馬行空的想法，活動中參加利用LEGO模型和真實食材做出又甜又獨一無二的杯子蛋糕，5位參加者就特意在母親節前夕為至愛的媽媽送上別出心材的杯子蛋糕。

由煤氣烹飪中心及LEGO Friends「童」創不同之旅合辦的創意廚房，由3月初至今已舉辦超過20場，超過200位小廚師製作屬於他們的小蛋糕。活動中參加者會先用提供的LEGO模型砌出心目中的Cupcakes模樣，然後以此作藍圖，用真實的食材從麵糊開始，烘焙精緻漂亮的實物。不要小看Cupcakes的製作過程簡單，參加者從中亦會嘗試到失敗，和學習接受不完美，因為把雞蛋、忌廉混合時，也會因速度、轉動方向等因素影響，把麵糊倒進紙杯時，又需自行體會何謂「七成滿」。蛋糕焗好後，雖然樣子不如蛋糕店般美麗，但因為是親手製作，參加者亦非常喜歡。

蛋糕焗好後，參加者便需利用提供的金平糖、朱古力、棉花糖等等，砌出與模型相似的成員。雖然是Cupcakes，但Asalie卻沒有擠上忌廉，原因是她知道媽媽怕發胖，特意做個健康版蛋糕。而Keira則以此來感謝媽媽上年旅行時陪伴。